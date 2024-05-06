Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak diye soranlar için üzücü haber geldi. Hızlı ve Öfkeli serisinin yaklaşan 11. filminin vizyon tarihi ertelendi. Geçen yılki Fast X’in ikinci bölümü olan filmin ilk olarak Nisan 2025’te vizyona girmesi planlanıyordu ancak şimdi 2026 yazında vizyona girmesi hedefleniyor.

Hızlı ve Öfkeli 11 Ne Zaman Çıkacak? Yönetmen Üzücü Haberi Verdi

Collider’a verdiği röportajda yönetmen Louis Leterrier, geçen yılki SAG-AFTRA ve WGA grevlerinin prodüksiyonu büyük ölçüde etkilediğini ve çekimlerin bu yılın sonlarına doğru başlayacağını açıkladı. Seride Roman Pearce’ı canlandıran oyuncu Tyrese Gibson, geçmişte yaşanan gecikmeleri açıklarken, yeni film için heyecanını dile getirdi.

Gecikme haberinin ardından, Dwayne ‘The Rock’ Johnson ve Gal Gadot gibi serinin hayranlarının yakından takip ettiği isimlerin dönüşleri heyecanla bekleniyor. Johnson, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Luke Hobbs rolünü yeniden canlandıracağını duyurdu. Gadot’un dönüşü ise, karakterinin öldüğü varsayılan son filmin final sahnesinde şok edici bir şekilde yeniden ortaya çıkmasının ardından geldi.

CBR’a verdiği demeçte Tyrese Gibson, grev nedeniyle yaşanan gecikmelere değinirken, filmde Gal Gadot ve Dwayne Johnson gibi önemli isimlerin yer alacağını belirtti. Bu dönüşler, serinin hayranlarını heyecanlandırırken, filmdeki beklentileri artırıyor.

Hızlı ve Öfkeli 11 filmi desek de bu aslında tam olarak doğru değil. Hızlı X olarak adlandırılan 10. filmin devam filmi olarak düşünülen bu film, Hızlı X: Bölüm 2 olarak adlandırılacak gibi duruyor.

Sonuç olarak Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı direkt olarak yönetmen tarafından gelmiş oldu. Hızlı X: Bölüm 2’nin 2026 yılında sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Serinin hayranları, yeni filmde heyecan verici aksiyon sahneleri ve karakterlerin maceralarını izlemek için sabırsızlanıyor.

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