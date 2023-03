Google, Google I/O 2023 etkinliğinin 10 Mayıs‘ta düzenleneceğini bugün resmi olarak açıkladı. Her zaman olduğu gibi bunu bir bulmaca ile ortaya çıkardı.CEO Sundar Pichai, bulmacanın çözülmesinin ardından resmi olarak ortaya koydu. Bu etkinlikte Google yeni yazılımlarını ve geliştiriciler için sunacağı yenilikleri gösterecek. Etkinliğin assolisti ise Android 14 güncellemesi olacak.

Google, yaratıcılığın kilidini açmaya ve geliştirme iş akışınızı basitleştirmeye yardımcı olan geliştiriciler için Google’ın en son çözümleri, ürünleri ve teknolojileri hakkında ayrıntıları açıklayacağını söyledi. Şirket ayrıca, AI ve buluttan mobil ve web’e kadar en son teknolojiyi kullanmanın yollarıyla ilgili ayrıntıları ortaya koyduğunu belirtti. Google zaten ilk Android 14 geliştirici önizlemesini yayınladı. Mayıs ayında şirketin Android 14 beta 2’yi ve birkaç telefon ortağını açıklaması gerekiyor.

Excited that this year’s #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023