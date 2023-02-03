Microsoft, Windows 11’in test sürümünde Spotify ve Link to Mobile uygulaması için yayınlanmamış widget’ları denemeye başladı. Kısa bir süre önce Windows Insider Dev Channel’daki test kullanıcılarına dağıtılan 25290 numaralı derleme, uygulamaların temel işlevlerine erişmeyi kolaylaştırmayı vaat ediyor.

Spotify widget ile birlikte, son çalınan çalma listelerini, albümleri ve parçaları etkileşimli bir panoda topluyor. Eklenti, tıklandığında uygulamanın söz konusu çalma listesini oynatmaya başlamasını sağlayan bir “Oynat” düğmesi sunuyor.

Link to Mobile widget ise, uygulamayı açmaya gerek kalmadan eşleştirilen telefonla ilgili kısayollar ve hızlı bilgiler sağlanır. Araç, bağlantı, pil seviyesi ve en son bildirimlerden ikisi hakkında ayrıntılar veriyor.

Daha fazla widget geliyor

Bu yeni eklentiler Windows 11’de kullanıma sunulan ilk üçüncü taraf eklentileri değil. Facebook Messenger aracı bunun öncüsüydü ve yakında birkaç tanesinin daha kullanıma sunulması bekleniyor.

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Bununla birlikte Microsoft nihayet Windows App SDK 1.2’de yer alan işletim sistemi için eklenti geliştirme kitini kullanıma sunuyor. Böylece ilgilenen herhangi bir geliştirici, işletim sistemi panosunu tamamlamak ve kullanıcı etkileşimini daha da sağlam hale getirmek için widget’lar oluşturabilir.

Test için kullanılabilir

Halen deneme aşamasında olan bir işlev olduğundan, şu anda yalnızca test kullanıcıları erişebilmektedir. Bunu yapmak için, sistem 25290 sürümüne güncellenmeli ve tabii ki uygulamalar da en son sürümde olmalıdır.