Android 13 ile Uzun Zamandır Beklenen Bir Özellik Geliyor!

Android işletim sistemi, Apple’ın iOS işletim sistemine kıyasla daha fazla özellik barındırması ile öne çıkıyordu. Öyle ki, Android tarafında yıllardır bulunan Widget özelliğinin iPhone ve iPad modellerine iOS/ iPadOS 14 ile gelmesi birçok sosyal medya platformunda alay konusu olmuştu. Şimdiyse durum tam tersine dönüyor ve Apple tarafının iOS 10 zamanından beri sunduğu bir özellik Android 13 ile Android eksosistemine de geliyor.

El Fenerinin Parlaklığı Ayarlanabilecek!

Kullanıcılar, telefonlarında bulunan kamera flaşı sayesinde cihazlarını el feneri olarak da kullanabiliyor. Özellikle deprem gibi acil durumlarda hayati bir görev üstlenen bu kamera flaşının parlaklığı Apple cihazlarda ayarlanabiliyor ve özellikle gece vakti sadece bir şey bulmak için kamera flaşına ihtiyaç kullanıcılar parlaklığı azaltarak gözlerine zarar vermeden işlerini kolayca yapabiliyorlardı.

Android tarafı ise el feneri özelliğine sahip olsa da, el fenerinin parlaklığı ayarlanamıyor. Yine de, Android işletim sistemini kullanan Samsung gibi bazı üreticiler, yaptıkları güncellemeler ile kendi arayüzlerinde el fenerinin parlaklığının ayarlanabilmesine olanak veriyordu.

Android 13’ün geliştirici önizleme sürümleri sayesinde ortaya çıkan bilgiler ise, bu özelliğin Android 13 ile beraber markadan ve arayüzden bağımsız olarak Android 13 sistemine sahip bütün cihazlarda kullanılabileceğine işaret ediyor.

Bu özelliğe cihazlarında yer vermek isteyen üreticilerin, donanım ile yazılım arasında köprü görevi gören özel bir API (Application Programming Interface/ Uygulama Programlama Arayüzü) kullanması gerekecek. Samsung cephesinin One UI 3.0’dan beri sunduğu bir özelliği, Google’ın saf Android arayüzüne getirmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü ise merak konusu olmuş durumda. Eğer Samsung cihazınız One UI 3.0 veya daha üzeri bir işletim sistemine sahipse, bildirim çubuğundaki el feneri simgesine uzun süre basılı tutunca gelen menüden el feneri parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzdaki el fenerini ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Android 13, Kullanıcıların Linux ve Windows 11 Sanal Makinelerini Pixel 6’da Çalıştırmasına İzin Veriyor