Google, Android 13’ün üçüncü genel beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu. Android 13’ün ilk geliştirici sürümü Şubat ayında, ilk genel beta sürümü ise Nisan ayında yayınlandı. Yeni nesil işletim sistemi, kararlı noktasına Android 12’den iki ay önce ulaştı. Bununla birlikte, yeni büyük Android güncellemesi, Android 12 tarafından zaten sağlanan özellikleri iyileştirmeye adanmış olduğundan, öncekinden daha az karmaşık olarak kabul ediliyor.

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Android 13’ün Material You’ya daha fazla özelleştirme, gizlilik ve güvenlik araçları, uçtan uca şifreli grup sohbetleri, yenilenmiş bir Google Cüzdan ve Chromebook’lar, saatler, TV’ler, arabalar ve ev cihazlarıyla daha iyi entegrasyon getirmesi bekleniyor.

Artık geliştiriciler, Android 13’ün son kararlı sürümünden önce gerekli güncellemeleri yapmak için uygulamalarının uyumluluğunu test edebilir. Temmuz ayında dördüncü bir beta sürümü planlanıyor.

Android 13’ün üçüncü beta sürümünü alacak cihazlar arasında Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL ve Pixel 4 yer alıyor. Diğer etapta Asus, Lenovo, Oneplus, Nokia, Xiaomi, Oppo ve Vivo en son beta sürümünü alacak.