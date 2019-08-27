Android 10, 3 Eylül’de Pixel telefonlara gelebilir!

Android 10 işletim sistemi 3 Eylül‘de Pixel serisindeki akıllı telefonlara sunulabilir. Android işletim sisteminin yeni sürümünün adı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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Android 10 ne zaman geliyor?

Her yıl sonbahar aylarında kullanıcılara sunulan yeni Android sürümleri, getirecekleri yazılımsal yenilikler sebebiyle teknoloji gündemini meşgul eder. Bu yıl da durum değişmedi işletim sisteminin dağıtımına sayılı günler kala yeni sürüm hakkında haberler gelmeye devam ediyor.

Android sürüm güncellemelerini ilk alan cihazlar olan Google Pixel akıllı telefonlarının yeni sürüme ne zaman ulaşacağı konusunda ise kafalar iyiden iyiye netleşmeye başladı. Google‘ın müşteri destek servisinde, yeni işletim sisteminin ne zaman çıkacağını soran iki farklı Pixel kullanıcısına da 3 Eylül tarihinin verildiği ortaya çıktı.