Amerika Birleşik Devletleri Milli Güvenlik Ajansı, Rusya’nın geçen yıl düzenlenen ABD Başkanlık Seçimleri’ne ne tür bir saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Yaklaşık 1 yıl önce düzenlenen ve sürpriz şekilde Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu seçimin yankıları hala sürüyor. Milli Güvenlik Ajansı’nın, konuyla ilgili yoğun çalışmalar yürütüyor. Ajansın açıkladığı bilgilere göre, Başkanlık Seçimleri’nde 21 eyalete saldırıda bulunuldu. Açıklamalara göre Rusya’daki bilgisayar korsanları temel sisteme de ulaşmaya çalıştı ama istediği başarıyı elde edemedi.

Milli Güvenlik Ajansı’na göre 21 eyalete yapılan saldırıların belli bir kısmı başarılı oldu. Yine de ciddi bir güvenlik ihlali gerçekleşti ve Amerika, Siber Güvenlik konusundaki önlemlerini ciddi bir şekilde yükseltmek zorunda.

Siber saldırılardan etkilenen eyaletler arasında Alabama, Colorado, Connecticut, Iowa, Maryland, Minnesota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin ve Washington bulunuyor.