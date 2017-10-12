Amerikan MegaBot İle Japon Kuratas Haftaya Düelloya Tutuşacak!

Amerika’da üretilen Mk. II MegaBot ile Japon Suidobashi firmasının ürettiği Kuratas’ın merakla beklenen düellosu 17 Ekim’de yapılacak.

Son yıllarda popüler olan dev robotlar konusunda ortaya çıkan önemli örnek MegaBots Inc. Mk II adını verdiği devasa robotu ile ön plana çıkmıştı. Ardından Japon firma Suidobashi’nin Kurakas adını verdiği bir diğer devasa robotu ortaya çıkınca bu iki popüler dev robot geçen yıl düelloya tutuşacağını açıklamıştı.

Şimdi ise bu büyük kapışmaya 5 gün kaldı. 17 Ekim’de sabaha karşı 5:00’da karşı karşıya gelecek olan bu iki dev robot, oldukça farklı bir düelloyu bizlere sunacak.

2015 yılında ortaya çıkan bu durumun ardından Kickstarter üzerinden bağış toplayan MegaBot, Mk III adını verdiği daha büyük ve daha güçlü robotunu hazır hale getirdi.

17 Ekim’de olacak bu önemli düelloda bakalım ne gibi bir kapışma ve sonuç göreceğiz. Merakla bekliyoruz.