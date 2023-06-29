AMD’nin en güçlü ekran kartı konumundaki AMD Radeon RX 7900 XTX modeli ofisimize geldi. AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G versiyonuyla test ettiğimiz ürünün detaylarını Aydoğan aktarıyor.
İlginizi çekebillir; 30.000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
İçindekiler
AMD’nin EN İYİSİ! | AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G
Not: Bu videoda yer alan AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G modeli ekran kartı test örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.
AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G Özellikleri
- Boyutlar: 335 x 137 x 69 mm
- Arka Plaka: Metal arka plaka
- AMD Mimarisi: RDNA 3
- Boost Frekansı: 2500 MHz yerine 2680 Mhz
- Oyun Frekansı: 2300 MHz yerine 2510 Mhz
- Akış İşlemcisi: 6144
- Bellek Hızı: 20 Gbps
- Bellek: 24 GB GDDR 6
- Arayüz: PCIe 4.0
- Soğutma: 3x WINDFORCE Fan
- Aydınlatma: RGB Fusion
- BIOS: Çift BIOS (Performans ve Sessiz)
- TDP: 355 Watt
- Güç: 3x 8 pin
- Bağlantı: 2x DisplayPort 2.1 / 2x HDMI 2.1
Bunlar da ilginizi çekebilir