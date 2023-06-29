AMD’nin en güçlü ekran kartı konumundaki AMD Radeon RX 7900 XTX modeli ofisimize geldi. AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G versiyonuyla test ettiğimiz ürünün detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G modeli ekran kartı test örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.

AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G Özellikleri

Boyutlar: 335 x 137 x 69 mm

Arka Plaka: Metal arka plaka

AMD Mimarisi: RDNA 3

Boost Frekansı: 2500 MHz yerine 2680 Mhz

Oyun Frekansı: 2300 MHz yerine 2510 Mhz

Akış İşlemcisi: 6144

Bellek Hızı: 20 Gbps

Bellek: 24 GB GDDR 6

Arayüz: PCIe 4.0

Soğutma: 3x WINDFORCE Fan

Aydınlatma: RGB Fusion

BIOS: Çift BIOS (Performans ve Sessiz)

TDP: 355 Watt

Güç: 3x 8 pin

Bağlantı: 2x DisplayPort 2.1 / 2x HDMI 2.1