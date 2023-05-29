Acer, donanımlarından yüksek bilgi işlem kapasitesi, üretkenlik ve taşınabilirlik isteyen dinamik profesyoneller için özel olarak tasarlanan yenilenmiş Acer Swift Edge 16 (SFE16-43) dizüstü bilgisayarını duyurdu. Yeni nesil performans ve görseller için AMD Ryzen™ 7040 Serisi işlemciler[1] ve AMD Radeon™ 780M’ye kadar grafik kartlarıyla güçlendirilen son derece hafif dizüstü bilgisayar, belirli işlemcilere sahip modellerde AMD Ryzen™ AI özelliği sayesinde günümüzün yapay zeka taleplerini ve daha fazlasını kolayca karşılayabiliyor.

Swift Edge 16, 120 Hz’lik yükseltilmiş yenileme hızına ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteğine sahip 16 inçlik 3,2K OLED ekranıyla gerçeğe yakın renkler ve görüntüler sunuyor. Wi-Fi 7[1] uyumlu olan ve Windows 11 işletim sistemiyle birlikte gelen dizüstü bilgisayar, Microsoft Pluton ve bir dizi akıllı özellik sayesinde kullanıcıların hızlı kablosuz ağlara bağlanabilmelerini ve özel verilerini güvence altına alabilmelerini sağlıyor.

Görsel Olarak Çarpıcı Tasarım ve Ekran

Acer Swift Edge 16, göz alıcı tasarımı ve renkli ekran özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ultra ince ve hafif magnezyum alaşımlı kasası yalnızca 12,95 mm kalınlığında ve yalnızca 1,23 kg ağırlığında olan cihazın tasarımını şık olivin siyahı dış yüzeyi tamamlıyor. Kullanıcılar, 120 Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteği ve 0,2 ms tepki süresine sahip 16 inç 3,2K OLED paneliyle (3200 x 2000) sinema kalitesinde görüntülerin keyfini çıkarıyor. 1.000.000:1 kontrast oranı, 500 nit maksimum parlaklık ve VESA DisplayHDR™ True Black 500 sertifikasyonunu bir araya getiren OLED dizüstü bilgisayar, kullanıcıların hassas ve yüksek kontrastlı renklerin keyfine varmasını sağlıyor. TÜV Rheinland Eyesafe® sertifikalı ekran, uzun süreli kullanımlarda daha fazla konfor için mavi ışığa maruz kalmayı azaltmaya yardımcı oluyor.

Yapay Zeka Gücü ile Optimize Edilmiş Performans ve Güvenlik

Swift Edge 16, yüksek performans ve dizüstü bilgisayarın prize takılı olmadığında daha uzun süre çalışmasını sağlayan güç verimliliği için en yeni AMD Ryzen™ 7040 Serisi işlemcilerden[1] yararlanırken, sürükleyici görseller için AMD Radeon™ 780M’ye kadar grafik kartlarını içeriyor. Belirli işlemcilere sahip modellerde AMD Ryzen AI özelliğine sahip olan bu özel motor, görüntülü görüşmeler için gerçek zamanlı video kalitesi iyileştirmeleri gibi yeni yapay zeka deneyimlerini beraberinde getiriyor. Varsayılan olarak etkin olan yerleşik Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi sayesinde Switch Edge 16, karmaşık saldırılara karşı savunmaya yardımcı olmak için ek koruma sağlarken, Windows Hello’yu destekleyen parmak izi okuyucusu Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarda kullanıcı kimliğinin biyometrik olarak doğrulanmasına olanak tanıyor.

AMD Ryzen destekli dizüstü bilgisayar ayrıca hızlı veri aktarımı, daha düşük gecikme ve daha hızlı yükleme süresi için 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM[1] ve 2 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD depolama[1] ile birlikte geliyor ve gelişmiş fan ve hava girişli klavye tasarımlarına sahip TwinAir soğutma teknolojisi, cihazın tam hızda çalışmasına yardımcı oluyor.

Wi-Fi 7 ile Akıllı Özellikler ve Sorunsuz Bağlantılar

Swift Edge serisinin en son sürümü, 5,8 Gbps’ye kadar yüksek hız, 2 ms’nin altında düşük gecikme süresi ve ayrıca hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantılar için çoklu bağlantı özelliği dahil olmak üzere Wi-Fi 7’ye[1] kadar kablosuz ağ teknolojilerini destekliyor. Swift Edge 16 ayrıca genel üretkenliği ve kullanım kolaylığını artırmaya yardımcı olacak bir dizi akıllı özellik içeriyor. Windows Studio Effects desteği sayesinde kullanıcılar, otomatik çerçeveleme, bakış düzeltme ve gelişmiş arka plan bulanıklaştırma özelliklerine sahip 1440p QHD web kamerası ile video konferanslar sırasında kendilerini en iyi şekilde temsil edebiliyor. Web kamerası ayrıca Acer’ın geçici gürültü azaltma teknolojisi (TNR) ve yapay zeka ile gürültü azaltma özellikli Acer PurifiedVoice™ teknolojisini içeriyor. Cihaz ayrıca tam boyutlu bir klavyeye ve iki USB Type-A bağlantı noktası, hızlı şarj ve görüntüleme özelliklerine sahip çift USB 4 Type-C PD 65 W bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve bir Micro SD kart okuyucu dahil olmak üzere bir dizi temel bağlantı noktasına sahip.

Fiyatlandırma ve Bulunabilirlik

Swift Edge 16 (SFE16-43) Temmuz ayı itibariyle EMEA bölgesinde 1.199 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.acer.com adresinden size en yakın Acer ofisi ile iletişime geçin.

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