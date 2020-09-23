Donanım
AMD Ryzen 3000C serisi işlemciler tanıtıldı
AMD, Chromebook odaklı yeni Ryzen 3000C serisi işlemcilerini tanıttı. Ryzen 3000 serisi ile iyi işler başaran AMD, bu başarısını Chromebook tarafına taşımak istiyor. AMD’nin Zen ve Zen+ mimarisini kullanan işlemciler, uygun fiyatı hedefliyor.
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AMD Ryzen 3000C serisi neler sunuyor?
Chromebook ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara can verecek Ryzen 3000C serisinde 3 işlemci yer alıyor. Bu işlemcilerin yanı sıra iki adet Athlon 3000C serisi işlemci duyuruldu. İşlemciler, esasında AMD’nin dizüstü bilgisayarlarda kullandığı 3000U serisi işlemcilerden temelleniyor. Bu işlemcilerin 2 tanesi Zen+ mimarisine sahipken, 3 tanesi Zen mimarisine sahip. 15W TDP değerine sahip yeni işlemcilerde düşük güç tüketimine odaklanılmış. İşlemciler TSMC tarafından 12nm ve 14nm üretim süreçlerinden geçerek üretiliyor. AMD, işlemcilerin dahili grafik birimlerinde kullanılan Vega grafik çekirdeklerinin rekabetçi oyunlar için yeterli güce sahip olduğunu söylüyor. İşlemciler Wi-Fi 6 ve Bluetooth desteğine de sahip.
Serini tepe modeli Ryzen 7 3700C, 4 çekirdek ve 8 izleğe sahip. Baz saat hızı 2.3 GHz olan işlemci, 4.0 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Grafik birimi ise 10 adet Radeon çekirdeğine sahip. Bu çekirdekler 1400 MHz saat hızında çalışıyor. Zen+ mimarisi kullanılan 12nm işlemci, 15W TDP değerine ve 6 MB belleğe sahip. 3500C ise temelde 3700C ile benzerken, biraz daha düşük saat hızlarına ve 10 yerine 8 Radeon grafik çekirdeğine sahip. Geri kalan işlemciler, Zen mimarisine sahip ve 14nm ile üretiliyorlar. Tamamı 2 çekirdeğe, 5 MB belleğe ve 15W TDP değerine sahipken izlek sayısı, Radeon çekirdeği sayısı ve saat hızlarıyla ayrışıyorlar.
Aksesuar
Logitech, kompakt bir fare arayanlar için MX Anywhere 3 modelini duyurdu
Logitech MX Anywhere 3, kompakt tasarımı ve kolay taşınabilirliği sayesinde; mobil çalışan iş insanları, yazılımcılar ve içerik geliştiriciler gibi profesyonel kullanıcıların yanı sıra, ergonomik bir fare arayışında olan kullanıcıların da ilgisini çekiyor.
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Logitech MX Anywhere 3, sade bir görünüme ve minimalist bir tasarıma sahip
MX Anywhere 3, hemen hemen bütün işletim sistemleriyle (Windows, Mac, iPad, Chrome ve Linux) uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, cam yüzeyler de dahil olmak üzere birçok farklı yüzeyde sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Ürünle ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en iyisi olma ünvanına sahip seçkin MX ürün ailesinin en son üyesi olan MX Anywhere 3, profesyonellerin ihtiyaç duyduğu her şeye hakim olabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Küçük el boyutları için de ideal bir konfor sağlayan MX Anywhere 3, özellikle tasarım ve yazılım alanında yoğun olarak kullanılan MAC’lerle de tam uyumlu. MX Anywhere 3 ile kafe, havaalanı, otel odası ya da bahçede kısacası her yerde verimliliği artırmak mümkün.’’ dedi.
USB Type-C üzerinden, hızlı şarj özelliği sayesinde tam şarjla 70 güne kadar kullanım ömrü sunan MX Anywhere 3; ayrıca bir dakikalık hızlı şarjla, üç saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı da sunuyor. Ürünü, beraberinde gelen Logitech Unifying alıcı veya Bluetooth bağlantısı sayesinde, aynı anda 3 adede kadar cihazla eşleştirmek de mümkün iken; tek bir tuş sayesinde bu cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.
MX Anywhere 3 modelinin, ülkemizdeki satış fiyatıysa 799 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünle ilgili daha fazla bilgiye ise, buraya tıklayarak ulaşabilmeniz mümkün.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, kayar yapıda bir esnek ekran patenti aldı!
Xiaomi, internette ortaya çıkan yeni patentine göre esnek yapıdaki ekranlara kayar yapıdaki tasarımıyla beraber yeni bir yaklaşım getirmişe benziyor.
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Mobil dünyada kısa süre önce hayatımızı dahil olan katlanabilir ekranlarından ardından gelecek yeni trend, esnek yapıdaki ekranlar olacak gibi görünüyor. Xiaomi tarafından gelen yeni bir patent haberi, şirketin bu işi ciddiye aldığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.
Xiaomi, geleneksel tasarımın dışına çıkıyor
Xiaomi’nin aldığı patentte göze çarpan mekanizma, ekranın arkaya doğru kıvrılacağı şekilde tasarlanmış. Cihazın alt kısmından arka tarafa uzanan ekranın mekanizması, geleneksel tasarımlardan bir hayli farklı. Geleneksel kayar kasaya sahip cihazlar iki parçadan oluşurken ekran kasada sabit olarak yer alıyordu. Ancak Xiaomi tarafından gelen son patente göre cihaz kasası sabit ve tek parçayken ekran tarafı hareketli mekanizmayı oluşturuyor.
Ekran, önden arkaya kıvrılıyor
IncoPat sitesinin veri tabanında bulunan ve WindowsUnited tarafından paylaşılan patent görsellerine göre kayar yapıdaki ekran ön kısmı tamamen kaplarken arkada ise 3/4’lük alanı kapatıyor. Bu tasarımla ön kısımdan ekranı aşağı yöne doğru kaydırarak ön yüzde yer alan kamera ve diğer sensörlere erişim sağlayabiliyorsunuz. Fazlalık kısım ise mekanizmayla cihazın arka tarafına doğru ilerliyor.
Xiaomi’nin yeni aldığı patenti, herhangi bir cihazıyla beraber ticari olarak kullanıma sunup sunmayacağı ya da sadece deneysel bir çalışma olarak mı kalacağı konusunda bir açıklaması bulunmuyor. Ancak böylesine farklı ve heyecan verici tasarımlar, şirketin ileriye yönelik farklı çalışmaları bulunduğunun önemli bir göstergesi.
Donanım
Nvidia GeForce RTX 3090 benchmarkları sızdırıldı
Nvidia, geçtiğimiz haftalarda yeni RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıttı. RTX 3080 ve 3070 geçtiğimiz nesle göre daha uygun fiyata çok daha yüksek performans göstererek son kullanıcıyı etkilemişti. Nvidia, aynı zamanda yüksek fiyatıyla cüzdanları, güç tüketimiyle PSU’ları korkutan GeForce RTX 3090 ekran kartını duyurdu. Şimdiyse RTX 3090’ın rekorları alt üst eden, önceki nesle hatta RTX3080’e fark atan benchmark test sonuçları sızdırıldı.
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Nvidia GeForce RTX 3090 test sonuçları etkiliyor
Nvidia’nın tepe seviyesi kartı, GeForce RTX 3090 1500 dolar, 14 bin 500 TL, gibi oldukça yüksek bir fiyata sahip. Ancak ortaya çıkan performans testlerine göre bu fiyatın hakkını verecek gibi gözüküyor. RTX 3090, 10496 CUDA çekirdeğine ve 24 GB GDDR6X belleğe sahip. 384 bit ekran kartı, 936 GB/s bant genişliğine sahip. Teknik özellikleri oldukça etkileyici ekran kartı bu başarısını test sonuçlarına yansıtmayı başarmış. RTX 3090, Time Spy Extreme’de 10.300 puan ve Time Spy’da 20.000 puan almayı başardı. Bu sonuçlar RTX 2080 Ti’dan %50, RTX 3080’den %19 daha yüksek.
RTX 3090 normal şartlar altında Nvidia’nın verilerine göre 390 W güç tüketim değerine sahip. Bir kullanıcı, ekran kartını overclock ederek bu değeri 550 W’a kadar çıkardığını iddia etti. Bu güç artışı, perfromans değerlerinde kayda değer bir artışı beraberinde getirmiş. Kullanıcının paylaştığı test sonuçlarına göre RTX 3090, Time Spy’da 20.000 olan skorunu 21.905’e çıkararak neredeyse yüzde 10 performans artışı gerçekleştirdi. Time Spy Extreme skoru ise 10.300’den 11.816’ya yükselmiş. Verilere göre güç tüketimi ortalama %41 artarken performans ortalama %7 artış göstermiş.