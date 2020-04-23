Donanım
AMD Ryzen 3 3100 ve 3300X işlemcilerini duyurdu!
AMD, uygun fiyatlarıyla dikkat çekecek olan AMD Ryzen 3 3100 ve 3300X masaüstü işlemcilerini duyurdu. Zen 2 mimarisinin 3. jenerasyonuna ait olan işlemciler firmanın başarılı Ryzen 3 serisinin uygun fiyatlı başlangıç seviyesi masaüstü işlemcileri olacak.
Duyurusu yapılan yapılan her iki işlemci de 4 çekirdek ve 8 izleğe sahip. 65W TDP değeri bulunan işlemciler SMT (Uygulamalar için çoklu çekirdek desteği) teknolojisi ile geliyor. Bunlara ek olarak söz konusu işlemciler 18 MB (L2+L3) önbellek ile piyasaya çıkacak. Ryzen 3 3100 ile Ryzen 3 3300X işlemcileri arasındaki temel fark çekirdek saat hızlarında ortaya çıkıyor. AMD Ryzen 3 3100 modeli 3.6 GHz baz saat hızından 3.9 GHz hızına yükseltebilirken AMD Ryzen 3 3300X modeli, 3.8 GHz olan baz hızını 4.3 GHz’e yükseltebiliyor.
Ryzen 3 3100 modeli 99$, Ryzen 3 3300X modeli ise 120$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Her iki işlemcinin satış tarihi 21 Mayıs olarak açıklandı.
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AMD yeni işlemcilerine ek olarak Ryzen 3000 serisi işlemcileri için gelecek nesil anakartlarda kullanılacak olan B550 çipsetlerini de duyurdu. B550 çipsetler sayesinde şu an için yalnızca üst seviye x570 anakartlarda bulunan PCIe 4.0 teknolojisi yaygınlaşacak.
B550 anakartların 16 Haziran tarihinde ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE, ve MSI tarafından satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
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Donanım
Intel 10. nesil masaüstü işlemcilere ait Benchmark sonuçları sızdırıldı!
Intel’in yeni Comet Lake-S kodlu 10. nesil masaüstü işlemcilerine ait Benchmark testleri sızdırıldı. Testlerde de görünen 8 çekirdekli i7- 10700K ve 6 çekirdekli i5-10600K modellerinin, AMD tarafında 8 çekirdekli Ryzen 7 ve 6 çekirdekli Ryzen 5 modelleri ile mücadele etmesi bekleniyor.
Veriler geçmişte de bazı sızıntılarla gündeme gelen TUM_APISAK adlı kullanıcı tarafından yayınlandı. 6 çekirdekli Core i5-10600K modeline ek olarak testlerde Core i5-10600KF modeli de bulunuyor. Bahsi edilen KF modelinde i5- 10600K ile aynı yonga seti bulunmasına rağmen, devre dışı bırakılmış bir iGPU ile gelmesi onu farklı bir model olarak tanımlıyor.
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Intel i7-10700K modelinin doğrudan AMD tarafında Ryzen 7 3800X ile rekabet ettiğini görürken, i5-10600K’nın da Ryzen 5 3600X ile eşdeğer sayılabileceğini söylemek mümkün. Her iki CPU’da rakipleriyle aynı çekirdek ve işlem parçacığı sayısına sahip, fakat 7nm ve 14nm üretim teknolojisi farkının piyasaya ne gibi bir etki bırakacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Geekbench v4 Tek Çekirdekli CPU Testleri:
Intel Core i9-10900KF: 6.287 puan
Intel Core i7-10700K: 6.018 puan
Intel Core i5-10600K: 6.081 puan
Intel Core i5-10600KF: 6.070 puan
AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 5.800 puan
AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 5.700 puan
AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 5.700 puan
AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 5.500 puan
Geekbench v4 Çoklu Çekirdek CPU Testleri:
Intel Core i9-10900KF: 39.103 puan
AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 35.000 puan
Intel Core i7-10700K: 34.221 puan
AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 34.000 puan
Intel Core i5-10600K: 28.673 puan
Intel Core i5-10600KF: 28.541 puan
AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 28.400 puan
AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 27.600 puan
Yukarıda belirtilen puanlarda da görüldüğü gibi, Intel’in 10. nesil işlemcileri tek çekirdek performasında, AMD modellere kıyasla daha verimli. Bu farkın Intel modellerinin, AMD’nin Zen 2 mimarisine yetişebilmesi için, tek çekirdek performansında çok daha yüksek frekans hızlarına sabitlenmesi olarak görülüyor.
Tüm kriterleri ve sızıntıları göz önüne aldığımızda ise farkları şöyle sıralandırabiliriz:
Intel’in 10. nesil masaüstü işlemcilerinin artıları:
Daha yüksek tek çekirdek performansı
Daha yüksek frekans ve çalışma hızları
Daha iyi overclock verimi
Katı bellek desteği
AMD’nin 3. nesil Ryzen masaüstü işlemcilerinin artıları:
Daha yüksek çoklu çekirdek performansı
Daha fazla çekirdek / işlem parçacığı / önbellek
7 nm mimarisi
Sabitlenmiş frekans hızlarına rağmen neredeyse Intel’e yakın tek çekirdek performansı
Ciddi miktarda daha düşük güç tüketimi
Uzun süredir, AMD’nin Zen ve Zen 2 mimarisiyle pazarda büyük bir üstünlük sağladığı ve Intel’in bu konuda bir süredir pasif kaldığı bilinen bir gerçek. Fakat görülüyor ki artık, firma rakibine karşı koyabilecek yeni modelleriyle, pazarda uzun sürenin ardından rekabet rüzgarları esmesini sağlayacak.
Donanım
Qualcomm’dan katlanabilir ekranda parmak izi ortaklığı!
Qualcomm bugün itibarıyla Dünya’nın en büyük LCD, OLED ve katlanabilir ekran paneli üreticileri arasında bulunan BOE ile ortaklığa gittiğini açıkladı. Söz konusu ortaklık ile birlikte katlanabilir ekranlara 3D sonik parmak izi okuyucular entegre edilmesinin yolu açılmış oldu.
Qualcomm ve BOE, gerçekleştirdikleri ortaklık ile akıllı telefon üreticilerine paket ekran ve parmak izi okuyucusunu tek pakette sunan çözümler vadedecek. Ayrıca üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve cihaza özel tasarımlar sağlayarak kolay entegrasyon sunmayı planlıyor. Böylece telefon üreticileri tüm Ar-Ge sürecinden kendilerini kurtarmış olacaklar.
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Yapılan duyuruya göre bu ortaklıktan doğan ilk ürünleri yılın ikinci yarısında görmemiz mümkün olacak. Bunlara ek olarak Qualcomm ve BOE, gerçekleştirdikleri ortaklık ile akıllı telefon paneli üretiminin ötesine geçerek IoT (Nesnelerin interneti) odaklı sistemler geliştirmekte istiyor.
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone 90W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Lenovo Legion oyuncu telefonu dünyanın en hızlı kablolu şarj desteği ile geliyor. 90W‘lık hızlı şarj desteği olan oyuncu telefonu gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak!
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Lenovo Legion oyuncu telefonu neler sunuyor?
Lenovo, geçtiğimiz sene Nisan ayında amiral gemisi olan Lenovo Z6 Pro modelini duyurmuştu. Ancak marka, 2020 senesinde henüz bir akıllı telefonunu duyurmadı. Son raporlara göre, Legion serisinin oyuncu telefonunun Lenovo markasının bu sene çıkartacağı ilk telefon olma ihtimali bir hayli yüksek. İsminden de anlaşıldığı üzere (Legion gaming phone) Legion serisinin akıllı telefonu, oyun merkezli bir telefon olacak. Lenovo, yaptığı son açıklamada bu telefonun 90W hızlı şarj özelliği ile şu ana kadarki en hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefon olacağını duyurdu.
Şu an için Oppo‘nun 65W‘lık SuperVOOC 2.0 teknolojisi, kullanılabilir olanlar arasında dünyanın en hızlı şarj teknolojisi olarak biliniyor. Xiaomi ve Vivo‘nun da bağımsız olarak 100W ve 120W hızlı şarj testleri yaptığını bilmekteyiz, ancak herhangi biri henüz genel kullanıma açılmış değil.
Lenovo‘nun 90W‘lık şarj teknolojisi, markalar arasındaki hızlı şarj rekabetinde çıtayı arttıracak gibi görünüyor. Markanın şu anki rakibi Oppo‘nun SuperVOOC 2.0 teknoljisi 4,000mAh‘lik bir pili yarım saatte şarj edebiliyorken, Lenovo’nun 90W‘lık şarj teknolojisinin aynı batarya üzerindeki sonuçları merak ediliyor. Şu an için cihazın batarya kapasitesi bilinmiyor ancak söylentiler 5,050mAh olacağı yönünde. Ayrıca Legion oyuncu telefonunda, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerinin olması bekleniyor.
Cihazın özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi bulunmasa da geçtiğimiz ay sızdırılan prototip bilgilerinden yola çıkarak, cihazın arka tarafında LED entegre edilmiş “LEGION” logosunun yer aldığı metalik kasa yapısı, üç adet kamera, sıvı soğutma sistemi, çentiksiz ekran ve oyunlarda kullanılması için köşe buttonlarının olması bekleniyor.