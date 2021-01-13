AMD GPU’lu Exynos işlemci için tarih verildi!

Samsung, CES 2021’in açılış günündeki etkinlikte amiral gemisi telefonlarına güç verecek Exynos 2100’ü duyurdu. Ancak marka işlemci tarafında büyük bir gelişmeyi daha paylaştı. AMD RDNA GPU’ya sahip Exynos işlemciler için resmen tarih verildi!

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AMD RDNA GPU’ya sahip Exynos işlemci yıl sonunda geliyor!

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Samsung ve AMD arasında bir işbirliği anlaşması yapılmıştı. Anlaşma kapsamında şirketin geliştirdiği RDNA grafik mimarisi, belirli bir süre içerisinde Exynos serisi işlemcilere entegre edilecekti. Ancak 2019’dan bu yana bu işbirliğine ilişkin iki şirketten de herhangi bir bilgi yansımadı.

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Samsung’un CES 2021’de yaptığı duyuru ise AMD ile yürütülen projede önemli bir ilerleme sağlandığını gösteriyor. Markanın etkinlik sonunda yaptığı açıklamaya göre, bünyesinde RDNA GPU barındıran ilk işlemcinin yıl sonunda duyurulacağı belirtildi. Bu da Samsung Galaxy S22’de kullanılacak Exynos işlemcinin grafik gücünü büyük olasılıkla AMD GPU’dan alacağını ortaya koyuyor.

İki şirket arasında yapılan işbirliğinin olumlu sonuç vermesi, mobil işlemci tarafında dengelerin yeniden kurulmasına da neden olabilir. Mobil grafik alanında pastayı şimdiye kadar Qualcomm (Adreno), ARM ve Imagination Technologies (Apple) paylaşıyordu. AMD ise Radeon ekran kartlarından sonra mobil grafik birimiyle bu alanın dördüncü ayağını oluşturacak. Son olarak AMD’nin mobil işlemci tarafında prototip seviyesinde çalışmalarının olduğunu da belirtelim.