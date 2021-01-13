Haber
AMD GPU’lu Exynos işlemci için tarih verildi!
Samsung, CES 2021’in açılış günündeki etkinlikte amiral gemisi telefonlarına güç verecek Exynos 2100’ü duyurdu. Ancak marka işlemci tarafında büyük bir gelişmeyi daha paylaştı. AMD RDNA GPU’ya sahip Exynos işlemciler için resmen tarih verildi!
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AMD RDNA GPU’ya sahip Exynos işlemci yıl sonunda geliyor!
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Samsung ve AMD arasında bir işbirliği anlaşması yapılmıştı. Anlaşma kapsamında şirketin geliştirdiği RDNA grafik mimarisi, belirli bir süre içerisinde Exynos serisi işlemcilere entegre edilecekti. Ancak 2019’dan bu yana bu işbirliğine ilişkin iki şirketten de herhangi bir bilgi yansımadı.
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Samsung’un CES 2021’de yaptığı duyuru ise AMD ile yürütülen projede önemli bir ilerleme sağlandığını gösteriyor. Markanın etkinlik sonunda yaptığı açıklamaya göre, bünyesinde RDNA GPU barındıran ilk işlemcinin yıl sonunda duyurulacağı belirtildi. Bu da Samsung Galaxy S22’de kullanılacak Exynos işlemcinin grafik gücünü büyük olasılıkla AMD GPU’dan alacağını ortaya koyuyor.
İki şirket arasında yapılan işbirliğinin olumlu sonuç vermesi, mobil işlemci tarafında dengelerin yeniden kurulmasına da neden olabilir. Mobil grafik alanında pastayı şimdiye kadar Qualcomm (Adreno), ARM ve Imagination Technologies (Apple) paylaşıyordu. AMD ise Radeon ekran kartlarından sonra mobil grafik birimiyle bu alanın dördüncü ayağını oluşturacak. Son olarak AMD’nin mobil işlemci tarafında prototip seviyesinde çalışmalarının olduğunu da belirtelim.
Aksesuar
AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Eğer yeni satın aldığınız AirPods Max ile ilgili bir sorun yaşarsanız ve garanti kapsamında değiştirilmesi gerekirse, yeni kulaklığın yenilenmiş kulaklık yastıkları olmadan teslim edileceği söyleniyor.
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Kulaklık yastıkları ayrı değerlendirilecek
Bir kullanıcı, Digital Crown’da oluşan bir sorundan dolayı onarım için AirPods Max’ini Apple’a gönderdi ve geri aldığı yeni kulaklıkta yeni kulaklık yastıklarının olmadığını fark etti.
Apple bunun yerine kullanıcıların, kulaklık yastıklarının kendileri de hasar görmemişse, arızalı AirPods Max’teki kulaklık yastıklarını kullanmak için saklamalarını bekliyor. AirPods Max’in modüler tasarımı göz önüne alındığında, Apple’ın değiştirme amacıyla yalnızca kulaklıkları veya yalnızca kulak yastıklarını göndermesi mümkün gözüküyor.
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Aynı zamanda bunu destekler nitelikte olan Apple’ın “AirPods Max” geri gönderim talimatları, kulaklığı teslim etmeden önce kulaklık yastıklarını çıkarmaları gerektiğini kullanıcılara anlatan bir şema da içeriyor.
Değişim gereken AirPods Pro modellerinde Apple, kulaklıkla birlikte kulaklık uçlarını da yeniliyordu. Ancak AirPods Max kulaklık yastıklarının fiyatı 729 TL iken AirPods Pro için kulaklık uçlarının fiyatı sadece 69 TL. Bu nedenle bunların değişime dahil olmaması hiç de şaşırtıcı değil.
Şu anda Apple, AirPods Max kulaklık yastıkları satmıyor. Ancak büyük olasılıkla stok arttığında, 4 farklı alternatif renge sahip olan bu kulaklık yastıklarını tekrar satışa sunacaktır.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4, AnTuTu’nun en güçlü cihazı oldu!
Black Shark, bu yılın ilk yarısında Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanacak olan şirketler arasında yerini alacak. Dün şirketin CEO‘su Luo Yuzhou, Black Shark 4 oyuncu akıllı telefonunun yakında tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu cihazın 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya ile geleceğini de onayladı. Şirkete göre bu cihaz, 15 dakikadan daha kısa bir sürede tam şarja ulaşacak.
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Black Shark 4, AnTuTu’da nasıl bir skor aldı?
Black Shark CEO’su Luo Yuzhou‘dan gelen son bilgilere göre Black Shark 4‘ün AnTuTu skoru geçtiğimiz günlerde belirlendi. Black Shark 4, CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre 788.505 AnTuTu skoru alarak AnTuTu‘nun en güçlü cihazı oldu. Luo Yuzhou yaptığı açıklamada “Yeni nesilde güçlü bir performansa sahip olmak gerek. Bunun için Black Shark mühendisleri ile yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 800.000 puana yakın bir skor alan yeni amiral gemisi için çalışmalara devam edeceğiz.” sözlerini paylaştı.
Luo Yuzhou‘nun yaptığı açıklama,mevcut skorun daha ileriye taşınmasının planlandığını gösteriyor. Black Shark 4‘ten önce Xiaomi Mi 11, 708.425 ile AnTuTu‘nun en güçlü telefonuydu. Henüz piyasaya çıkmayan Oppo Find X3 ve iQOO 7 de AnTuTu yarışında güçlü cihazlar arasında yer alacak. Bu iki telefon sırasıyla 771.491 ve 752.935 AnTuTu skoru aldı. Bu skorlar, Snapdragon 888‘den beklenen 735.439’dan çok daha yüksek değerlerdir. Görünüşe göre AnTuTu‘nun en güçlü telefonu önümüzdeki dönemde Black Shark 4 olacak.
Oyun
Razer Project Brooklyn : Açılabilir ekrana sahip oyun koltuğu!
Razer, CES2021’de sadece yeni dizüstü bilgisayarlarını değil farklı konsept ürünlerini de tanıtmaya devam ediyor. Marka, yerleşik ekrana sahip bir konsept oyun koltuğu olan Razer Project Brooklyn ‘i ve Project Hazel akıllı yüz maskesini tanıttı.
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Razer Project Brooklyn
Project Brooklyn ilk bakışta normal bir oyun koltuğu gibi görünüyor ancak bu koltuğun en önemli özeliiği 60 inçlik açılabilir OLED ekrana sahip olması. Böylece çok büyük alanlara ihtiyaç duymadan veya bir VR kaskı kullanmadan tamamen sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca ekranı istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Razer, bu koltuğun HyperSense adında bir titreşim ve geri bildirim teknolojisine sahip olduğunu da belirtti. Razer’ın diğer ürünlerinde olduğu gibi bu koltukta da Chroma RGB aydınlatmaları bulunuyor.
Project Hazel
Project Hazel, yüz maskeleriyle ilgili bazı yaygın sorunları gidermeyi amaçlıyor. VoiceAmp özelliğine sahip bu maskede konuşmanızı güçlendirmek için yerleşik bir mikrofon ve amplifikatör kullanılıyor. Hazel, UV donanımlı bir kablosuz hızlı şarj kutusu aracılığıyla dezenfekte edilebilir özelliğe sahip. Razer Project Brooklyn modelinde olduğu gibi bu üründe de Chroma RGB renk aydınlatması mevcut.
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Diğer konsept ürünlerden de bildiğimiz üzere Project Brooklyn oyun koltuğunun ve ya Project Hazel maskesinin son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.Şirket, koltuğun fizibilitesini “en iyi sporcular ve etkileyicilerle” test ettiğini ve testler yoluyla maskeye ince ayarlar yapmayı planladığını söyledi.
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
AMD GPU’lu Exynos işlemci için tarih verildi!
AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Black Shark 4, AnTuTu’nun en güçlü cihazı oldu!
Razer Project Brooklyn : Açılabilir ekrana sahip oyun koltuğu!
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