Exynos 2100 tanıtıldı: Samsung telefonların yeni güç kaynağı!

Samsung Exynos 2100 resmi olarak tanıtıldı. Büyük ihtimalle Galaxy S21 serisinde kendisine hayat bulacak olan Exynos 2100, Samsung’un yerleşik 5G modemini de bünyesinde barındırıyor. Yeni Exynos’un tek özelliği 5G değil; aynı zamanda bu işlemci 5nm EUV üretim sürecinden geçmiş durumda.

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Samsung, 12 Ocak 2021’de sanal olarak düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni mobil işlemcisi Exynos 2100’ü resmen tanıttı. Exynos 990’a kıyasla %30 daha hızlı olan Exynos 2100, bu artışını bünyesinde barındırdığı yüksek performanslı ARM Cortex-X1 çekirdeklerine borçlu. Cortex-X1 çekirdeğine ek olarak üç adet Cortex-A78, dört ade de Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olan Exynos 2100’ün GPU tarafındaysa Mali GPU-78 bulunuyor.

Samsung Exynos 2100, 5nm olması hasebiyle seleflerine nazaran iki kat daha performanslı