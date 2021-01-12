AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!

Eğer yeni satın aldığınız AirPods Max ile ilgili bir sorun yaşarsanız ve garanti kapsamında değiştirilmesi gerekirse, yeni kulaklığın yenilenmiş kulaklık yastıkları olmadan teslim edileceği söyleniyor.

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Kulaklık yastıkları ayrı değerlendirilecek

Bir kullanıcı, Digital Crown’da oluşan bir sorundan dolayı onarım için ‌AirPods Max’ini Apple’a‌ gönderdi ve geri aldığı yeni kulaklıkta yeni kulaklık yastıklarının olmadığını fark etti.

Apple bunun yerine kullanıcıların, kulaklık yastıklarının kendileri de hasar görmemişse, arızalı ‌AirPods Max‌’teki kulaklık yastıklarını kullanmak için saklamalarını bekliyor. AirPods Max‌’in modüler tasarımı göz önüne alındığında, Apple’ın değiştirme amacıyla yalnızca kulaklıkları veya yalnızca kulak yastıklarını göndermesi mümkün gözüküyor.

Aynı zamanda bunu destekler nitelikte olan Apple’ın “AirPods Max” geri gönderim talimatları, kulaklığı teslim etmeden önce kulaklık yastıklarını çıkarmaları gerektiğini kullanıcılara anlatan bir şema da içeriyor.

Değişim gereken AirPods Pro modellerinde Apple, kulaklıkla birlikte kulaklık uçlarını da yeniliyordu. Ancak AirPods Max kulaklık yastıklarının fiyatı 729 TL iken AirPods Pro için kulaklık uçlarının fiyatı sadece 69 TL. Bu nedenle bunların değişime dahil olmaması hiç de şaşırtıcı değil.

Şu anda Apple, AirPods Max kulaklık yastıkları satmıyor. Ancak büyük olasılıkla stok arttığında, 4 farklı alternatif renge sahip olan bu kulaklık yastıklarını tekrar satışa sunacaktır.