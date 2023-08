AMD sonunda FidelityFX ekosisteminin en yeni bileşeni olan AMD FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 3) teknolojisinin piyasaya sürülmesi hakkında güncelleme yaparak, uzun bir beklemeden sonra gelişmeleri paylaştı. Şirket, FSR 3’ü ilk kez RDNA 3 GPU’larını duyurduğu zamandan yaklaşık 10 ay önce tanıtmıştı. Bu süre zarfında AMD, FSR 2’ye kıyasla performansta %100’e kadar artış vaat etmişti. Daha sonra öğrendik ki bu büyük performans artışını sağlamak için AMD, NVIDIA’nın DLSS 3 teknolojisine benzer bir çerçeve interpolasyonu kullanacaktı.

Ancak, geçen süre zarfında AMD’den FSR 3 hakkında pek fazla bilgi alamadık. Gamescom 2023 etkinliği sırasında, şirket nihayet FSR 3’ü destekleyecek ilk oyunların Forspoken ve Immortals of Aveum olduğunu açıkladı.

FSR 3’ün desteklediği ilk oyunlardan biri Forspoken olacak. Forspoken’ın seçilmesi ilginç bir tercih çünkü oyun genel olarak çok olumlu tepkiler almadı ve Microsoft’un DirectStorage API’sini kullanan tek PC oyunu olmasına rağmen oyunun kendisi pek etkileyici değil. Oyuna yönelik incelemelerde, Luminous motorunun büyük bir potansiyele sahip olduğu, ancak oyunun görsellerinin bu potansiyeli tam anlamıyla yansıtamadığı belirtildi.

AMD’nin sunumuna göre, Forspoken’da FSR 3 “Performans” modunda çalıştırıldığında, aynı ayarlarla ve yerel 4K (Ultra Yüksek RT) çözünürlükte, FPS 30’dan 120’nin üzerine çıkarak dikkate değer bir artış yaşanmış.

İlginizi Çekebilir: Nvidia DLSS 3.5 ile Karşımıza Çıktı! FPS Tavan Yapacak!

Immortals of Aveum da büyük bir oyun olmamasına rağmen, karışık eleştirilere maruz kalmış ve sadece bir hafta içinde PC platformunda 1000’den az oyuna sahip olmasına rağmen popülerlik kazanmış bir oyun. Oyun, Unreal Engine 5.1’i kullanıyor, ancak görsel performans açısından bazı zorluklar yaşandığı görülüyor.

Unreal Engine 5 oyunlarının genel olarak beklentileri karşılayamadığı düşünüldüğünde, FSR 3 ve DLSS 3 gibi yükseltme tekniklerinin bu tür oyunların istikrarlı bir kare hızı sunmasına yardımcı olması mantıklı görünüyor. AMD’nin FSR 3 teknolojisi, Forspoken dışında aynı zamanda Immortals of Aveum’da da kullanılacak. Bu durum, performans ve görsel kaliteyi karşılaştırmayı kolaylaştıracak.

FSR 3’ün lansman oyunları arasında Starfield, Resident Evil IV, Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part I ve The Callisto Protocol gibi büyük oyunların olması gerekiyordu. Ancak AMD’nin Unreal Engine 5 için FSR 3 eklentisi sunacağı doğrulandı ve bu, teknolojinin daha fazla oyunda benimsenme olasılığını artırabilir.

Gecikmenin azaltılması da AMD için önemli bir odak noktası. FSR 3’ün yüksek kare hızlarına ve düşük gecikmeye olan ihtiyaca uygun olması amaçlanıyor. AMD, FSR 3’ün, mevcut FSR 2 entegrasyonlarını kolayca kullanabileceğini belirtti ve aynı zamanda açık kaynaklı bir MIT lisansı altında esnek bir entegrasyon sağlayacağını belirtti.

Ayrıca, birkaç hafta içinde çıkacak olan HYPR-RX’e akışkan hareketli çerçeve teknolojisinin entegre edileceği belirtildi. Bu, DX12 ve DX11 oyunlarının HYPR-RX kullanarak Akışkan Hareketli Çerçevelerden ve Kare Enterpolasyonu/Oluşturmasından yararlanmasını sağlayacak. Bu, sürücü odaklı bir yaklaşımın AMD’nin FSR 3 entegrasyonuyla nasıl karşılaştırılacağını görmek açısından ilginç bir konu olacak.

Sonuç olarak, FSR 3, AMD’nin kendi GPU’ları ve NVIDIA ile Intel gibi farklı GPU üreticilerinin tüm modelleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu teknoloji aynı zamanda konsollarla da uyumlu olacak ve yalnızca AMD GPU’larına sınırlı kalmayacak.

İçindekiler AMD FSR 3 destekli oyunlar

AMD FSR 3 destekli oyunlar

Avatar Frontiers of Pandora

Cyberpunk 2077

Warhammer 40K: Space Marine II

Frostpunk 2

ADERS

SQUAD

Starship Troopers Extermination

Black Myth WUKONG

Crimson Desert

Like A Dragon Infinite Wealth