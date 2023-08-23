NVIDIA, DLSS 3.5 adını verdiği yeni teknolojisiyle gerçek zamanlı 3D uygulamalar ve oyunların görsel kalitesini yükseltiyor. Bu teknoloji, ışın izlemeli grafikleri daha etkileyici hale getirerek oyun deneyimini geliştiriyor. Gamescom’da duyurulan bu yenilik, Almanya’nın Köln kentinde tanıtıldı.

DLSS 3.5, tüm GeForce RTX GPU’lar için Ray Reconstruction özelliği sunuyor. Bu özellik, eski gürültü gidericilerini NVIDIA’nın süper bilgisayarlarından gelen yapay zeka ağıyla değiştirerek daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. Bu geliştirme, yansımalar ve gölgeler gibi gerçekçi aydınlatma efektleri ile oyun deneyimini daha etkileyici hale getirerek piksel kalitesini artırıyor.

DLSS 3.5’teki Ray Reconstruction, geniş ve iyi eğitilmiş yapay zeka ağlarını kullanarak farklı ışın izlemeli efektleri tanımlıyor ve zamansal ile mekansal verileri akıllıca kullanıyor. Bu sürüm, önceki sürüme göre beş kat daha fazla veriden öğrenerek gürültü gidermeyi daha akıllı ve etkili hale getiriyor.

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Bu teknolojinin geçmişi Şubat 2019’a dayanıyor ve DLSS, görsel kalite ve hız konularında sürekli olarak geliştiriliyor. DLSS 3.5, Işın Yeniden Oluşturma, Süper Çözünürlük, Derin Öğrenme Kenar Yumuşatma ve Çerçeve Oluşturma gibi özellikleri de entegre ediyor. Bu özellikler, GeForce RTX GPU’larının Tensör Çekirdekleri tarafından destekleniyor ve daha akıcı kareler, yüksek kaliteli grafikler ve daha hızlı tepkiler sunuyor.

NVIDIA, DLSS 3.5’in popüler oyunlar olan Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ve RTX’li Portal gibi oyunlarda kullanılacağını duyurdu. Bu teknoloji aynı zamanda gerçek zamanlı 3D yaratıcı uygulamaları da destekleyerek profesyonellerin hızlı bir şekilde üstün kalitede görüntüler elde etmesine yardımcı olacak. Ray Reconstruction, D5 Render, Chaos Vantage, NVIDIA Omniverse gibi yazılımları da içine alıyor.

DLSS, 330’dan fazla oyunda ve uygulamada kullanılıyor. Call of Duty: Modern Warfare III, PAYDAY 3 ve Fortnite gibi beklenen oyunlar da DLSS 3’ü içeriyor. Ayrıca, Call of Duty: Modern Warfare III, PAYDAY 3 ve Alan Wake 2 gibi oyunlar, sistem gecikmesini azaltan ve oyunculara çok oyunculu maçlarda avantaj sağlayan NVIDIA Reflex teknolojisiyle sunulacak.

NVIDIA Reflex, halihazırda geniş bir oyuncu kitlesi tarafından kullanılıyor ve daha rekabetçi bir oyun deneyimi sunuyor. Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Projesi, Valve’ın oyununu geliştirmek için ışın izlemeyi, DLSS 3, Reflex ve RTX IO gibi özellikleri birleştiriyor.

NVIDIA’nın Avatar Bulut Motoru (ACE) ise yapay zeka destekli NPC’leri geliştirerek etkileşimleri daha gerçekçi hale getiren NeMo SteerLM teknolojisini sunuyor.

GeForce NOW üyeleri, yakında yeni oyunlara ve geliştirilmiş sunucu özelliklerine erişebilecekler. Ultimate üyeler, güçlü RTX 4080 SuperPOD’lara bağlanarak daha yüksek performans elde edebilecekler. Ayrıca, Microsoft Store iş birliği sayesinde GeForce NOW’a daha fazla Xbox PC Game Pass oyunu eklenecek, bu da oyunculara daha geniş bir oyun yelpazesi sunacak.