AMC, Kripto ile Ödeme Kabul Etmeye Başlıyor

Amerikan dev sinema zinciri AMC, portfolyosuna Bitcoin’in yanına üç kripto para daha ekliyor. Firma, ilk olarak Ağustos ayında yaptığı duyuru ile sene sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını açıklamışlardı. Bu hafta firmadan gelen yeni açıklama ile de AMC için işlerin boyutu genişletilmiş gözüküyor.

AMC’nin kripto paralara olan ilgisi büyüyor. Firma, geçtiğimiz aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Bu planın bir parçası olarak da AMC, çevrimiçi satın alma sistemine kripto ile de ödeme seçeneği ekleyecek. Böylece sinemaseverler artık biletlerini Bitcoin karşılığında alabilecek. Aynı zamanda Bitcoin ile ödemenin teşvik edilmesi için de AMC, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapılması durumunda çeşitli indirim fırsatları da sunacağını açıklamıştı.

Bu hafta AMC CEO’su Adam Aron’dan gelen yeni açıklama ile AMC, Bitcoin’in yanında Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ile de ödeme kabul edecek. AMC’nin Bitcoin planındaki gibi bu kripto paraların da Bitcoin ile birlikte sene sonuna kadar ödeme yöntemi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Aynı zamanda bu kripto paraların yine Bitcoin gibi çevrimiçi bilet satışlarında kullanılması ve indirim fırsatlarına dahil edilmesi bekleniyor.

Cryptocurrency enthusiasts: you likely know @AMCTheatres has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. pic.twitter.com/uKcFyQotoJ — Adam Aron (@CEOAdam) September 16, 2021

AMC’nin kripto paraları destekleyici açıklamaları firmanın borsadaki değerini arttırıyor. AMC hisseleri bu yılın başından beri %2000’den fazla değer kazanmış durumda. Bu yükselişteki en büyük etkilerden biri de kripto paraları destekleyici açıklamaların yanında AMC’nin borsadaki GameStop hisseleri ile başlayan toplumsal fiyat hareketi manipülasyonuna dahil edilmiş olması oldu. İnsanlar Reddit gibi forumlarda toplanarak büyük para fonlarının pandemi sebebiyle zor durumdaki firmaların hisse senetlerini aşağı düşürmek için yaptığı manipülasyon hareketine karşı koymuştu. Ve o firmaların hisselerini satın alarak hisse değerlerinin düşmesini engellemişti. Hatta iş çok büyük boyutlara vararak belirlenen GameStop, Nokia, AMC gibi firmaların hisseleri astronomik oranlarda yükseliş yaşamıştı. Dolayısıyla AMC de artık tıpkı kripto paralardaki Dogecoin gibi borsa dünyasında bir şaka hissesi olarak görülüyor. Dolayısıyla AMC ile de Dogecoin arasında bu sebepten ötürü görünmez bir bağ oluşmuş durumda.

AMC’nin kabul edeceği kripto paralar arasında Dogecoin bulunmaması da bazı insanlarda hayal kırıklığı oluşturdu. Borsadaki AMC hisseleri ile kripto para Dogecoin’in fiyat hareketleri benzer kaderi yaşıyor. Bu sebeple bir çok insan bu iki varlığı birbiriyle bir tutuyor. Dogecoin hayranları da firmaya Dogecoin’in neden eklenmediği üzerine bir çok soru sorsa da firmadan konuyla ilgili herhangi bir yanıt gelmedi.

AMC’nin kripto paralara olan ilgisi hem firma hem de kripto paralar için oldukça olumlu bir gelişme. Firmanın ödeme olarak alacağı kripto para portfolyosu da şimdilik 4 kripto para ile sınırlı. Ancak AMC’nin henüz tam olarak ne zaman kripto ile ödeme alacağı net olarak açıklanmış değil. Yalnızca 2021 sonuna kadar bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte de AMC’den farklı kripto paraların da ödeme yöntemi olarak kabul edildiğini duyabiliriz.