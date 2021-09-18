Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / Kripto Para / AMC, Kripto ile Ödeme Kabul Etmeye Başlıyor

Kripto Para

AMC, Kripto ile Ödeme Kabul Etmeye Başlıyor

Amerikan dev sinema zinciri AMC, portfolyosuna Bitcoin’in yanına üç kripto para daha ekliyor. Firma, ilk olarak Ağustos ayında yaptığı duyuru ile sene sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını açıklamışlardı. Bu hafta firmadan gelen yeni açıklama ile de AMC için işlerin boyutu genişletilmiş gözüküyor.

AMC’nin kripto paralara olan ilgisi büyüyor. Firma, geçtiğimiz aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Bu planın bir parçası olarak da AMC, çevrimiçi satın alma sistemine kripto ile de ödeme seçeneği ekleyecek. Böylece sinemaseverler artık biletlerini Bitcoin karşılığında alabilecek. Aynı zamanda Bitcoin ile ödemenin teşvik edilmesi için de AMC, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapılması durumunda çeşitli indirim fırsatları da sunacağını açıklamıştı.

Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment Bitcoin kabul edecek!

Bu hafta AMC CEO’su Adam Aron’dan gelen yeni açıklama ile AMC, Bitcoin’in yanında Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ile de ödeme kabul edecek. AMC’nin Bitcoin planındaki gibi bu kripto paraların da Bitcoin ile birlikte sene sonuna kadar ödeme yöntemi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Aynı zamanda bu kripto paraların yine Bitcoin gibi çevrimiçi bilet satışlarında kullanılması ve indirim fırsatlarına dahil edilmesi bekleniyor.

AMC’nin kripto paraları destekleyici açıklamaları firmanın borsadaki değerini arttırıyor. AMC hisseleri bu yılın başından beri %2000’den fazla değer kazanmış durumda. Bu yükselişteki en büyük etkilerden biri de kripto paraları destekleyici açıklamaların yanında AMC’nin borsadaki GameStop hisseleri ile başlayan toplumsal fiyat hareketi manipülasyonuna dahil edilmiş olması oldu. İnsanlar Reddit gibi forumlarda toplanarak büyük para fonlarının pandemi sebebiyle zor durumdaki firmaların hisse senetlerini aşağı düşürmek için yaptığı manipülasyon hareketine karşı koymuştu. Ve o firmaların hisselerini satın alarak hisse değerlerinin düşmesini engellemişti. Hatta iş çok büyük boyutlara vararak belirlenen GameStop, Nokia, AMC gibi firmaların hisseleri astronomik oranlarda yükseliş yaşamıştı. Dolayısıyla AMC de artık tıpkı kripto paralardaki Dogecoin gibi borsa dünyasında bir şaka hissesi olarak görülüyor. Dolayısıyla AMC ile de Dogecoin arasında bu sebepten ötürü görünmez bir bağ oluşmuş durumda.

AMC’nin kabul edeceği kripto paralar arasında Dogecoin bulunmaması da bazı insanlarda hayal kırıklığı oluşturdu. Borsadaki AMC hisseleri ile kripto para Dogecoin’in fiyat hareketleri benzer kaderi yaşıyor. Bu sebeple bir çok insan bu iki varlığı birbiriyle bir tutuyor. Dogecoin hayranları da firmaya Dogecoin’in neden eklenmediği üzerine bir çok soru sorsa da firmadan konuyla ilgili herhangi bir yanıt gelmedi.

AMC’nin kripto paralara olan ilgisi hem firma hem de kripto paralar için oldukça olumlu bir gelişme. Firmanın ödeme olarak alacağı kripto para portfolyosu da şimdilik 4 kripto para ile sınırlı. Ancak AMC’nin henüz tam olarak ne zaman kripto ile ödeme alacağı net olarak açıklanmış değil. Yalnızca 2021 sonuna kadar bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte de AMC’den farklı kripto paraların da ödeme yöntemi olarak kabul edildiğini duyabiliriz.

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Umut SEZER

Blok zinciri ve kripto para meraklısı, madencisi ve yatırımcısı. Kripto paralar, oyunlar, teknoloji ve otomotiv gibi alanlarda yazıyorum. Sorularınız ve şikayetleriniz için bana, [email protected] adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kripto Para

Cardano’daki Akıllı Sözleşme Sayısı Alonzo’dan Sonra 2000’i Aştı!

Yazan:

Cardano (ADA) blok zinciri, akıllı sözleşmeleri 12 Eylül’de Alonzo hardfork aracılığıyla ana ağa ufak sorunlarla da olsa entegre etti. Alonzo yükseltmesinin Cardano ana ağında uygulanmasından yaklaşık 24 saat sonra, ağdaki akıllı sözleşme sayısı 100’ü aştı. Yükseltmeden sadece 5 gün sonra da Cardano blok zincirinin akıllı sözleşme sayısı 2.200’ü geçmiş durumda. 

Alonzo yükseltmesi, yerel dijital varlığı ADA’nın piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimi haline geldiği Cardano için yeni bir dönemin başlamasını sağladı. Cardano ağı, yüksek gaz ücretlerinin temel zorluklarını ve mevcut seçeneklerde bulunan ölçeklenebilirlik eksikliğini aşmaya yardımcı olmak için oyunun kurallarını değiştiren bir blok zinciri protokolü olarak geliştirildi. Altı yıl kadar süren akıllı sözleşmelerin geliştirilmesine yol açan yol haritası ile Cardano, blok zinciri teknolojisiyle desteklenen erişilebilir bir finansal geleceğe geçişin habercisi olacak.

Bununla birlikte, bu sözleşmeler hemen dağıtılmayacak. Geliştiriciler bunları yalnızca dApplerinin piyasaya sürülmesiyle kullanmak için blok zincirinde önceden kaydediyor. Bu da Cardano blok zincirine olan talebi gösteriyor. Ölçeklenebilirlik ve güvenlik odaklı yeni bir mimariye sahip blok zinciri, geliştirme faaliyetlerinde büyük bir artış görüyor. IOHK’nın Cardano Kurucusu ve CEO’su Charles Hoskinson, yükseltme ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Bu yükseltme, blok zincir ve ötesindeki en parlak beyinlerden bazılarıyla altı yıllık inanılmaz sıkı çalışmanın doruk noktasıdır.”

Alonzo yükseltmesine giden yolda, Cardano yükseltmeyi geciktirdiği için birçok eleştiri ve trolle karşılaştı, hatta birçoğu bu yıl blok zincirindeki akıllı sözleşme olasılığına karşı bahse girdi ve sonunda kaybetti. Ancak geliştiriciler her şeyi zamanında ve söz verildiği gibi yayınlamayı başardı.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, DeFi piyasasında düzenleyici inceleme arttıkça blok zincirinin ikinci DeFi dalgası için iyi konumlandırıldığına inanıyor. Yakın tarihli bir röportaj sırasında Hoskinson, yaklaşmakta olan baskı dalgasının 2017’deki ICO dönemindeki baskıya oldukça benzer olacağını belirtti. DeFi pazarının ele geçirilmeye hazır olduğunu ve yalnızca likidite ve birlikte çalışabilirlik özelliklerine sahip olan DeFi protokollerinin ikinci sırayı alacağını söyledi. 

Ayrıca, Alonzo yükseltmesi lansmanından önce Cardano blok zinciri, büyüyen Fungible Token (NFT) dünyasını takip etmek için yenilikçi bir yaklaşım benimsedi. Verilen ödenekle, gün geçtikçe birçok pazar yerinin ortaya çıkmasıyla birlikte blok zincirinde 780.000 kadar NFT basıldı.

Hoskinson, ağın sunduğu şeyler konusunda iddialı.  Bunun için IOHK, ağın benimsenmesine katkıda bulunmak için Cardano’nun gücünden yararlanabilecek DApp’lerin geliştirilmesine güç veren bir girişim olan Project Catalyst‘i başlattı.

Cardano blok zincirindeki geliştirme faaliyeti artarken, ADA fiyatı da 2,50 doların altında konsolide olmaya devam ediyor. ADA fiyatı yükseliş momentumu, kripto piyasasının geri kalanıyla birlikte ağustos ayında başladı ve fiyatta

2.5 kat artışla 3,10 dolarlık yeni bir ATH’ye ulaşmayı başardı. Bununla birlikte, kripto pazarındaki son flaş çöküş, kazançlarının çoğunu sildi ve ADA şu anda 2,35  dolardan işlem görüyor. Artan geliştirme faaliyeti ve artan talep, altcoinin 2,50 doların üzerine çıkması ve tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden test etmesi için ihtiyaç duyduğu yükseliş momentumunu tetikleyebilir.

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku

Kripto Para

PayPal, Birleşik Krallık’ta Bitcoin’i Tedavüle Sundu

Yazan:

PayPal, Birleşik Krallık’ta kripto para hizmetlerini başlattığını resmi olarak açıkladı. Artık Birleşik Krallık’ta, aracı kurumlar olmadan doğrudan kripto para alıp satılabilecek.

Dünya çapında bir ödeme sistemi olan PayPal Cuma günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’taki müşterilerinin artık hesaplarından doğrudan Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere birden fazla kripto para birimini alıp satabileceklerini açıkladı.

PayPal, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık’taki tüm müşterilerin artık PayPal hesaplarından Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash ve Litecoin satın alabileceğini, elinde tutabileceğini ve satabileceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.

PayPal, ABD’de yaptığı gibi, desteklenen varlıkların ticaretini kolaylaştırmak için New York lisanslı kripto şirketi Paxos’u kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Geçen Temmuz ayında PayPal, kripto para ile ödeme hizmetleri için Paxos Crypto Brokerage ile ortaklık kurduğunu zaten belirtmişti. Mart 2021’de de şirket , bankaların ve kişilerin kripto varlıklarını koruması için İsrailli bir girişim olan Curv’u yaklaşık 200 milyon dolara satın almıştı. Ayrıca PayPal daha önceden kripto risk yönetimi yazılımı TRM Labs , vergi yazılımı TaxBit ve ticaret altyapısı Talos’a da yatırımlarını yapmıştı.

PayPal, müşterilerinden işlem üzerinden komisyon alarak ücret alacak. ABD’de 25 doların altındaki satın almalar için 50 sent, 1000 doların üzerindeki satın almalar için işlemin %1.5’i kadar komisyon ücreti alınıyor. Ayrıca PayPal hesaplarından diğer cüzdanlara kripto paralar aktarılamıyor. Fakat PayPal bu özellik hakkında değişiklikler olabileceğini daha önce belirtmişti.

Şirketin Birleşik Krallık’taki müşterileri en 1 £ bazında yukarıda belirtilen kripto para birimlerini alıp satabilecek. Şirketin geçen ay kripto para hizmetini İngiltere’ye getireceğini sizlerle paylaşmıştık.

PayPal’ın bu imkanı getirmesiyle Birleşik Krallık, şirketin kripto para hizmetinin ilk olarak geçen yıl Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürmesinden sonraki ilk kripto para hamlesi oldu.

PayPal, kripto para birimi hizmetlerini başlattığından itibaren, şirket önemli bir ilerleme kaydetti ve gelirleri de büyük bir artış gösterdi.

PayPal’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kripto girişiminin büyük ilgi görmesi, şirkete Birleşik Krallık’taki girşiminin de başarılı olacağına dair güven veriyor.

PayPal’ın blockchain, kripto ve dijital para birimlerinden sorumlu genel müdürü Jose Fernandez da Ponte geçen verdiği bir röportajda, “ABD’de gerçekten iyi gidiyoruz. Bu yüzden İngiltere’de işlerin yolunda gitmesini bekliyoruz” dedi.

PayPal Kripto Para Hizmetlerini Artırmaya Kararlı

Şirket, müşterilerinin uygulamayı kullanırken sorun yaşamamalarını sağlamak ve uygulamayı benimseyebilmeleri için 24 saat çalışıyor.

PayPal , ABD’de dijital varlıklar için bir Süper Uygulama Cüzdanı çıkarmayı planlıyor. Firma ayrıca İrlanda’da kara para aklamayı önleme, mevzuata uygunluk ve iş geliştirme gibi farklı rollere odaklanacak bir kripto para birimi ekibi kuruyor .

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsKarnaval