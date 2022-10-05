Amazon yaptığı açıklamada, depo ve teslimat işçileri için saatlik ücretlerini artırdığını duyurdu. Şirket, ekim ayından itibaren Amazon’un ABD’deki ön hat çalışanları için ortalama başlangıç ücretinin saat başına 18 dolardan 19 doların üzerine çıkacağını söyledi.

Amazon, depo ve teslimat işçilerinin pozisyonlarına bağlı olarak saatte 16 ila 26 dolar arasında kazanacağını da sözlerine ekledi. Amazon’un ABD’deki çalışanları için asgari ücreti saatte 15 dolar olarak kalıyor.

Amazon, tarihsel olarak sıkı bir işgücü piyasasında çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için gelecek yıl boyunca ücret artışlarına yaklaşık 1 milyar dolar harcıyor. Ayrıca, özellikle tatillere bağlı yoğun alışveriş dönemi olan “yoğun” sezon olarak bilinen döneme girmeye hazırlanıyor.

Özellikle Covid-19 salgını sırasında Amazon ile ön saftaki işgücü arasında gerginlikler arttı. Çalışanlar ücret artışları, daha fazla ücretli izin ve verimlilik beklentilerinde ayarlamalar yapılmasını istedi.

Birkaç Amazon tesisindeki işçiler örgütlenmek için adımlar attılar. Ek olarak, bu yılın başlarında Amazon’un Staten Island, New York’taki deposundaki işçiler, şirketin ilk ABD birliğini kurmak için başarıyla oy kullandılar. Amazon, önümüzdeki ay New York, Albany yakınlarındaki bir sitede başka bir sendika seçimiyle karşı karşıya.

Şirket, bu ayın başlarında müşterilere teslimatlarının artan bir payını yöneten sözleşmeli teslimat ağının üyeleri tarafından istihdam edilen sürücüler için ücret ve yan haklar artırmayı planladığını söyledi.

Ücret artışının yanı sıra Amazon, çalışanları için, yalnızca iki haftada bir gibi bir programa göre değil, istedikleri zaman ve ücret ödemeden hak kazandıkları ücretin %70’ine erişmelerine olanak tanıyan bir maaş avans programını da genişlettiğini söyledi.