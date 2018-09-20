Amazon Türkiye’den ilk sipariş! | Hangi kargo ile nasıl geldi? (VİDEO)

Amazon Türkiye’den ilk sipariş! | Hangi kargo ile nasıl geldi? (VİDEO)

20 Eylül, 2018 VİDEO 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Aydoğan’ın dün Amazon Türkiye açılışı ile 153 TL’ye satın aldığı Xiaomi Mijia Wiha Tornavida Seti bir günün ardından ofise ulaştı. Peki satın alma süreci nasıl işledi? Ürün hangi kargo firması ile nasıl geldi? Fatura bulunuyor mu? gibi soruların cevabını videoda görebilirsiniz.

Amazon Türkiye’den ilk sipariş! | Hangi kargo ile nasıl geldi?

-Amazon Türkiye açıldı! Peki fiyatlar nasıl?; https://youtu.be/tTdpl9UnHwE
– Aydoğan’ın satın alamadığı diş fırçası; https://hwp.to/2OGVNzh
– Satın alınan tornavida seti; https://hwp.to/2MQ4Dcg

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore