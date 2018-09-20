Amazon Türkiye’den ilk sipariş! | Hangi kargo ile nasıl geldi? (VİDEO)

Aydoğan’ın dün Amazon Türkiye açılışı ile 153 TL’ye satın aldığı Xiaomi Mijia Wiha Tornavida Seti bir günün ardından ofise ulaştı. Peki satın alma süreci nasıl işledi? Ürün hangi kargo firması ile nasıl geldi? Fatura bulunuyor mu? gibi soruların cevabını videoda görebilirsiniz.

Amazon Türkiye’den ilk sipariş! | Hangi kargo ile nasıl geldi?

-Amazon Türkiye açıldı! Peki fiyatlar nasıl?; https://youtu.be/tTdpl9UnHwE

– Aydoğan’ın satın alamadığı diş fırçası; https://hwp.to/2OGVNzh

– Satın alınan tornavida seti; https://hwp.to/2MQ4Dcg