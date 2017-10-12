Amazon, Suya Dayanıklı E-Kitap Okuyucusu Oasis’i Duyurdu

Perakende devi Amazon, sonunda uzun zamandır beklenen suya dayanıklı Kindle modeli Oasis’i duyurdu.

Amazon’un yeni duyurduğu Kindle modeli suya dayanıklılık özelliğinin yanı sıra bugüne kadarki en büyük ekranı Kindle olma özelliğini taşıyor.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip Oasis’te ortam ışığına göre ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanabiliyor.

Bu yeni tasarım ile beraber artık plastik merkezli tasarımdan uzaklaşılıyor. Yeni cihazda su geçirmezlik özelliği için alüminyum kullanılıyor. Cihaz iki metre derinlikte 60 dakikaya kadar çalışabiliyor. Oasis 250$’dan ön siparişe açıldı ve gelecek haftalarda gönderimi başlayacak.