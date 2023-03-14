Amazon Prime’da yer alan en iyi filmler hangileri? Maceradan komediye, bilim kurgudan gerilime mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime filmlerini sizin için listeledik. Amazon Prime film önerilerine fragmanları ile birlikte göz atın!
Amazon Prime yeni nesil yayın platformları arasından abonelik modeli ve iç yapımlarına sunduğu kapsamlı sözleşmeleriyle sıyrılıyor. Farklı içerik arayışında olanlar için orijinal film alternatifleri de sunan platformda, her zevke göre mükemmel seçenekler var ve Amazon Prime’da film keyfi sizi bekliyor. Birçok izleyicinin zevklerine hitap eden Amazon Prime filmlerini sizin için listeledik.
İçindekiler
James Bond Serisi
James Bond, bütün zamanların en iyi casusları arasında yer alıyor. Yakışıklı, çekici ve son derece bakımlı olan James Bond; aynı zamanda alanında uzman bir casusu canlandırıyor.
James Bond efsanesi ilk olarak 1962 yılında başladı ve hala bu konuyla alakalı yeni filmler çekiliyor. Çünkü James Bond, sinema tarihindeki en etkileyici ve çarpıcı karakterler arasında yer alıyor.
Nanny
Aisha (Anna Diop), New York’ta zengin bir çiftin yanında dadı olarak çalışan Senegalli bir kadındır ve oğlu ile kuzenini Amerika’ya getirecek kadar para kazanmayı ummaktadır. Ancak geleceği, Aisha’yı kızları Rose’u büyütmesi için bırakmaktan memnun görünen ve sık sık maaşını kesen işverenlerinin insafına kalmıştır. Bu güç dengesizliğinin yarattığı stresle boğulduğuna dair garip rüyalar görmeye başlayan Aisha, çocuğunu terk etme korkusuyla daha da kötüleşir.
Yönetmen Nikyatu Jusu’nun ilk uzun metrajlı filmi olan Dadı, modern Amerika’daki göçmen deneyiminin dehşetini daha karanlık bir şeyle karşılaştırırken, beklenen umut ve fırsat mecazlarını geride bırakılan kültür ve topluluk için hissedilir bir hüzünle değiştiriyor. Dadı, korkuya yavaş ve psikolojik bir yaklaşım getiriyor ama Diop film boyunca olağanüstü bir performans sergiliyor; titiz temposu ve muhteşem sinematografisi her karenin akılda kalmasını sağlıyor.
Licorice Pizza
Usta sinemacı Paul Thomas Anderson’ın yazıp yönettiği Licorice Pizza, 70’li yıllarda San Fernando Valley’de başarılı bir çocuk oyuncu olan lise öğrencisi Gary’nin etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Filmin başrollerinde ilk sinema deneyimleri olan Cooper Hoffman ve Alana Haim var. Film pek çok festivalden övgüyle ayrıldı ve ödül sezonun en güçlü yapımları arasında gösteriliyor.
Candyman (2021)
Die Hart
2023 aksiyon ve komedi filmleri arasında yer alan Die Hart the Movie adlı yapımın yönetmenliği Eric Appel tarafından yapılmış olup, filmin başrol oyuncu kadrosu içerisinde Haley Dumas, Josh Hartnett, Kevin Hart ve Nathalie Emmanuel görev almıştır.
The Report
Sound of Metal
Creed II
2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu’nun devam halkası olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.
Rocky Balboa’ya bir kez daha Sylvester Stallone’un hayat verdiği devam halkasında, genç boksör Adonis Creed’i ise Michael B. Jordan canlandırıyor. Rocky evreninin ikonik kötü adamı Rus boksör Ivan Drago’nun da serinin hayranlarının karşısına çıktığı yapımda, Dolph Lundgren’in canlandırdığı Drago’nun oğlu Vitor’u ise Romen boksör Florian “Big Nasty” Munteanu canlandırıyor. Filmin kadrosunda, Adonis’in aşık olduğu Bianca rolünde ise, “Thor: Ragnarok” ile yıldızı parlayan Tessa Thompson da yer alıyor.