Amazon Prime’da yer alan en iyi filmler hangileri? Maceradan komediye, bilim kurgudan gerilime mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime filmlerini sizin için listeledik. Amazon Prime film önerilerine fragmanları ile birlikte göz atın!

Amazon Prime yeni nesil yayın platformları arasından abonelik modeli ve iç yapımlarına sunduğu kapsamlı sözleşmeleriyle sıyrılıyor. Farklı içerik arayışında olanlar için orijinal film alternatifleri de sunan platformda, her zevke göre mükemmel seçenekler var ve Amazon Prime’da film keyfi sizi bekliyor. Birçok izleyicinin zevklerine hitap eden Amazon Prime filmlerini sizin için listeledik.

James Bond Serisi

James Bond, bütün zamanların en iyi casusları arasında yer alıyor. Yakışıklı, çekici ve son derece bakımlı olan James Bond; aynı zamanda alanında uzman bir casusu canlandırıyor.

James Bond efsanesi ilk olarak 1962 yılında başladı ve hala bu konuyla alakalı yeni filmler çekiliyor. Çünkü James Bond, sinema tarihindeki en etkileyici ve çarpıcı karakterler arasında yer alıyor. Nanny Aisha (Anna Diop), New York’ta zengin bir çiftin yanında dadı olarak çalışan Senegalli bir kadındır ve oğlu ile kuzenini Amerika’ya getirecek kadar para kazanmayı ummaktadır. Ancak geleceği, Aisha’yı kızları Rose’u büyütmesi için bırakmaktan memnun görünen ve sık sık maaşını kesen işverenlerinin insafına kalmıştır. Bu güç dengesizliğinin yarattığı stresle boğulduğuna dair garip rüyalar görmeye başlayan Aisha, çocuğunu terk etme korkusuyla daha da kötüleşir. Yönetmen Nikyatu Jusu’nun ilk uzun metrajlı filmi olan Dadı, modern Amerika’daki göçmen deneyiminin dehşetini daha karanlık bir şeyle karşılaştırırken, beklenen umut ve fırsat mecazlarını geride bırakılan kültür ve topluluk için hissedilir bir hüzünle değiştiriyor. Dadı, korkuya yavaş ve psikolojik bir yaklaşım getiriyor ama Diop film boyunca olağanüstü bir performans sergiliyor; titiz temposu ve muhteşem sinematografisi her karenin akılda kalmasını sağlıyor.

Licorice Pizza

Usta sinemacı Paul Thomas Anderson’ın yazıp yönettiği Licorice Pizza, 70’li yıllarda San Fernando Valley’de başarılı bir çocuk oyuncu olan lise öğrencisi Gary’nin etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Filmin başrollerinde ilk sinema deneyimleri olan Cooper Hoffman ve Alana Haim var. Film pek çok festivalden övgüyle ayrıldı ve ödül sezonun en güçlü yapımları arasında gösteriliyor.

Candyman (2021)

Şeker Adam’ın Laneti, Şikago’da yaşanan bir kent efsanesini araştıran genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Rivayete göre Candyman, ayna karşısında adını beş kez söyleyen kişiye görünmektedir. Ancak onun ortaya çıkması, pek de iyi şeylere yol açmaz. Bir üniversitede yerel efsaneler üzerine tez çalışması yapan genç bir adam, eski bir batıl inanç haline gelen Candyman’i araştırmaya karar verir. Çevresindeki insanlar ona bu konuyu araştırmaması için uyarılarda bulunsa da, o söylenilenleri umursamayarak işe koyulur. Korkulacak bir şey olmadığını herkese kanıtlamak isteyen genç adam, ayna karşısına geçerek, yasaklı ismi beş kez telaffuz eder. Bu andan itibaren yaşananlar, hiç de genç adamın düşündüğü gibi olmaz.

Die Hart 2023 aksiyon ve komedi filmleri arasında yer alan Die Hart the Movie adlı yapımın yönetmenliği Eric Appel tarafından yapılmış olup, filmin başrol oyuncu kadrosu içerisinde Haley Dumas, Josh Hartnett, Kevin Hart ve Nathalie Emmanuel görev almıştır. Ayrıca bkz: 2023 Yılında Güvenliğe Yön Verecek 6 Teknoloji Trendi Bugünün aksine, bu kurgusal dünyada Kevin Hart şu an istediği başarıya ulaşamamış bir aktördür. Hayatı boyunca en büyük hayali günün birinde büyük bir aksiyon yıldızı olmak olan Hart, bu hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Hayaline yaklaştığını düşünen Hart, bir gün hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri öğrenebileceği bir okula gireceğini öğrenir. Hart, Ron Wilcox (John Travolta) tarafından yönetilen okula girdikten kısa bir süre sonra başlamak için hiç vakit kaybetmeden çalışmalarına devam eder. Sinema dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olmayı ve gerçek yıldızların sahip olduklarını öğrenmeye başlayan Hart, büyük adımlar atarak yoluna devam ediyor; Kısa süre sonra başına gelen talihsiz olaylar onu gerçek bir yıldız yapar. Die Hart the Movie adlı yapım ile sürükleyici ve bir o kadar da heyecan verici bir seyir deneyimi yaşamak mümkündür.

The Report

ABD’nin büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığı 11 Eylül saldırılarını odağına alan The Report, farklı sorgulama taktikleri uygulayan CIA ajanlarının olayın ardındaki kişiyi bulmaya çalışmasını konu ediniyor. İdealist bir araştırmacı olan Daniel J. Jones, patronu Senatör Dianne Feinstein tarafından CIA’in ilgilendiği bir konuyu araştırması üzerine görevlendirilir. Araştırması gereken konu, CIA’in 9 Eylül olaylarından sonra sorgulamak üzere tutukladığı kişilerden oluşuyordur. Jones’un bu süreçte doğruların peşinden koşması ve CIA’in yok etmeye çalıştığı kanıtları ortaya çıkarması gerekmektedir. Amerikan halkından saklanan gerçeklere ulaştığında ise şok edici olaylarla karşı karşıya kalacaktır.

Sound of Metal Ruben ve kız arkadaşı Lou, karavanları ile dolaşan ve bu sırada gittikleri yerlerde konser veren iki müzisyendir. Lou mikrofonun başındayken Ruben bateri çalar. Ruben’in hayatı bir gün sadece boğuk bir vızıltı dıuymasıyla altüst olur. Doktor Ruben’e işitme kaybı yaşadığını ve kısa bir süre sonra sağır olacağını söyler. Sessiz geleceği ile yüzleşmek zorunda kalan Ruben, hayatını nasıl şekillendireceği konusunda karar vermek zorunda kalır. Creed II 2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu’nun devam halkası olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir. Rocky Balboa’ya bir kez daha Sylvester Stallone’un hayat verdiği devam halkasında, genç boksör Adonis Creed’i ise Michael B. Jordan canlandırıyor. Rocky evreninin ikonik kötü adamı Rus boksör Ivan Drago’nun da serinin hayranlarının karşısına çıktığı yapımda, Dolph Lundgren’in canlandırdığı Drago’nun oğlu Vitor’u ise Romen boksör Florian “Big Nasty” Munteanu canlandırıyor. Filmin kadrosunda, Adonis’in aşık olduğu Bianca rolünde ise, “Thor: Ragnarok” ile yıldızı parlayan Tessa Thompson da yer alıyor.