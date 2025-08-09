Amazon Prime Gaming, her ay olduğu gibi Ağustos 2025’te de abonelerine birbirinden farklı ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu ayın listesinde popüler bağımsız yapımlar ve klasikleşmiş oyunlar yer alıyor. Prime Gaming aboneleri, oyunları belirtilen tarihlerde kütüphanelerine ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilecek. Peki Amazon Prime Gaming Ağustos 2025 oyunları neler?

Prime Gaming Ağustos 2025 oyun listesi

Oyun Verileceği Tarih Sid Meier’s Civilization 3 Complete 8 Ağustos Thief: Definitive Edition 8 Ağustos The Academy: The First Riddle 8 Ağustos Fate: The Traitor Soul 14 Ağustos Filthy Animals: Heist Simulator 14 Ağustos Tin Hearts 14 Ağustos Necroking 14 Ağustos Labyrinth City: Pierre the Maze Detective 21 Ağustos Silver Box Classics 21 Ağustos Heroes of Loot 2 28 Ağustos Fantasy Empires 28 Ağustos City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition 28 Ağustos

Amazon Prime Gaming aboneleri, bu oyunlara ek olarak Prime Video içeriklerine erişim, ücretsiz kargo ve özel indirimlerden de yararlanabiliyor. Oyunlar, belirtilen tarihlerden itibaren Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak edinilebilecek.

Kütüphanenize eklediğiniz oyunlar, Prime üyeliğiniz aktif olduğu sürece sizin olacak. Yani Ağustos ayında oyunları almanız, sadece Ağustos ayında oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor, tabi bu şekilde bazı hediyeler verildiği de oldu.

Amazon Prime Gaming nedir ve nasıl üye olunur?

Amazon Prime Gaming, Prime üyelerine sunulan ayrıcalıklı bir hizmet olarak her ay çeşitli ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler sağlıyor. Türkiye’de Amazon Prime üyeliği ilk ay ücretsiz, sonrasında ise 49,90 TL aylık fiyat etiketiyle sunuluyor. Amazon Prime’a üye olarak Prime Gaming avantajlarından da yararlanabilirsiniz.

