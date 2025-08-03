Epic Games ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Epic Games Store, bu hafta da iki oyunu kullanıcılarına tamamen ücretsiz sunuyor. Peki Epic Games 7-14 Ağustos 2025 tarihlerinde haftanın ücretsiz oyunları neler?

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunları neler?

112 Operator

İlk kez 2020 yılında piyasaya çıkan 112 Operator, oyunculara dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde acil durum hizmetlerini yönetme görevi veren gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyunda yangınlar, kazalar, suç olayları ve doğal afetler gibi olaylara müdahale ederken, aynı zamanda kaynak yönetimi ve karar verme yeteneklerinizi de test ediyorsunuz.

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Road Redemption

Road Redemption, oyuncuların bir motosiklet çetesinin lideri rolünü üstlendiği, aksiyon ve yarış ögelerini bir araya getiren tempolu bir macera oyunudur. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modları bulunan bu yapımda, yolda karşılaştığınız rakipleri saf dışı bırakmak için çeşitli silahlar ve taktikler kullanabilirsiniz.

Adrenalin dolu sahneleri ve arcade tarzı savaş mekaniğiyle öne çıkan Road Redemption da bu hafta Epic Games’te ücretsiz.

Road Redemption’u ücretsiz indir

Epic Games’te hâlen ücretsiz olan oyunlar

31 Temmuz – 7 Ağustos 2025 arasında ücretsiz olan oyunlar da halen alınabiliyor. Bu oyunlarla ilgili detaylı içeriğimizi okumak için bu bağlantıya gidebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılardan oyunların kendi sayfalarına giderek oyunları indirebilirsiniz.

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112 Operator ve Road Redemption, 7 Ağustos – 14 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak. Henüz kütüphanenize eklemediyseniz, Keylocker ve Pilgrims oyunlarını da kaçırmamanızı öneririz. Epic Games ücretsiz oyun fırsatları her hafta güncelleniyor. Yeni fırsatları öğrenmek için bizi takipte kalın!