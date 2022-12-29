Amazon, ABD’de küçük ölçekte siparişleri drone ile teslim etmeye başladı. Amazon Prime Air teslimat programı, ABD’nin Teksas ve Kaliforniya eyaletlerindeki iki kasabada aktif durumda olduğunu duyurdu.

Bu kasabalar, nüfus sayıları, hava sahaları ve elverişli konumları nedeniyle Amazon tarafından pilot uygulama için seçildi. Lockford’un yaklaşık 3.500 nüfusu var ve Kaliforniya’nın Sacremento şehrinin güneydoğusundadır. College Station’ın nüfusu 120.000’in üzerindedir ve Houston’a 161 kilometre uzaklıktadır. Nihayetinde bu hizmetin daha fazla şehre yayılması hedefleniyor.

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Geçtiğimiz haziran ayında Amazon pilot uygulamayı duyurdu. İki ay sonra şirket, ABD uçuş otoritesi Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) paket teslimatı için drone kullanma onayı aldı. Dronlar için azami taşıma yükü 2,2 kg’a dönüştürülmüştür. Bloomberg’in Nisan ayında yazdığına göre Amazon, sevkiyatlarının yüzde 85’inin bu ağırlığın altında kaldığını söylüyor.

Amazon, altı pervaneli altıgen bir MK27-2 teslimat drone’u kullanıyor. Şu anda şirketin ana odak noktası güvenli ulaşım. Amazon çalışanları teslimatları izlerken, dronlar otonom olarak uçuyor ve elektrik hatları ve bacalar gibi engellerden kaçınmak için algoritmalar kullanıyor.