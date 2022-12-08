Amazon, Amazon Kindle 2022’yi bu yıl eylül ayında küresel pazarlarda lanse etmişti. Şimdi e-ticaret devi, cihazı Hindistan’a getirdi. Cihaz, Kindle’ın 2019 sürümünün yeni neslinin olarak geliyor. Cihaz önceki nesle göre birkaç ama önemli yükseltme içeriyor.

Amazon Kindle 2022’nin en hafif ve en kompakt Kindle modeli olduğu söyleniyor. Çevre dostu bir anlayışla tasarlanmıştır ve ambalajı bile geri dönüştürülebilir. Cihaz, daha iyi bir okuma deneyimi için 300 ppi yüksek parlaklığa sahip, parlama yapmayan 6 inç ekrana sahiptir. Gerekli ışık miktarını ayarlamak için önde dört LED’li bir kurulum var. Ekran ayrıca karanlık modu da destekliyor.

Amazon Kindle 2022’nin depolama alanı, 2019 sürümündeki 8 GB’tan 16 GB’a önemli bir artış elde ediyor. USB-C şarj desteği ile birlikte geliyor ve e-okuyucunun tek bir şarjla 6 haftalık pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Cihaz, kapatıldığında otomatik olarak uyku moduna geçen ve kapak açıldığında uyanan, ayrıca satılan bir kapakla uyumlu. Kindle 2022, WiFi bağlantısını destekliyor. Kullanıcılar, Kindle Unlimited ile 2 milyondan fazla başlığa erişim elde edebilir.

Amazon Kindle 2022, Siyah ve Kot renklerinde sunuluyor. Hindistan fiyatı 9.999 Rs. Ancak Amazon Hindistan’dan sınırlı bir süre için 8.999 Rs karşılığında satın alınabilir.