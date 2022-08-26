Oyun pazarında bir diğer büyük satın alma yaşanabilir. USA Today tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon, Apex Legends, Skate ve FIFA gibi oyunların sahibi olan ve adını değiştirecek olan EA Games için bir satın alma teklifi yapmak üzere.

Söylentinin arkasındaki kaynaklara göre, satın alma bugün daha sonra açıklanacak. Satın almanın değeri, spekülasyonlardan sorumlu kişiler tarafından açıklanmadı.

Ayrıca bkz: Apple, TSMC’nin 3nm Çiplerinin İlk Müşterisi Olabilir!

Amazon tarafından yapılan satın alma büyük bir hamle olacak olsa da, yılın ilk yarısından bu yana EA’nın satışına yönelik görüşmeler devam ediyor.

Satın alma ile Amazon, oyun pazarında ivme kazanabilir ve kendi oyunlarından bazılarının başarısız olmasının ve akış hizmeti Luna’nın ılık çıkışının ardından nihayet sektöre girebilir. Satın alma, seri uyarlamalar için şirketin elindeki daha fazla fikri mülkiyeti renklendireceğinden Prime Video için de faydalı olabilir.

Şimdiye kadar Amazon ve EA Games konuyla ilgili yorum yapmadı.