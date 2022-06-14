Disney+ bugün itibarıyla yayın hayatına başladı. Biz de bu videomuzda Disney Plus kullanımı, arayüzü ve içerikler hakkında bir video hazırladık.

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Disney+ Yayınlara Başladı! | İşte Tüm Detaylar!

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Disney+ hizmeti 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’de yayına giriyor. Netflix’in en büyük rakibi konumundaki Disney+, özellikle bünyesindeki büyük yapımlar ile dikkat çekecek? Peki Disney+ nedir? Hangi içeriklere sahip? En iyi içerikleri neler? bu soruların tamamını bu videoda görebilirsiniz.

Disney+ Nedir?

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerine sahip olan bir dihital yayın platformudur. The Walt Disney Company’nin amiral gemisi olarak tüketiciye doğrudan yayın servisi sağlayan Disney+, Disney Medya & Eğlence Dağıtım ağının da bir parçasıdır. Platform; filmler, belgeseller, diziler, animasyonlar, kısa içerikler ve sürekli büyüyen orijinal içerik kataloğuyla yayın yapmaktadır. Disney’in sahibi olduğu benzersiz film ve dizi arşivine erişim sunan Disney+, aynı zamanda The Walt Disney Studios’un en yeni yapımlarının yer aldığı tek platformdur. Ayrıca 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok öne çıkan stüdyonun yapımları sadece Disney+’ta yer alır.

Disney+’ta yer alan en güzel içerikler

The Simpsons

How I Met Your Father/Mother

The Walking Dead

The Kardashians

Lost

Bambi

Star Wars filmleri ve The Mandalorian

Karayip Korsanları

Marvel filmleri ve dizileri

Toy Story

Buz Devri

The Beatles: Get Back

The Muppet Show

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Uyuyan Güzel

Monster at Work

Cruella

Disnature belgesel serileri

Wolfgang

Disney+’ta yer alan Türk yapımı içerikler

Kaçış

Mucize Doktor

Son Yaz

Aşk Mantık İntikam

Sen Çal Kapımı

Masumiyet

Yasak Elma

Bay Yanlış

Her Yerde Sen

Bizim Hikaye (Shameless)

Bir Aile Hikayesi

Kefaret

No 309

Aşk Yeniden

Kiraz Mevsimi

Baraj

Savaşçı

4N1K

Kalbimdeki Deniz

O Hayat Benim

Hadi Be Oğlum

Aile Hükümeti

Aşkımızın Son Tekmesi

Küçük Yalancılar

IMAX Enhanced destekli içerikler

Eternals

Shang-Chi

Black Widow

Avengers Endgame

Captain Marvel

Ant-Man and the Wasp

Avengers Infinity War

Iron-Man

Thor Ragnarok

Doctor Strange

Disney+ ilk yerli dizisi: Kaçış

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Disney+’ın merakla beklenen orijinal dizisi ‘Kaçış’ın ikinci teaser filmi ve teaser posteri yayınlandı. Diziden etkileyici sahnelerin yer aldığı yeni tanıtım filmiyle, Kaçış’ın yayın tarihinin 14 Haziran olduğu da açıklanmış oldu. Ortadoğu’da yaşanan insan hikayelerine farklı bir bakış açısı sunan dizinin tanıtımına “Ne kadar insan, o kadar hikayedir.” sözü damga vuruyor.

Kalplere dokunacak hikayesi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyecek dizide Engin Akyürek’e İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.

‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor.