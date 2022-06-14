Disney+ bugün itibarıyla yayın hayatına başladı. Biz de bu videomuzda Disney Plus kullanımı, arayüzü ve içerikler hakkında bir video hazırladık.
İlginizi çekebilir; Disney+ Nedir? Hangi İçerikler Var?
İçindekiler
Disney+ Yayınlara Başladı! | İşte Tüm Detaylar!
Daha önceki video; https://youtu.be/s46eEZlQFEI
Disney+ hizmeti 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’de yayına giriyor. Netflix’in en büyük rakibi konumundaki Disney+, özellikle bünyesindeki büyük yapımlar ile dikkat çekecek? Peki Disney+ nedir? Hangi içeriklere sahip? En iyi içerikleri neler? bu soruların tamamını bu videoda görebilirsiniz.
Disney+ Nedir?
Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerine sahip olan bir dihital yayın platformudur. The Walt Disney Company’nin amiral gemisi olarak tüketiciye doğrudan yayın servisi sağlayan Disney+, Disney Medya & Eğlence Dağıtım ağının da bir parçasıdır. Platform; filmler, belgeseller, diziler, animasyonlar, kısa içerikler ve sürekli büyüyen orijinal içerik kataloğuyla yayın yapmaktadır. Disney’in sahibi olduğu benzersiz film ve dizi arşivine erişim sunan Disney+, aynı zamanda The Walt Disney Studios’un en yeni yapımlarının yer aldığı tek platformdur. Ayrıca 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok öne çıkan stüdyonun yapımları sadece Disney+’ta yer alır.
Disney+’ta yer alan en güzel içerikler
- The Simpsons
- How I Met Your Father/Mother
- The Walking Dead
- The Kardashians
- Lost
- Bambi
- Star Wars filmleri ve The Mandalorian
- Karayip Korsanları
- Marvel filmleri ve dizileri
- Toy Story
- Buz Devri
- The Beatles: Get Back
- The Muppet Show
- Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
- Uyuyan Güzel
- Monster at Work
- Cruella
- Disnature belgesel serileri
- Wolfgang
Disney+’ta yer alan Türk yapımı içerikler
- Kaçış
- Mucize Doktor
- Son Yaz
- Aşk Mantık İntikam
- Sen Çal Kapımı
- Masumiyet
- Yasak Elma
- Bay Yanlış
- Her Yerde Sen
- Bizim Hikaye (Shameless)
- Bir Aile Hikayesi
- Kefaret
- No 309
- Aşk Yeniden
- Kiraz Mevsimi
- Baraj
- Savaşçı
- 4N1K
- Kalbimdeki Deniz
- O Hayat Benim
- Hadi Be Oğlum
- Aile Hükümeti
- Aşkımızın Son Tekmesi
- Küçük Yalancılar
IMAX Enhanced destekli içerikler
- Eternals
- Shang-Chi
- Black Widow
- Avengers Endgame
- Captain Marvel
- Ant-Man and the Wasp
- Avengers Infinity War
- Iron-Man
- Thor Ragnarok
- Doctor Strange
Disney+ ilk yerli dizisi: Kaçış
Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Disney+’ın merakla beklenen orijinal dizisi ‘Kaçış’ın ikinci teaser filmi ve teaser posteri yayınlandı. Diziden etkileyici sahnelerin yer aldığı yeni tanıtım filmiyle, Kaçış’ın yayın tarihinin 14 Haziran olduğu da açıklanmış oldu. Ortadoğu’da yaşanan insan hikayelerine farklı bir bakış açısı sunan dizinin tanıtımına “Ne kadar insan, o kadar hikayedir.” sözü damga vuruyor.
Kalplere dokunacak hikayesi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyecek dizide Engin Akyürek’e İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.
‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor.