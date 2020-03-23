İnternet
Amazon, bazı ürünlerin satışını İtalya ve Fransa’da durdurdu!
Amazon, zorunlu olmayan ürünlerinin satışına İtalya ve Fransa için durdurma kararı aldı. Kararla birlikte online tedariğin de güçleşmeye başladığı anlaşılmış oldu.
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COVID-19 tarafından hedef alınan kötü durumdaki ülkeler, öncelikli olarak daha fazla acil önlemler alma yoluna gittiler. Bizler, sadece Koronavirüs’e karşın en etki yöntem olarak evde kalıyoruz. Fakat bu durum ekonomi başta olmak üzere, birçok sektörde eşi görülmemiş etkiler yarattı.
Bunlardan en önemlisi de çevrim içi alışverişimizi gerçekleştirdiğimiz lojistik sektörü. Birçok insanın apartmanlarında kendilerini izole etmeleriyle birlikte, Amazon’un sipariş akışı da bu durumdan nasibini almış oldu. Evde kalan insanların ihtiyaçları da artmaya başladı.
İnsanlar, her ne kadar ülkemizde bu kadar Amazon’a talep olmasa da Avrupa’da hesaplı alışveriş imkanı sunan siteden; market, sağlık bebe ürünleri gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
Yüksek alışveriş oranlarına sahip Fransa ve Almanya için firma yaptığı duyuruda zorunlu olmayan ürünleri şu an için tedarik edemediklerini duyurdu. Amazon ayrıca, insanların ihtiyaç duydukları ürünleri ulaştırmak için bu kararı aldıklarını belirtti.
Reuters’in Amazon’a yönelttiği sorulara şirket aşağıdaki şekilde cevap verdi;
Geçiçi olarak Amazon.fr ve Amazon.it adreslerinden alışveriş yapan kullanıcılara ihtiyaç dahili dışındaki ürünlerin gönderimini durduruyoruz. Merkezimiz, müşterilerin ihtiyaçları olan malzemeleri edinme ve gönderme işlemlerine şu an için odaklanıyor. Şirket; bebek ürünleri, sağlık ve ev ihtiyaçları gibi temel gereksinimleri dikkate alacak.”
Müşteriler, etkili alanlar için Amazon içerisinde yer alan üçüncü parti satıcılardan alışverişlerine devam edebilecekler. Fakat kargo tarafında Amazon bu firmalara ek destek sağlayamayacak. Şirket ayrıca siparişleri için olağan süreden daha fazla bekleyebilecekleri konusunda da müşterilerini uyardı.
Maalesef ki bu durum Amazon gibi büyük bir şirketi için diğer ülkelerde de benzer durumlar yaşayabileceği anlamına gelir. Dünya üzerinde geniş bir satış ağına sahip şirket Amerika ve Avrupa’nın tamamında aynı işlemi uygulayabilir. Ülkemizde de satış yapan şirketin, salgınla başa çıkmak için çok çalıştıkları da açıkçası ortada gözüküyor.
Genel
EBA TV için ders programı ve frekans bilgileri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak EBA TV için yayın programını açıkladı. 23 Mart Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim başlıyor.
COVID-2019 salgını nedeniyle mücadele tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin önümüzdeki hafta okula gitmek yerine evlerinde, uzaktan eğitim alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı TRT bünyesinde 3 yeni EBA TV eğitim kanalı açtı. MEB, Eğitim Bilişim Ağı aracılığıyla verilecek eğitimlerde TRT ile iş birliği doğrultusunda TV üzerinden de yayın yapacak.
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İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, ‘Yetiştirme Programı’ kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak.
Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve Ortaokul’da sabah saat 09.00′da başlayıp 13.30‘a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
EBA TV’nin lise yayınları ise sabah 09.00′da başlayıp 14.30‘a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise’de tekrar yayınları ekrana gelecek.
EBA TV uydu frekansları ve kanal sıralamaları belli oldu
Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitim için ders programının yanında uydu frekansları ve kanal sıralamaları da belli oldu. Türksat Kablo TV, Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV+, D-Smart ve Digiturk üzerinden de bu kanallar yayın yapacak. Paylaştığımız görsele göre televizyonunuzda ayarlama yapabilir, ders yayınlarını izleyebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin hepsi, paylaşılan ders programını dikkate alarak eğitimlerini sürdürmek durumundalar. COVID-2019 salgın durumu geçene kadar eğitimler uzaktan devam edileceği tahmin ediliyor. Umarız en kısa sürede söz konusu salgın biter ve bütün öğrencilerimiz okullarına döner.
Genel
Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!
Dünyanın en büyük video içerik platformları olan Netflix ve YouTube, Avrupa’da koronavirüs ile alakalı önemli bir adım atmaya başladıklarını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alınan tedbirler birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Pek çok iş yeri de personellerini evden çalıştırma kararı aldı. İnsanların eve kapandığı bu süreçte vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların iletişim ağlarındaki baskıyı gevşetmeleri ve internet bağlantılarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için Netflix ve YouTube, içeriklerinin akış kalitesini sınırlandıracak.
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The Verge tarafından paylaşılan habere göre, bu hamle, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile konuşmasının ardından gerçekleşti. Netflix sözcüsü,”30 gün boyunca Avrupa genelinde bit rate değerini düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
YouTube da Netflix gibi oldukça fazla şekilde kullanılan bir mecra olduğu için Breton’dan benzer bir talep aldı. Gelen talep doğrultusunda “AB’deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz,” denildi.
Şu an için alınan bu tedbir sadece Avrupa ülkelerinde geçerli ve başka bölgelere uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkemizde de benzer bir kalite düşüşünün yaşanması bekleniyor.
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa’da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.
Haber
Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrolünü başlattı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kontrolü için internet sitesi kurdu. Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı.
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Bakanlık bu siteyle sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmayı ve halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da siteyi Twitter hesabından duyurdu.
Online Kontrolü başlatmak için T.C. Kimlik Numarası, Baba Adı, Doğum yılı ve Telefon numarası girmeniz gerekiyor. Öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara “son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri” hakkında sorular soruyor.
Kendisinde koronavirüs olduğunu düşünenlerin sitedeki soruları cevaplayarak detaylı bilgi edinebileceği belirtilen sitede “Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir” ifadeleri yer alıyor.
Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili yapılan açıklama ise şöyle: “Bu uygulamada yalnızca; yeni koronavirüs (COVID-19) semptomlarına göre ön değerlendirme yapmak ve yapılan ön değerlendirmenin olumlu çıkması durumunda bir sağlık tesisini ziyaret etmeniz tavsiyesinde bulunmak, ayrıca girilen bilgilerle istatistiki çalışma yapmak amaçlarıyla kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, IP Adresiniz ve sağlık verileriniz işlenmektedir.”