Amazon, önümüzdeki yıl ABD’de otomobil satışlarına başlayacak. Şirket, bugün yaptığı açıklamada, alışveriş sepetinize bir otomobil eklemenize olanak tanıyacak yeni bir hizmet sunacağını duyurdu. İnternetten kıyafet alır gibi araba almak artık hayal değil.

İçindekiler Amazon Gelecek Yıl İnternet Sitesinden Hyundai Araç Satışına Başlıyor

Amazon Gelecek Yıl İnternet Sitesinden Hyundai Araç Satışına Başlıyor

İlk satışa sunulacak otomobiller, Hyundai markasından olacak ve bu, Amazon’un otomobil satışlarındaki ilk adımı olarak kabul ediliyor. Ancak ilerleyen süreçte diğer otomobil markalarının da eklenmesi bekleniyor.

Bu hamle, müşterilere çeşitli kolaylıklar sunmayı amaçlıyor. Bir Amazon blog gönderisine göre, web sitesinde bölgenizde bulunan otomobilleri model, donanım, renk ve özelliklerine göre arayabileceksiniz.

Beğendiğiniz bir aracı seçtikten sonra, bu aracı ya teslim alabileceksiniz ya da yerel bir bayiye yönlendirerek teslimatını sağlayabileceksiniz.

Ödeme süreci ise standart ödeme veya finansman seçenekleri ile gerçekleştirilebilecek. Prime üyelerinin ücretsiz kargo avantajı sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Araç kargoları daha maliyetli olduğu için bu düşük bir olasılık.

Hyundai, Amazon ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında, 2025 yılı itibarıyla otomobillerine Amazon’un sesli asistanı Alexa’yı da yerleştirecek.

Bu entegrasyon sadece müzik çalma veya zamanlayıcı ayarlama gibi temel işlevlerle sınırlı kalmayacak. Alexa ayrıca, yol tarifi, trafik güncellemeleri, hava durumu raporları gibi bilgileri sağlamanın yanı sıra araç medya oynatıcılarını ve navigasyon sistemlerini kontrol etme yeteneğine sahip olacak.

İnternetten otomobil satış hizmeti ve Hyundai’nin Alexa entegrasyonu, müşterilere daha geniş bir seçenek sunarken, araç alışverişini ve kullanımını daha akıllı ve sezgisel hale getirmeyi hedefliyor. Bu gelişmeler, e-ticaret devinin hizmet yelpazesini genişletirken, otomobil sektöründe de yeni bir dönemi başlatabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni hizmet Türkiye’de de tutar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!