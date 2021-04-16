Amazfit T-Rex Pro: Askeri Dayanıklılığa Sahip Akıllı Saatle Tanışın!

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Giyilebilir ürünler pazarının küresel markası Amazfit, akıllı saat serisinin son ürünü Amazfit T-Rex Pro’yu satışa sundu. Askeri nitelikte 15 dayanıklılık testini geride bırakan Amazfit T-Rex Pro zorlu koşullarda güvenilirliğini ve sağlamlığını kanıtladı. Amazfit T-Rex Pro ile ister dağa tırmanırken, ister spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken zorlu egzersizlere vücudun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kan-oksijen doygunluğu ölçülebiliyor. Amazfit T-Rex Pro KDV dahil 1.699,00 TL’ye Hepsiburada.com başta olmak üzere çok sayıda saygın online satış platformundan temin edilebiliyor.

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Amazfit T-Rex Pro, askeri nitelikte 15 dayanıklılık testini geride bırakarak zorlu koşullarda güvenilirliğini ve sağlamlığını kanıtladı. Saatin kapsamlı sağlık ve zindelik takip işlevleri, macera dolu aktiviteler için bir dizi açık hava sporu modunu destekliyor ve sizi konfor alanınızın dışına çıkmaya teşvik ediyor.

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Amazfit T-Rex Pro’nun kökleri CES 2020’de tanıtılan ödüllü Amazfit T-Rex’e uzanıyor. Kendinden önceki modelin başarısından ilham alan Amazfit, bu yeni modele bir dizi yenilik ekledi. Eskisinden daha dayanıklı hale gelen Amazfit T-Rex Pro artık 10 ATM su geçirmezliğe, kan oksijen doygunluğu ölçümüne, dörtlü küresel navigasyon uydu sistemine, barometrik altimetreye ve 100’den fazla spor moduna sahip.

İçten Dışa Dayanıklı

Amazfit T-Rex Pro ile ihtiyacınız olan bilgilere 1,3 inçlik, daima açık AMOLED ekrandan bir bakışta ulaşabiliyorsunuz. Açılı tasarıma sahip sağlam metal püskürtmeli dış çerçeve, saatin hafif ve dayanıklı olmasını sağlıyor.

Doğada Macerayı Keşfedin

Desteklenen dörtlü küresel navigasyon uydu sistemi sayesinde Amazfit T-Rex Pro, karmaşık rotalarda dahi konumunuzu bulmanıza yardımcı oluyor. Üstelik artık ister dağa tırmanırken, ister spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken zorlu egzersize ve yüksekliğe vücudunuzun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kan-oksijen doygunluğunuzu ölçebiliyorsunuz. 10 ATM su basıncına karşı koyabilen ve 18 güne kadar dayanabilen pil ömrüyle dikkat çeken Amazfit T-Rex Pro ile sörf yapabilir, yelken açabilir, yağışlı havada dolaşabilirsiniz.

Egzersizi Zirveye Taşıyın

100’ün üzerinde farklı spor modu ve Firstbeat™ algoritması, maksimum oksijen alımı, egzersiz sonrası toparlanma süresi ve egzersiz yükü gibi özel verileri değerlendirerek egzersiz anlayışınızı yeni bir düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra ExerSense™ algoritması sekiz spor modunu otomatik olarak tanıyor ve ilgili tüm verileri kaydediyor.

İçgüdülerinizle Tam Uyumlu

Amazfit T-Rex Pro hava durumu izleyicisi, gün doğumu ve gün batımı monitörü ve mevcut ay evresi ekranıyla doğaya dair pek çok şeyi bileğinizin üzerinde tutabilirsiniz.

Sağlığınız Hakkında Daha Fazla Bilgilenin

T-Rex Pro, BioTracker™ 2 PPG Biyoizleme Optik Sensörü ile donatıldı. Bu sensör günün 24 saati e kalp atış hızınızı izliyor ve kalp atış hızınız anormal yükselirse uyarı veriyor. T-Rex Pro, tescilli Kişisel Aktivite İstihbaratı (PAI) sağlık değerlendirme sistemi aracılığıyla kişiselleştirilmiş değerlendirmeler sunuyor. PAI, antrenmanlarınızdan, kalp atış hızınızdan ve izlenen diğer verilerinizden toplanan tüm verileri alarak benzersiz sağlık değerlendirme puanınızı gösteren sayısal bir değerle ifade ediyor.

İyi Bir Uyku Sizin de Hakkınız

Amazfit SomnusCare™ uyku kalitesi izleme özelliği hafif, derin ve REM gibi farklı uyku aşamalarını tanır, gündüz uykularını tespit eder ve uyku sırasında yaşanacak olası solunum sorunlarını takibe alır.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Amazfit T-Rex Pro KDV dahil 1.699,00 TL’ye Hepsiburada.com ve çok sayıda saygın online satış platformundan temin edilebiliyor.

Pelki Amazfit Kimdir?

Eylül 2015’te kurulan Amazfit, Huami Technology’nin (NYSE: HMI) sahibi olduğu özel bir markadır. Stratos serisi, Basic serisi, Flagship serisi, Health serisi, Fashion serisi, Outdoor serisi ve X dahil olmak üzere yedi farklı model akıllı saat ve bileklik ürünü sunmaktadır. Ayrıca TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü ve spor malzemeleri dahil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili diğer akıllı donanımlar da üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 70’den fazla ülke ve bölgede yer alıyor. 2020’nin ilk yarısında Amazfit saatleri İtalya, İspanya, Hindistan ve diğer bölgelerdeki yetişkin saat pazarının en büyük payına sahipler ve Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde en çok satan ürünler arasında yer alıyorlar. Türkiye’deki resmi operasyonuna 2020 yılı sonunda başlayan Amazfit, Türkiye’de e-ticaret siteleri başta olmak üzere çok sayıda saygın satış kanalından ulaşılabilen markanın yenilikçi ürünleri ve marka hakkında daha fazla bilgi için internet adresini ziyaret edebilirsiniz.