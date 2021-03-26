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BİM’de 279TL’ye satılan bileklik! | Amazfit Band 5 İncelemesi
Bakmakta fayda var: Amazfit Band 5 Türkiye’de Satışa Çıktı!
Amazfit, Xiaomi akıllı bilekliklerini hazırlayan bir marka olmasının dışında; kendisi de akıllı saatleri akıllı bileklikler ve kulaklıklar üreten bir firma. Türkiye’de de aktif bir şekilde ürünlerini de getiren marka Band 5 bilekliğini satışa çıkardı. E-ticaret sitelerinde ve bugün itibariyle BİM’de de satılan Amazfit Band 5’i aldık ve inceledik.
İyi seyirler…
Amazfit Band 5 teknik özellikleri:
26 x 294 çözünürlüğe sahip 1,1 inç AMOLED
2.5D temperli cam
12 gram ağırlık
125 mAh pil (Normal kullanımda 15 gün, güç tasarrufunda 25 güne, bekleme modunda 3 ay )
Bluetooth 5.0
5ATM su direnci
11 spor modu
45’ten fazla saat yüzü
Mikrofon
SpO2
Kadınlara özel takip
Alexa
Amazfit Band 5’e Hepsiburada’da göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/d2a10ef5
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra yeni bir pil teknolojisi ile geliyor!
Xiaomi, Mi 11 Ultra modelinde kullanılan yeni pil teknolojisi açıkladı. İşte Mi 11 Ultra‘nın yüksek performanslı yeni pil teknolojisi.
Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra‘nın yeni pil teknolojisini açıkladı. Xiaomi sözcüsü Daniel D, Xiaomi’nin yeni modelinde kullanacağı pil teknolojisinden bir Tweet’inde bahsetti. İşte Xiaomi Mi 11‘in ilgi çeken yeni pil teknolojisi.
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Daniel D yaptığı açıklamada Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin elektrikli otomobillerde kullanılan silikon-oksijen anot pil teknolojisine sahip olacağını açıkladı. Dolayısıyla dünyada birçok telefonda kullanılan Li-on piller bu telefonda mevcut değil. Peki bu silikon-oksijen anot pilin avantajları nedir?
Xiaomi sözcüsü Daniel D yaptığı açıklamada bu pilin normal pillere göre daha ince tasarıma sahip olduğunu söyledi. Yani günümüz cihazlarında önemli bir faktör olan incelik, gelecekte bu piller ile sağlanabilir.
Öte yandan bu pil yapısı gereği daha hızlı şarj olabilme kapasitesine sahip. Ek olarak Daniel D pilin teorik gram kapasitesini 10 kat artırmak için negatif elektroda nano ölçekli silikon malzemeler eklediklerini açıkladı. Yani Xiaomi Mi 11 Ultra pil konusunda telefon camiasına yenilikler getirecek. Gelin şimdi Mi 11 Ultra’nın bilinen diğer özelliklerine de göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra içerisinde Snapdragon 888 yonga setini barındırıyor. 6,81 inç büyüklüğünde OLED QHD+ bir ekranla gelecek olan cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip.
Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 67W hızlı şarj desteği ile gelecek olan cihaz, 5000mAh‘lik bir pile sahip olacak. Son olarak cihazın LPDDR5 Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceği de söylentiler arasında. Tabi bunlar şimdilik söylenti. Bakalım Xiaomi, Mi 11 Ultra için ne zaman yeni açıklamalar yapacak.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi, ön sipariş sayısıyla OnePlus 8’i geride bıraktı!
OnePlus 9 Serisi ön sipariş sayısı ile dikkatleri çekti. Yüksek performanslı OnePlus 9 modelleri ön siparişte OnePlus 8’den üç kat daha fazla sattı.
OnePlus‘ın yeni amiral gemisi serisi OnePlus 9, ilk gün ön sipariş sayısı ile şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan OnePlus 9 ailesi yenilikçi tasarımı ve yüksek özellikleri ile beğenileri topladı. Bu beğeninin boş olmadığını OnePlus 9‘un ön sipariş sayısı gösterdi.
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There’s really just one thing I can say: thank you, to all our community, old and new. pic.twitter.com/UPO5RdMf5d
— Pete Lau (@PeteLau) March 26, 2021
OnePlus CEO’su Pete Lau, Twitter’da OnePlus 9’un satış rakamları hakkında bir paylaşım yaptı. Pete Lau bu paylaşımda OnePlus 9 Serisi‘nin ilk günki ön sipariş sayısının OnePlus 8’e oranla %324 daha yüksek olduğunu açıkladı. OnePlus 8 çıkış yaptığı dönemde stokları tüketmişti. Ancak OnePlus 9 Serisi alt modelini şimdiden yendi. Gelin OnePlus 9’u bu kadar popüler yapan özelliklere kabaca göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri!
OnePlus 9 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda ilk olarak 5G destekli Snapdragon 888 yonga setini görüyoruz. Bu işlemciyi 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen cihaz, 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuyor. Ön tarafında 6.7 inç büyüklüğünde LTPO bir panel kullanan 9 Pro, ek olarak 120Hz yenileme hızı ve 1440 x 3216 piksel çözünürlük sunuyor.
Ön kısmında 16MP‘lik bir ön kamera taşıyan OnePlus 9 Pro, arka tarafında 48MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumunu taşıyor. OnePlus 9 Pro 4500mAh‘lik 65W hızlı şarj destekli bir pile sahip. Ek olarak cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.
OnePlus 9’un özellikleri!
OnePlus 9 6.55 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 1080p’lik AMOLED bir ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 888‘den alan cihaz 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri sunuyor.
128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama sunan OnePlus 9, ön tarafında 16MP’lik bir ön kamera taşıyor. Yine 48MP’lik bir ana kamera taşıyan cihaz, arka tarafında toplamda üç kameraya yer veriyor. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da yer alıyor.
OnePlus 9 modellerinin özellikleri genel olarak bu şekildeydi. Cihazların daha detaylı özelliklerine buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz. OnePlus 9 modelleri şüphesiz yoğun ilgi topladı. Ancak cihazları satın almak isteyen diğer kullanıcılar fiyatlardan memnun değil. Bakalım OnePlus, yeni serisinde bir fiyat indirimine gidecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+’nun Global Lansmanı Yapıldı!
Vivo ilgi çeken Vivo X60 Serisi modellerini global lansmanında tanıttı. İşte Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+‘ın özellikleri ve fiyatları.
Çinli teknoloji firması Vivo, yeni amiral gemisi modellerini global lansmanı ile tanıttı. Uzun süredir beklenilen Vivo X60 Serisi, 25 Mart tarihinde karşımıza çıktı. Vivo, X60 Serisi bünyesinde yüksek özelliklere sahip üç modeli tanıttı. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+.
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Vivo X60’ın özellikleri!
Vivo X60 Serisi’nin en düşük özelliklere sahip modeli Vivo X60, karşımıza FHD+ (1080 x 2376 piksel) çözünürlüğünde bir ekran ile çıkıyor. X60 üzerinde taşıdığı 6.56 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hemen bu ekranın üzerinde f/2.46 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera yer alıyor.
Arka tarafında Zeiss imzalı 48MP + 13MP + 13MP olamk üzere üçlü kamera grubuna yer veren X60, 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. Performansını Snapdragon 870 yonga setinden alan X60, bu işlemciyi 8GB ve 12GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor.
Elektriksel gücünü 4300mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60’ın fiyatları ise şöyle belirlenmiş:
- 8GB Ram + 128GB Depolama: 520 Dolar
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 578 Dolar
Vivo X60 Pro’nun özellikleri!
Vivo X60 Pro yine diğer model gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine ön kısmında 32MP’lik ön kameraya yer veren cihaz, arka kısmında X60 ile aynı özelliklere sahip arka kamera grubunu taşıyor.
Performansını X60’da olduğu gibi Snapdragon 870‘den alan cihaz, 12GB Ram ve 256GB depolama sunuyor. Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro’nun fiyatı ise şöyle belirlenmiş:
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 690 Dolar
Vivo X60 Pro+’ın özellikleri!
Serinin en güçlü modeli X60 Pro+ yine diğer modeller gibi 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 120Hz‘lik Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ön tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32MP‘lik bir ön kamera taşıyan X60 Pro+, arka kamerada diğer modellerden epey ayrılıyor.
Arkasında 50MP‘lik Samsung imzalı bir ana kamera taşıyan cihaz, bunun yanında 114 derece ultra geniş açılı 48MP‘lik SonyIMX589‘a yer veriyor. Portre çekimlerini 32MP‘lik kamerasından yapan cihaz, 8MP‘lik periskop kamerayı da üzerinde taşıyor.
Performansını Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden alan cihaz, bazı ülkelerde Exynos 1080 yonga setini kullanacak. Bu işlemcileri 12GB Ram ile destekleyen Vivo X60 Pro+, 256GB depolamaya sahip. sahip.
Elektriksel gücünü 4200mAh‘lik bataryasından alan cihaz, bu bataryayı 55W hızlı şarj desteği ile dolduruyor. Ek olarak çift SIM desteği, 5G, çift banlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS, USB Type-C, Android 11 destekli Funtouch 11.1 işletim sistemi gibi özellikler cihazda mevcut. Tüm bu özelliklere sahip Vivo X60 Pro+’ın fiyatı ise şöyle belirlenmiş:
- 12GB Ram + 256GB Depolama: 963 Dolar
Vivo X60 Serisi’nin özellikleri bu şekildeydi. Vivo X60 Serisi‘nin üç modeli de 25 Mart’tan itibaren ön sipariş ile satılacak. 2 Nisan’da satışa sunulacak olan cihazlar, yavaş yavaş dünyaya dağıtılacak. Bakalım X60 Serisi satışlarda istediği başarıyı elde edebilecek mi?
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Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
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