Amazfit Küresel Akıllı Saat Sevkiyatında Üçüncü Sırada Yer Aldı

Amazfit, teknoloji, medya ve telekom endüstrisinde uzmanlaşmış küresel araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayınlanan Global Smartwatch Model Tracker raporuna göre 2021’in üçüncü çeyreğinde küresel akıllı saat sevkiyatında üçüncü sırada yer aldı.

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Amazfit’in üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %89’luk bir büyümeyle 9,9 milyon adet küresel sevkiyat yaptığı kaydedildi. Şirketin 2021’in ilk dokuz ayındaki toplam küresel sevkiyatı 27,8 milyon oldu. Amazfit’in bu başarısı, International Data Corporation (IDC) verilerine göre Amazfit’in bu yılın ilk çeyreğinde ilk kez dünyanın dördüncü en büyük akıllı saat üreticisi sıralamasında yer almasının ardından yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Amazfit, Temmuz-Eylül 2021 tarihleri arasında şirketin küresel sevkiyatlarının %61,8’ini oluşturan denizaşırı pazarlarda da kayda değer bir başarı elde etti. Fransa ve İspanya’da en popüler akıllı giyilebilir cihaz markaları arasında yer alan Amazfit, geçen yılın aynı döneminde kıyasla Almanya’daki satışlarını %150 oranında artırdı. Ülke genelindeki satış noktaları bulunan Türkiye’ye yapılan sevkiyatlar da 2020 yılına kıyasla %324 arttı.

Satışların güçlenmesinde CES 2021 fuarında Amazfit GTR 2 ve GTS 2 koleksiyonuna ek olarak yeni GTR 2e ve GTS 2e modellerinin tanıtılmasının ve Mart ayında outdoor odaklı Amazfit T-Rex Pro’nun piyasaya sürülmesinin cd büyük payı var. Amazfit ayrıca Spartan ile küresel iş birliğini duyurmanın yanı sıra Türkiye’deki İstanbul Maratonu, ESOK Rallisi, Amazfit Cadde 10K Koşusu, Rusya’daki Zavidovo SUP Mücadelesi, İsrail Plaj Voleybolu Şampiyonası ve Meksika Cruce Teques sponsorluklarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

Amazfit, Ekim ayında kendi geliştirdiği tescilli işletim sistemi Zepp OS tarafından desteklenen bir dizi sağlık ve fitness özelliğine sahip Amazfit GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat serisini piyasaya sürdü. Amazfit ayrıca küresel ölçekte yeni nesil tüketicilere hitap etmek için canlı ve farklı bir imaj eşliğinde markasını yenilerken, tasarım ikilisi Heliot Emil ve ünlü stilist Christian Cowan ile modaya uygun ve yaşam tarzını odağına alan giyilebilir portföyünü tanıtmak üzere iş birliğine gitti. Zepp Health, şu anda PumpBeatsTM motorunu kullanarak yetkili sağlık kurumlarıyla bir kan basıncı araştırması üzerinde de çalışıyor.

Bunun yanı sıra önemli pazarlarda yaklaşan tatil sezonunun ve uygulanacak satış promosyonlarının yıllık gelire önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor. Son olarak da Zepp Health, 2014’ten beri dünya çapında 100 milyonun üzerinde cihazı pazarla buluşturdu.