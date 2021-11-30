Twitter CEO’su Jack Dorsey Görevinden Ayrıldı!

Twitter kurucu ortaklarından birisi olan Jack Dorsey beklenmedik bir şekilde CEO görevinden ayrıldığını açıkladı. Jack Dorsey’den sonra Twitter’ın CEO görevini ise Parag Agarwal’ın devralacağını doğruladı.

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Jack Dorsey attığı tweette “Herkesin duyduğuna emin değilim ama Twitter’dan ayrıldım” açıklamasını yaptı.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Çalışanlarına attığı maili görsel olarak paylaşan Dorsey yeni CEO olan Parag hakkında ise “Meraklı, araştırmacı, rasyonel, yaratıcı, talepkar, kendini bilen ve alçakgönüllü. Kalbi ve ruhuyla önderlik ediyor ve her gün ondan bir şeyler öğrendiğim biri. CEO’muz olarak ona olan güvenim çok fazla.” sözlerinde bulundu.

Bret Taylor ise şimdi Twitter’ın yönetim kurulu başkanı olarak atandı ve Jack Dorsey, Dorsey’in Twitter’dan ayrılmayı planladığı geçişe yardımcı olmak için Mayıs 2022’ye kadar Twitter’ın yönetim kurulunda kalacak. Dorsey e-postasında “Bir şirketin kurucusunun etkisinden veya yönlendirmesinden bağımsız olarak kendi başına ayakta durabilmesinin önemli olduğuna inanıyorum” diyor.

Ayrıca Dorsey mailinde: “Hepinizin bunun benim kararım olduğunu ve buna sahip olduğumu bilmenizi istiyorum. Benim için zor oldu tabii. Bu hizmeti ve şirketi seviyorum… ve hepinizi çok seviyorum. Gerçekten üzgünüm… Yine de gerçekten mutluyum. Bu seviyeye ulaşan çok fazla şirket yok. Ve şirketlerini kendi egolarına tercih eden çok fazla kurucu yok. Bunun doğru hareket olduğunu kanıtlayacağımızı biliyorum.” diye bahsediyor.

Jack Dorsey’in bu kararı büyük yankı uyandırdı. Kendine göre sebepleri olan eski CEO’nun bundan sonra nasıl bir girişimde bulunacağı ise merak konusu. Peki siz Jack Dorsey’in bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?