Twitter CEO’su Jack Dorsey Görevinden Ayrıldı!

Twitter kurucu ortaklarından birisi olan Jack Dorsey beklenmedik bir şekilde CEO görevinden ayrıldığını açıkladı. Jack Dorsey’den sonra Twitter’ın CEO görevini ise Parag Agarwal’ın devralacağını doğruladı.

Jack Dorsey attığı tweette “Herkesin duyduğuna emin değilim ama Twitter’dan ayrıldım” açıklamasını yaptı.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021