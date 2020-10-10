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Amazfit Bip U’nun özellikleri lansman öncesinde açıklandı!
Amazfit ,bütçe dostu akıllı saati Amazfit Bip S ‘in güncellenmiş bir versiyonu Amazfit Bip U‘yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz bilinmeyen ürünün özellikleri hakkında bir Youtube üzerinde video paylaşıldı ve bu şekilde lansmandan önce Amazfit Bip U‘nin özelliklerine ulaştık.
Geçtiğimiz haftalarda, Amazfit Neo retro tarzı akıllı saati 2499 Rupi (yaklaşık 270 TL)’lik uygun fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü. Çok az bir süre sonra, Amazfit Bip U isimli akıllı saatin tasarım ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere tüm özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca bu ürün, bütçe dostu olmasıyla akıllı saat yelpazesinde güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor .
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Geçtiğimiz birkaç hafta içinde piyasaya sürülen Xiaomi Mi Watch gibi gelecek vaat eden bütçe dostu iyi cihazlar gördük. Ancak Bip U hepsinden daha fiyat/performans olacakmış gibi gözüküyor.
Amazfit Bip U için ortaya çıkan özellikler:
Amazfit Bip U, Bip S ve Bip S Lite’daki daha küçük 1.28 inç ekrana kıyasla 320 x 302 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 1.43 inç TFT LCD panele sahip olacak . Bu panel ayrıca parmak izi önleyici kaplamalı bir 2D camla korunmaktadır. Diğer bütçe Amazfit akıllı saatler gibi, bu da bir polikarbonat gövdeye ve bir silikon kauçuk kayışa sahip olacak. Üç renkte (siyah, yeşil, pembe) satışa sunulacak ve kayışla birlikte yalnızca 31 gram ağırlığında olacak. Ayrıca, saatimiz 5ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Ayrıca akıllı saatin belki de en etkileyici özelliği, maksimum 9 günlük pil ömrü ve 2 saatlik şarj süresi.
SpO2 izleme, stres izleme ve solunum eğitimi var ve hayati değerleriniz BioTracker 2 modülü ile izlenebilecek. Bu ayrıca 60’tan fazla antrenman profilinden veri sağlamaya yardımcı olacak ve doğru izleme için GPS ile entegre çalışacak . Ayrıca cihaz, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır ve yüzme izleme ölçümleri içerir. Son olarak, akıllı saatimiz, Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek ve Zepp App (eski adıyla Amazfit Uygulaması) aracılığıyla hem Android hem de iOS cihazlarla eşleştirilebilecek.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanında Apple yeni ürünlerini tanıtabilir!
iPhone 12 lansmanında tanıtılmak üzere ortaya çıkan çeşitli ürün spekülasyonları vardı. Canlı etkinlik tarihi Apple tarafından 13 Ekim olarak açıklandı ve ürün detayları netlik kazandı.
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Apple’ın yeni ürünleri neler?
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yaklaşan iPhone 12 serisine ilişkin bir dizi söylenti ve spekülasyon oldu. Apple, bu yılki ikinci sonbahar konferansı için davet mektubunu resmi olarak yayınladı. Şirket, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’da Apple Park’ta çevrimiçi canlı yayın şeklinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hepimiz şirketin bu etkinlikte iPhone 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak Apple’ın yeni akıllı telefon serisi yalnız olmayacak. İşte beklenen iPhone 12 lansmanında görebileceğimiz yeni ürünler;
AirPods Studio
Apple, AirPods serisine ait üst düzey kulaklıklar geliştiriyor. AirPods Studio’nun 349 $ fiyat etiketi ile geleceğine dair söylentiler var. Ayrıca retro tarzı bir tasarımın yanı sıra aktif bir gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.
Raporlara göre, AirPods Studio bu yılın sonundan önce çıkacak, bu nedenle Ekim etkinliği Apple’ın bunları tanıtması için ideal bir zaman olacak.
AirTags
AirTags, iPhone, iPad ve Mac’in “Bul Uygulaması” ile kullanılabilmeleri için cüzdanlar ve anahtarlar gibi öğelere eklenebilen, Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan Bluetooth izleyicisidir. Bu cihazla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen iPhone 12 etkinliğinde tanıtılabilir.
HomePod Mini
Apple yakında daha küçük ve daha ucuz bir HomePod’u satış listesine ekleyecek. Bu yeni daha ucuz seri, mevcut HomePod ile bir ürün grubu oluşturacak. Bu cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine dair de spekülasyonlar var. Apple’ın 13 Ekim etkinliğinde bu cihazla ilgili daha fazla şey duymayı umuyoruz.
ARM Mac
Apple’ın bu yıl ilk ARM tabanlı Mac serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seriyi güncellenmiş bir MacBook Air ve yeniden tasarlanmış bir 23 veya 24 inç iMac biçiminde görünebiliriz.
iPhone 12
Elbette etkinliğin kahramanı olarak iPhone 12 serisini göreceğiz. Bu yıl üç boyutta, dört iPhone’un çıkması bekleniyor. iPhone 12, 5,4 ve 6,1 inç seçenekleriyle daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli olacak. 5.4 inçlik iPhone, Apple tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en küçük iPhone olacak. Bu telefonun iPhone 12 Mini adını alacağı tahmin ediliyor.
Apple’ın üst düzey amiral gemisi modelleri, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelleri, 6.1 ve 6.7 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekran boyutuna sahip 6.7 inçlik iPhone olacak.
Aksesuar
Redmi EarBuds 2C ve Redmi SonicBass tanıtıldı
Xiaomi’nin alt markası Redmi, oldukça uygun fiyatlarıyla dikkat çeken yeni tam kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Fiyat performans oranı iyi telefonlar yapmayı başaran şirket, Redmi EarBuds 2C ve Redmi SonicBass ile bu başarıyı sürdürüyor.
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EarBuds 2C tam kablosuz kulaklık özellikleri
Plastik bir taşıma kabıyla birlikte gelen Redmi EarBuds 2C, toplamda 12 saat çalma süresi sunuyor ve Micro USB portu üzerinden şarj edilebiliyorlar. Kulaklıkları yan yüzeylerinde bulunan dokunmatik alan ile kontrol etmek mümkün. Ayrıca hem iOS hem de Android için sesli asistan desteği mevcut. IPX4 sertifikasıyna sahip kulaklık, su sıçraması ve tere karşı karşı dayanıklılık vaat ediyor. Bluetooth 5.0 üzerinde bağlantı kuran kulaklıklar, birbirlerinden bağımsız olarak çalışabiliyorlar ve ister mono ister stereo olarak kullanılabiliyorlar.
Kulaklıkların her biri yalnızca 4.1 gram ağırlığa sahip. EarBuds 2C, siyah olmak üzere tek renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Fiyatı ise 20 dolar olan kulaklıklar, bugün itibarıyla ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak ve çıkışına özel kısıtlı bir süre 18 dolara satılacak.
SonicBass kablosuz kulaklık özellikleri
SonicBass kablosuz kulaklık, boyun bantlı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Bant üzerindeki tuşlarla kontrol edilebilen kulaklık, 12 saat çalma süresi sunuyor. IPX4 sertifikasıyla birlikte su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı kulaklık, 9.2 mm sürücülere sahip ve görüşmeler sırasında arka plan sesini engelleyen çift mikrofona sahip.
Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Redmi SonicBass 18 dolar fiyat etiketine sahip. Bugün itibarıyla Hindistan’da satışa sunulan kulaklık çıkışına özel kısıtlı bir süre 14 dolara satılacak.
Aksesuar
Realme Buds Air Pro ANC TWS kulaklık tanıtıldı
Realme, ”Leap To Next Gen” isimli etkinliğinde birçok farklı kategoride yeni ürünlerini tanıttı. Çinli şirket, bu etkinlikte yeni kulaklıklarını da tanıttı. Bu kulaklıkların başında Realme’nin ilk Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleme) özellikli tam kablosuz kulaklığı olan Realme Buds Air Pro geliyor.
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Realme Buds Air Pro neler sunuyor?
Realme, şimdiye kadar Buds Air, Buds Air Neo ve Buds Q olmak üzere üç farklı tam kablosuz kulaklık modeli tanıttı. Ancak bu kulaklıkların hiçbiri aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Buds Air Pro, şirketin aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk tam kablosuz kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Şirketin iddiasına göre, Buds Air Pro 35 dB’e kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Gürültü engellemeyi FeedBack mikrofon ve FeedForward mikrofon olarak adlandırılan iki mikrofon mümkün kılıyor. Ayrıca, çevre sesini duyabilmeyi sağlayan transparan modu ve daha temiz telefon konuşmaları için çevresel gürültü engelleme özelliği mevcut. Buds air Pro, gücünü 28 mm S1 çipinden alıyor ve 94 ms gecikme süresiyle daha gelişmiş bir oyun deneyimi vaat ediyor.
Batarya boyutu bilinmeyen kulaklıkların her biri yalnızca 5 gram ağırlığında ve 10 mm bas sürücüsüne sahip. Taşıma kutusu ise 39.5 gram ağırlığa sahip ve 486 mAh bataryayla birlikte geliyor. Kulaklık ve taşıma kutusu, aktif gürültü engelleme özelliği kapalı şekilde toplam 25 saat çalma süresine sahip. Gürültü engelleme özelliği aktifken ise 20 saat çalma süresi mevcut. Bir saatte tamamen şarj olan taşıma kutusu, 10 dakikalık şarj ile 3 saat çalma süresi sağlıyor. Kablosuz şarj ise bulunmuyor. Buds Air Pro, Bluetooth 5.0, IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına ve dokunmatik kontrol desteğine sahip. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen kulaklık, 16 Ekim’de yaklaşık 70 dolarlık fiyatıyla ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak.
Mustafa
10 Ekim 2020 at 19:11
“2499 Tl’lik uygun fiyat etiketi” diye devam eden cümleden sonrasını okumadım.
Uğur Can Taşar
10 Ekim 2020 at 19:30
Haberde bir hata olmuş, 2499 TL değil 2499 Rupi ve o da yaklaşık olarak 270 Türk Lirasına tekabül ediyor.