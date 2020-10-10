Amazfit Bip U’nun özellikleri lansman öncesinde açıklandı!

Amazfit ,bütçe dostu akıllı saati Amazfit Bip S ‘in güncellenmiş bir versiyonu Amazfit Bip U‘yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz bilinmeyen ürünün özellikleri hakkında bir Youtube üzerinde video paylaşıldı ve bu şekilde lansmandan önce Amazfit Bip U‘nin özelliklerine ulaştık.

Geçtiğimiz haftalarda, Amazfit Neo retro tarzı akıllı saati 2499 Rupi (yaklaşık 270 TL)’lik uygun fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü. Çok az bir süre sonra, Amazfit Bip U isimli akıllı saatin tasarım ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere tüm özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca bu ürün, bütçe dostu olmasıyla akıllı saat yelpazesinde güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor .

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Geçtiğimiz birkaç hafta içinde piyasaya sürülen Xiaomi Mi Watch gibi gelecek vaat eden bütçe dostu iyi cihazlar gördük. Ancak Bip U hepsinden daha fiyat/performans olacakmış gibi gözüküyor.

Amazfit Bip U için ortaya çıkan özellikler:

Amazfit Bip U, Bip S ve Bip S Lite’daki daha küçük 1.28 inç ekrana kıyasla 320 x 302 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 1.43 inç TFT LCD panele sahip olacak . Bu panel ayrıca parmak izi önleyici kaplamalı bir 2D camla korunmaktadır. Diğer bütçe Amazfit akıllı saatler gibi, bu da bir polikarbonat gövdeye ve bir silikon kauçuk kayışa sahip olacak. Üç renkte (siyah, yeşil, pembe) satışa sunulacak ve kayışla birlikte yalnızca 31 gram ağırlığında olacak. Ayrıca, saatimiz 5ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Ayrıca akıllı saatin belki de en etkileyici özelliği, maksimum 9 günlük pil ömrü ve 2 saatlik şarj süresi.

SpO2 izleme, stres izleme ve solunum eğitimi var ve hayati değerleriniz BioTracker 2 modülü ile izlenebilecek. Bu ayrıca 60’tan fazla antrenman profilinden veri sağlamaya yardımcı olacak ve doğru izleme için GPS ile entegre çalışacak . Ayrıca cihaz, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır ve yüzme izleme ölçümleri içerir. Son olarak, akıllı saatimiz, Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek ve Zepp App (eski adıyla Amazfit Uygulaması) aracılığıyla hem Android hem de iOS cihazlarla eşleştirilebilecek.