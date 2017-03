Alphabet’in CEO’su Eric Schmidt, Essential Hakkında Açıklama Yaptı

Alphabet’in CEO’su Essential’ın Android işletim sistemine sahip olacağını açıkladı. Android’in tepe isimlerinden birisi olan Andy Rubin bir akıllı telefon şirketi kurmuş ve adını Essential koymuştu.

Rubin bu hafta başında kendi Twitter adresinden Essentail’ın ilk telefonunu paylaştı. Telefona dair pek bir detay belli olmasa da internette büyük bir merak uyandırdı. Bugün ise Eric Schimdt kendi Twitter hesabından yakında heyecan verici yeni Android cihazların piyasaya çıkacağını ve bunlardan birisinin de Essential’ın olacağını duyurdu.

Phenomenal new choices for Android users coming very soon. An example! https://t.co/3fwvYl6vlu

— Eric Schmidt (@ericschmidt) March 29, 2017