Alphabet’in CEO’su Eric Schmidt, Essential Hakkında Açıklama Yaptı

Alphabet’in CEO’su Eric Schmidt bu hafta başında yeni telefonunu açıklayan Andy Rubin’in Essential modeli ile ilgili önemli bir bilgi verdi.

Alphabet’in CEO’su Essential’ın Android işletim sistemine sahip olacağını açıkladı. Android’in tepe isimlerinden birisi olan Andy Rubin bir akıllı telefon şirketi kurmuş ve adını Essential koymuştu.

Rubin bu hafta başında kendi Twitter adresinden Essentail’ın ilk telefonunu paylaştı. Telefona dair pek bir detay belli olmasa da internette büyük bir merak uyandırdı. Bugün ise Eric Schimdt kendi Twitter hesabından yakında heyecan verici yeni Android cihazların piyasaya çıkacağını ve bunlardan birisinin de Essential’ın olacağını duyurdu.

Phenomenal new choices for Android users coming very soon. An example! https://t.co/3fwvYl6vlu — Eric Schmidt (@ericschmidt) March 29, 2017

Schmidt’in bu açıklaması aslında çok büyük bir sürpriz değil. Android’in kurucusu olan bir ismin kendi telefonunuda farklı bir işletim sistemi kullanacak olması zaten beklenmiyordu ancak Schimdt’in bu açıklamasıyla beraber resmileşmiş oldu.