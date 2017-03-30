Alphabet’in CEO’su Eric Schmidt, Essential Hakkında Açıklama Yaptı

Alphabet’in CEO’su Eric Schmidt, Essential Hakkında Açıklama Yaptı

30 Mart, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Alphabet’in CEO’su Eric Schmidt bu hafta başında yeni telefonunu açıklayan Andy Rubin’in Essential modeli ile ilgili önemli bir bilgi verdi.

Alphabet’in CEO’su Essential’ın Android işletim sistemine sahip olacağını açıkladı. Android’in tepe isimlerinden birisi olan Andy Rubin bir akıllı telefon şirketi kurmuş ve adını Essential koymuştu.

Rubin bu hafta başında kendi Twitter adresinden Essentail’ın ilk telefonunu paylaştı. Telefona dair pek bir detay belli olmasa da internette büyük bir merak uyandırdı. Bugün ise Eric Schimdt kendi Twitter hesabından yakında heyecan verici yeni Android cihazların piyasaya çıkacağını ve bunlardan birisinin de Essential’ın olacağını duyurdu.

Schmidt’in bu açıklaması aslında çok büyük bir sürpriz değil. Android’in kurucusu olan bir ismin kendi telefonunuda farklı bir işletim sistemi kullanacak olması zaten beklenmiyordu ancak Schimdt’in bu açıklamasıyla beraber resmileşmiş oldu.

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