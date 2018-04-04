Alienware 17 tanıtıldı: 5 GHz Core i9 işlemci, GTX 1080 ekran kartı!

Alienware 17 resmi olarak tanıtıldı. Üst düzey bir oyuncu bilgisayarı olan model; Intel Core i9 işlemci, GTX 1080 ekran kartı ve 120 Hz ekran gibi iddialı özelliklerle geliyor.

Alienware 17 özellikleri

İçerisinde saat hızını 5 GHz‘e kadar çıkarabilen Intel Core i9-8950HK işlemcisi yer alan modelde, Cryo-Tech 2.0 adı verilen özel bir soğutma sistemini kullanıyor. 17.3 inç boyutlu ekranda 1440p çözünürlük ve 120 Hz yenileme oranı dikkat çekiyor. Ekran kartı tarafında ise 8 GB GDDR5X bellek ile gelen NVIDIA GeForce GTX 1080 bizleri karşılıyor. Ayrıca 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM‘in yer aldığını da belirtelim.

Yukarıda özelliklerini belirttiğimiz Alienware 17 modelinin en yüksek konfigürasyon sunan varyasyonu. Ancak dilerseniz Intel Core i7-770HQ işlemci, 8 GB RAM veya 16 GB RAM ile GTX 1060 veya 1070 ekran kartlı seçenekleri de tercih edebiliyorsunuz.

GTX 1080 ekran kartlı modelin fiyatı 3699 dolar iken, alt modeller sırasıyla 1299, 1499 ve 1849 dolar olarak sıralanıyor.