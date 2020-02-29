Akıllı telefon satışlarının 2020 ilk yarısında %10,6 azalması bekleniyor!

Coronavirüs‘ün akıllı telefon pazarı üzerindeki zararlı etkileri yıl boyunca hissedilecek. En son IDC‘nin yaptığı açıklamaya göre 2020’nin ilk yarısında akıllı telefonların satışı %10,6 azalabilir. Daha uzun vadede, salgının tüm yıl boyunca küresel anlamda %2,3’lük bir düşüşe yol açacağı düşünülüyor.

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Akıllı telefon pazarı ile ilgili son tahminler neler?

Pazarın bu yıl Coronavirüs patlak vermeden önceki erken tahminlerde büyüyeceği tahmin ediliyordu. Fakat oluşan bu durum tahminlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Şu anda telefon üreticileri için temel sorunların başında, geçtiğimiz haftalarda Çin fabrikalarındaki iş kesintileri ve tedarik zincirleri ile lojistik birimler arasındaki kesintiler geliyor. Ortaya çıkan talep şokunun yılın ilk yarısında derinden hissedilmesi bekleniyor. Ancak normal faaliyetlere geri dönüşün 2020 Q3‘de başlaması bekleniyor.

Özellikle Çin telefon pazarına bakıldığında, yeni tahminler Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde düşüşte. Bileşen kıtlıkları, fabrika kapanmaları, karantinalar, lojistik ve seyahat kısıtlamaları akıllı telefon satıcılarının telefon üretmesi ve yeni cihazlar sunmasına engel yaratacaktır.

Coronavirüs durumu umut verici bir şekilde iyileştikçe ve 5G planları küresel olarak yayıldıkça, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren telefon satışlarında yeniden iyileşme bekleniyor. İleriye dönük baktığımızda, 2021’de 5G telefonlara yönelik talep artacak. Ayrıca bu artış pazarın tahmini olarak %6 büyümesini sağlayacak.