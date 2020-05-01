Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon satışlarında önemli düşüş yaşandı!
Pazar araştırması şirketi Counterpoint Research, 2020’nin ilk yarısındaki akıllı telefon satışlarına ilişkin istatistikleri yayınladı. Mobil cihaz pazarında önemli bir daralma gözlemlenirken, Koronavirüs etkisiyle son 6 yılın en düşüş satış rakamları elde edildi.
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Koronavirüs salgını akıllı telefon satışlarına büyük darbe vurdu!
Counterpoint’in paylaştığı verilere göre akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 295 milyon cihaza geriledi. Koronavirüs nedeniyle yaşanan bu düşüş, 2014’ün ilk çeyreğinde kırılan 300 milyon barajının da altında kalınmasına neden oldu. Çeyrekte yapılan satışların ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan pazarında gerçekleşmesi de bu gerekçeyi doğruluyor.
Marka bazında satış istatistiklerine bakıldığında ise daha karamsar bir tablo ortaya çıkıyor. %20’lik pazar payı ile liderliğini sürdüren Samsung’un, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 13 milyon adetlik satış kaybı yaşadığı görülüyor. Akıllı telefon satışlarının yarısını Çin’de gerçekleştiren Huawei, %17’lik pazar payı ve 49 milyon cihaz satışı ile yeniden ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sıradaki Apple ise Çin pazarındaki satışlarını artırdığı için pazar payını %14’e yükseltmeyi başardı.
Yılın ilk çeyreğinde satışlarını artıran markalar ise Xiaomi ve Realme oldu. %10’luk pazar payını yakalayan Xiaomi dördüncü sıradaki yerini güçlendirirken, Realme ise geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %250 oranında artırdı.
Analistlere göre, akıllı telefon pazarındaki durumun ikinci çeyrekte daha da kötüleşmesi bekleniyor. Fabrikalar bu süreçte ara verdikleri üretim sürecine geri dönerken, perakende teknoloji mağazalarının ne zaman açılacağı belli değil. Bu da tüketici tarafında önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ayrıca 300 dolar altı telefon pazarının durumdan daha az etkilendiği ve önümüzdeki dönemde online kanallardan yapılan satışların önemli rol üstleneceği belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 ve Pro modeli 8 Mayıs’ta Avrupa pazarında!
Xiaomi’nin oyuncu telefonu serisi olan Black Shark ailesi, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro modelleriyle; 8 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Avrupa’daki kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere; raflardaki yerini alacak.
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Black Shark 3 standart ve Pro modeli önümüzdeki hafta Avrupa pazarına giriş yapıyor
Black Shark tarafından resmi olarak duyurulan bilgiye göre, oyunsever kullanıcıların önde gelen tercihlerinden olan Black Shark serisi, 8 Mayıs 2020 itibarı ile Avrupalı müşterilere sunulacak. Cihazın Avrupa fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da; Çin’deki fiyatın 502 Dolar’a tekabül ettiğini biliyoruz. Bu değer Pro versiyonu için ise 674 Dolar. Cihazların Avrupa fiyatlarının bu değerden az bir miktar daha yüksekte konumlanması bekleniyor. Fakat yine de Black Shark serisi hala birçok amiral gemisi sınıfına göre avantajlı fiyatlara sahip.
Çin’de bir süredir satışta olan Black Shark 3 serisinin bazı teknik özelliklerine değinecek olursak ise; cihazlar, 5G desteğine ve Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisine sahip. 4. Nesil sıvı soğutma ile beraber USB Type-C ve 65 W hızlı şarj desteği mevcut. Black Shark 3 modeli 4.720 mAh bataryaya sahip iken; Pro modelinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanıcılara sunuluyor. Xiaomi, iki cihaz için de şarj sırasında %50 batarya doluluğuna ulaşmanın 12 dakika sürdüğünü ve cihazın sıfırdan tam şarja 38 dakikada ulaşılabileceğini belirtmişti. Ayrıca cihaz arka tarafta 64MP + 13MP ultra geniş + 5MP derinlik olmak üzere 3’lü kamera modülüne sahip.
Siz Black Shark 3 serisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Poco F2 Pro modelinin Avrupa satış fiyatı sızdırıldı
2018’de piyasaya piyasaya sunulan Pocophone F1 modeli, büyük başarı yakalamıştı. Tam bir amiral gemisi katili olan F1, yakaladığı fiyat performans dengesi ile 2018 yılının en çok satılan cihazlarından biri olmuştu. F1 ardından merakla beklenen Pocophone F2 Pro modelinin ise, Avrupa’daki olası satış fiyatı şimdiden sızdırıldı.
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Poco F2 Pro Avrupa’da ne kadara satılacak
2018 yılında amiral gemisi işlemcilerden Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile ve çok uygun fiyatla satışa sunulan Pocophone F1 sonrasında çok büyük başarı yakalayan Poco markası, Xiaomi çatısından ayrılarak kendi başına yol almaya başlamıştı. Markanın hayranları ise, bir süredir Poco F2 Pro modeli için heyecan ve merak ile beklemeye başlamış idi. Sızıntılara göre ise, Poco F2 Pro modeli, 6 GB Ram ve 128 GB depolama opsiyonu ile,Portekiz’de 649 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB Ram ve 256 GB depolama ile satışa sunulacak versiyon ise; 749 Euro’luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Avrupa fiyatları amiral katili olabilmek için yüksek bir aralıkta kalmış olsa da; bu fiyatların Portekiz için geçerli olduğunu hatırlatalım. Portekiz’de alınan ek vergiler fiyattan düşülünce, fiyatlar Avrupa’nın geri kalan kısımlarında nispeten daha düşük bir aralıkta bulunacaktır diye tahmin ediyoruz.
Poco F2 Pro modeli, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek. Neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olacak olan model; pop-up kameraya yönelecek. AMOLED ekran paneline sahip olacak olan F2 Pro, 60 HZ ekran yenileme hızına sahip olacak. Oysa Redmi K30, yani diğer adıyla Poco X2 modelinde ise bu değer 120 HZ; fakat bu durum fiyatta ciddi bir yükselişe yol açıyor. Bu yüzden F2 modelinde bu özellik dahil edilmek istenmiyor.
Sızıntılar bu yönde olsa da Poco tarafından F2 serisi ile ilgili yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Fakat sızıntılar üzerinden bildiğimiz olası teknik özellikleri de sizlerle paylaşalım.
- 6.67 inç Super AMOLED ekran paneli FHD+ çözünürlük
- Snapdragon 865 işlemcisi ve 5G desteği
- 6GB / 8GB RAM (opsiyonel)
- 128GB / 256GB depolama (opsiyonel)
- 4’lü arka kamera modülü (64MP + 13MP + 5MP + 2MP)
- 20 MP pop-up ön kamera
- 4,700 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteği
- Android 10 ve MIUI 11
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung, BOE’den OLED panel tedarik edebilir!
Dünyanın en büyük OLED panel üreticisi olan Samsung Display, aynı zamanda şirketin kendi akıllı telefonları için de ekran üretiyor. Önümüzdeki aylarda duyurulacak Galaxy S21 serisiyle bu geleneğin değişeceği ve şirketin en büyük rakibi BOE’den OLED panel tedarik edebileceği belirtiliyor.
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Samsung Galaxy S21 Plus, BOE üretimi OLED ekrana sahip olabilir!
Telefonlar başta olmak üzere geniş bir panel grubu bulunan Samsung Display, halihazırda Apple ve OnePlus gibi markalara da OLED ekran tedarik ediyor. Hatta firmanın ürettiği OLED ekrana sahip OnePlus 8 Pro, son olarak DisplayMate testinden aldığı A+ puan ile dikkatleri üzerine toplamıştı.
Şirkete yakın bir kaynağa göre, bu yıl duyurulacak bazı akıllı telefonlar için alternatif bir ekran üreticisi seçeneği üzerinde çalışılıyor. Bu konu hakkında şimdiye kadar BOE ile bazı görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerde önemli bir mesafe alındığı belirtiliyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ise Samsung Galaxy S21 Plus ve Galaxy A91’de BOE üretimi OLED ekranın kullanılacağı ifade ediliyor.
Samsung’un bu planının perde arkasında ise birden fazla gerekçe bulunuyor. BOE üretimi OLED panellerin daha ucuz olduğu ve bunun fiyat tarafında avantaj sağlayabileceğine inanılıyor. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle azalan üretim hacminin de bu çözüm ile dengelenebileceği söyleniyor.
Dünyanın en büyük LCD panel tedarikçisi olarak bilinen BOE, azalan karlılık ve satış rakamlarından dolayı OLED panel yatırımına ağırlık vermişti. Samsung Display ve LG Display’in ardından pazarda üçüncü sırada yer alan şirketin iPhone 12 serisi için yüklü miktarda sipariş aldığı iddia edilmişti. Samsung ve BOE arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ihtimalinde ise rotanın TCL’e kaydırılabileceği ifade ediliyor.