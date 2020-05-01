Akıllı telefon satışlarında önemli düşüş yaşandı!

Pazar araştırması şirketi Counterpoint Research, 2020’nin ilk yarısındaki akıllı telefon satışlarına ilişkin istatistikleri yayınladı. Mobil cihaz pazarında önemli bir daralma gözlemlenirken, Koronavirüs etkisiyle son 6 yılın en düşüş satış rakamları elde edildi.

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Koronavirüs salgını akıllı telefon satışlarına büyük darbe vurdu!

Counterpoint’in paylaştığı verilere göre akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 295 milyon cihaza geriledi. Koronavirüs nedeniyle yaşanan bu düşüş, 2014’ün ilk çeyreğinde kırılan 300 milyon barajının da altında kalınmasına neden oldu. Çeyrekte yapılan satışların ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan pazarında gerçekleşmesi de bu gerekçeyi doğruluyor.

Marka bazında satış istatistiklerine bakıldığında ise daha karamsar bir tablo ortaya çıkıyor. %20’lik pazar payı ile liderliğini sürdüren Samsung’un, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 13 milyon adetlik satış kaybı yaşadığı görülüyor. Akıllı telefon satışlarının yarısını Çin’de gerçekleştiren Huawei, %17’lik pazar payı ve 49 milyon cihaz satışı ile yeniden ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sıradaki Apple ise Çin pazarındaki satışlarını artırdığı için pazar payını %14’e yükseltmeyi başardı.

Yılın ilk çeyreğinde satışlarını artıran markalar ise Xiaomi ve Realme oldu. %10’luk pazar payını yakalayan Xiaomi dördüncü sıradaki yerini güçlendirirken, Realme ise geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %250 oranında artırdı.

Analistlere göre, akıllı telefon pazarındaki durumun ikinci çeyrekte daha da kötüleşmesi bekleniyor. Fabrikalar bu süreçte ara verdikleri üretim sürecine geri dönerken, perakende teknoloji mağazalarının ne zaman açılacağı belli değil. Bu da tüketici tarafında önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ayrıca 300 dolar altı telefon pazarının durumdan daha az etkilendiği ve önümüzdeki dönemde online kanallardan yapılan satışların önemli rol üstleneceği belirtiliyor.