Sony WH-1000XM4 fiyatı, ABD’de ortaya çıktı

Sony’nin ödüllere doymayan kablosuz kulaklık serisi olan WH-1000XM serisi, 2. ve 3. nesil cihazlarıyla, kablosuz kulaklık pazarında büyük başarı yakalamıştı. Serinin 4. cihazı olacak olan Sony WH-1000XM4 ise, kullanıcılar tarafından uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Amerikan perakende devleri Walmart ve Best Buy listelerinde görüntülenen cihazın Amerika’daki satış fiyatı da şimdiden ortaya çıkmış oldu.

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Sony WH-1000XM4, ABD’de ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip

Aktif gürültü engelleme teknolojili kablosuz kulaklık kategorisinde sınıfın lideri konumunda bulunan Sony WH-1000XM3 modeli geçtiğimiz yıl kulaklık piyasasını kasıp kavurmuştu. Müzikseverler olarak yakın zamanda Sony WH-1000XM4’ün de satışa sunulacağını biliyoruz. Heyecan yaratan bu kulaklık ile ilgili her gün yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor. ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinden Walmart ve Best Buy listelerinde görüntülenen cihazın fiyatı; bu listelerde ortaya çıkmış oldu. Listede gözüken satış fiyatı ise 348 Dolar.

Kulaklığın resmi satış tarihi hala Sony tarafından açıklanmadı; fakat 1000XM4 ile ilgili sızıntılar bir türlü durmak bilmiyor. HWP ekibi olarak bizim de sabırsızlıkla beklediğimiz Sony WH-1000XM4 umarız en kısa zamanda raflardaki yerini alır ve bizler de bu kulaklığı tecrübe etme fırsatı buluruz.

Siz Sony WH-1000XM4 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Kulaklığın ABD fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!