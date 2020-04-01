AKG N400 kablosuz kulaklık tanıtıldı!

Samsung Electronics bünyesi altında ses ekipmanları üreten AKG, yeni kablosuz kulaklığı AKG N400 modelini tanıttı. Yeni kulaklıklar, tek bir şarjla uzun saatler müzik keyfi vadediyor.

Harman International Industries’in yan kuruluşu premium ses ürünleri üreticisi AKG, Galaxy Buds+’ın piyasaya sürülmesinden sadece haftalar sonra yeni kablosuz kulaklık modeli AKG N400’ün lansmanını gerçekleştirdi.

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Lansmanı yapılan yeni kulaklık, ilk olarak aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor ve fark yaratıyor. Pasif yalıtımı da yüksek olan model, aynı zamanda IPX7 suya dayanıklılık sertifikası ile su geçirmezlik özelliğine de sahip. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy Buds Plus’ın ise IPX3 suya dayanıklılık sertifikası mevcut.

Birçok farklı renk seçenekleri bulunan AKG N400, gürültü engelleme için kullanılan yerleşik mikrofonlarıyla telefon görüşmesi de sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteğine sahip olan yeni kulaklık, 2 saatte tamamen şarj olabiliyor. Tek bir şarjla 12 saate kadar müzik keyfi sözü veren ürün, Bixby, Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanları da destekliyor.

Birçok yenilik ve özellikleriyle gelen AKG N400, şimdilik sadece Samsung’un Güney Kore’deki resmi internet sitesinde resmi olarak 190 dolarlık bir fiyat etiketi piyasaya sürüldüğü görünüyor. Söz konusu kulaklıkların Güney Kore dışındaki ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

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