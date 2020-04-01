Genel
AKG N400 kablosuz kulaklık tanıtıldı!
Samsung Electronics bünyesi altında ses ekipmanları üreten AKG, yeni kablosuz kulaklığı AKG N400 modelini tanıttı. Yeni kulaklıklar, tek bir şarjla uzun saatler müzik keyfi vadediyor.
Harman International Industries’in yan kuruluşu premium ses ürünleri üreticisi AKG, Galaxy Buds+’ın piyasaya sürülmesinden sadece haftalar sonra yeni kablosuz kulaklık modeli AKG N400’ün lansmanını gerçekleştirdi.
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Lansmanı yapılan yeni kulaklık, ilk olarak aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor ve fark yaratıyor. Pasif yalıtımı da yüksek olan model, aynı zamanda IPX7 suya dayanıklılık sertifikası ile su geçirmezlik özelliğine de sahip. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy Buds Plus’ın ise IPX3 suya dayanıklılık sertifikası mevcut.
Birçok farklı renk seçenekleri bulunan AKG N400, gürültü engelleme için kullanılan yerleşik mikrofonlarıyla telefon görüşmesi de sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteğine sahip olan yeni kulaklık, 2 saatte tamamen şarj olabiliyor. Tek bir şarjla 12 saate kadar müzik keyfi sözü veren ürün, Bixby, Google Asistan ve Siri gibi sesli asistanları da destekliyor.
Birçok yenilik ve özellikleriyle gelen AKG N400, şimdilik sadece Samsung’un Güney Kore’deki resmi internet sitesinde resmi olarak 190 dolarlık bir fiyat etiketi piyasaya sürüldüğü görünüyor. Söz konusu kulaklıkların Güney Kore dışındaki ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
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Genel
Samsung Display bu yıl LCD ekran üretimini sonlandıracak!
Samsung’un ekran şirketi Samsung Display bu yıl LCD ekran üretmeyi bırakacak. Şirket bunun yerine quantum dot (kuantum nokta) teknolojisine odaklanacak gibi görünüyor.
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Samsung Display bu yıl LCD ekran üretmeyi bırakacak!
Routers haber ajansına göre Samsung Display yeni nesil quantum dot (kuantum nokta, QD) ekranlara odaklanmak için Çin ve Güney Kore’de sıvı kristal ekran (LCD) üretimini sonlandıracak fakat şirket yine de yıl sonundan önce verilen LCD siparişlerini tamamlayacağını ifade etti.
Samsung geçtiğimiz yıl kendini aydınlatan gerçek QLED ekranları üretebilen bir fabrikaya 11 milyar dolar yatırım yapmıştı. Görünüşe göre şirket QD teknolojisine öncelik verme planlarını uzun süredir yapıyor. Samsung kuantum nokta LCD teknolojisi, LED arka aydınlatmaları filtrenin arkasına konumlandırarak çalışıyor. Bu teknolojide birçok kullanıcı LED yanması gibi problemler ile karşılaşmıştı. 2019 yılının sonundaki araştırmalar ile bu gibi bazı geliştirme sorunları da oldukça azaltılmış durumda. Tüm bunlara rağmen Samsung’un yakında çıkacak olan QD teknolojisi toksik kadmiyum yerine indiyum fosfat bileşiği kullanıyor. Bu şekilde ekranların bir milyon saate kadar kullanım ömrüne sahip olması bekleniyor.
Milyarlarca dolarlık yatırımın sonuçlarının 5 yıl içerisinde görülmesi bekleniyor. Samsung, Güney Kore’deki mevcut LCD üretim fabrikasını QD ekranların seri üretimi için dönüştürecek. Samsung LCD ürünlerindeki talep ve üretim desteğinin azalması ile birlikte yeni yollar arıyor. Bu nedenle şirketin yeni bir teknoloji için büyük yatırımlar yaptığını söylemek yanlış olmaz. Görünüşe göre görüntüleme teknolojilerinin geleceğinde QD ekranları sıkça göreceğiz.
Genel
Galaxy S9 ve Note 9, One UI 2.1 almayabilir
Samsung‘un yenilenmiş arayüzü One UI 2.1, Galaxy S9 ve Note 9 için gelmeyebilir. Firma dağıtıma hazırladığı yeni güncelleme için Galaxy S9 ve Note 9‘a yer vermeyi düşünmüyor.
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Galaxy S9 ve Note 9 planlar dahilinde değil!
Samsung, yeni arayüzü One UI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma One UI 2.1 güncellemesini dağıtmaya başlamışken, eski amiral gemileri olan S9 ve Note 9 kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşanabilir. Samsung‘un Kore forumlarında ortaya atılan iddiaya göre, firmanın 2018 yılı içerisinde çıkan amiral gemisi telefonlarına One UI 2.1 güncellemesi getirmeyeceği belirtildi. Hali hazırda Galaxy S20 serisi ile piyasaya sürülen One UI 2.1, S10 ve Note 10 cihazları için de dağıtılmaktaydı. Ancak Samsung‘un iki kuvvetli telefonu S9 ve Note 9 için güncelleme getirmeyecek olması, kullanıcılar tarafından olumsuz tepkiler aldı. Hayal kırıklıklarını gizlemeyen kullanıcılar firmayı yoğun eleştiri yağmuruna tuttu.
Her ne kadar One UI 2.1 büyük yenilikler ile gelmese de Samsung‘un izlediği politikanın eleştiri almaması mümkün değil. Çıkışının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen Samsung‘un donanım olarak gerçekten üst seviye iki cihazına yeni güncelleme getirmeyecek olması oldukça sıkıntılı bir durum. Zira S9 ve Note 9 kullanıcılarının Android 11‘i almayı beklediği sıralarda yapılan bu hamleyi kimse beklemiyordu. Şubat ayından bu yana dağıtımı süren One UI 2.1 bakalım 2019 ve sonrasında çıkan Samsung amiral gemisi telefonlara neler getirecek.
Akıllı Telefonlar
Honor 8A Prime modeli tanıtıldı!
Honor, giriş seviyesi segmentinde iyi sayılabilecek özelliklere sahip akıllı telefonu Honor 8A Prime modelini tanıttı.
Şirket, Honor Play 9A ve Honor 30S’in ardından bu kez de uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan Honor 8A Prime’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan yeni model, 8A Pro’nun yenilenmiş hali olduğunu söylesek yanlış olmaz.
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Honor 8A Prime, işlemci noktasında MediaTek üretimi Helio P35 işlemcisini kullanıyor. 6.1 inç büyüklüğünde 720×1560 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca telefonun hafızası yetersiz kaldığında microSD kart ile artırılabiliyor.
Telefonun arka yüzünde 13MP’lik tek kamera, ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası yer alıyor. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alıyor.
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Honor 8A Prime farklı renk seçenekleriyle geliyor
150 gram ağırlığında olan 8A Prime, Android 9 Pie ve EMUI 9.0 ile kutudan çıkıyor. MicroUSB portuna ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon 3020 mAh’lık bir batarya ile destekleniyor. Siyah, yeşil ve lacivert renk seçenekleri bulunan cihazın 126 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor.
Uygun fiyatlandırması ile ön plana çıkan giriş seviyesi Honor 8A Prime’ın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.