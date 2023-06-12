Ödemeler dünyasına açık ve güvenilir bir açılım getiren yeni nesil ödeme platformu Juzdan, ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü kuruluşu Paynet ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu iş birliği kapsamında, Paynet’in kredi ile ödeme alma çözümü PayKredi artık Juzdan uygulamasını da içerecek.

Satış kaybının önüne geçecek

PayKredi ile işletmelere, kart limiti yetersiz kaldığı için alışverişini tamamlayamayan, kart limitini doldurmak istemeyen veya daha uzun vade talep eden müşterileri için alternatif bir ödeme yöntemi sunan Paynet, Juzdan ile yaptığı bu iş birliğiyle, üye iş yerlerine farklı ödeme yöntemleri sunarken, satış kaybının da önüne geçmiş olacak. Müşteriler kart limit problemine takılmadan alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

Alternatifli ve avantajlı deneyim

2022 yılında kullanıma sundukları PayKredi’nin online başvuru ile kısa sürede sonuç veren bir çözüm olduğunu belirten Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Avantajlı faiz oranları, masrafsız ve sigortasız kredi sunması PayKredi’nin en önemli avantajları. Bunun yanında müşteriler kart limitlerini doldurmadan ve uzun vadede ödeme imkanı buluyor. Banka şubesine gitmeden, hızlı, dijital, anında onaylı ve güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşıyor. Üye iş yerleri taksit sayısını artırıp kart dışında alternatif bir ödeme yöntemi daha elde ettikleri için satış hacmini yükseltiyor. Juzdan’la yaptığımız iş birliği hem Paynet üye iş yerleri hem Juzdan kullanıcıları için değer yaratacak. PayKredi ile birlikte Juzdan’ı kullanmak isteyen şirketler, isterse PayPortal üzerinden müşterinin telefon numarasına bir link gönderiyor. Daha sonra son kullanıcı telefonuna gelen SMS’te bulunan linke tıklıyor ve Juzdan uygulaması ile kredi sürecini tamamlıyor. Böylece ödemesini gerçekleştirmiş oluyor. PayPortal ve Paynet mobil uygulamadan hemen kullanılabileceği gibi işletmeler API’lerle çözümü kendi web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre edebiliyor. Bu iş birliğiyle mobilyadan bilişime, ev aletlerinden eğitime, ısıtma-soğutmadan yapı malzemelerine birçok farklı sektörde faaliyet gösteren işletmeler müşterilerine alternatif ödeme seçeneği ve avantajlı alışveriş deneyimi sunabilecek. 2022 yılının toplamında aracılık ettiğimiz kredi hacmini bu yılın ilk 2 ayında gerçekleştirdik. Bundan sonra Juzdan’ın da sürece dahil olmasıyla Paykredi’nin çok daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz.”

Ödemeler alışveriş kredisi ile tamamlanabilecek

Paynet ile yapılan iş birliği kapsamında Juzdan ile Öde fonksiyonunu hem B2B markalara hem de B2C markalara sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu ise “Kullanıcılarımız Paynet’in hizmet verdiği markalarda cep telefonlarına indirdikleri Juzdan uygulamasına, hangi bankaya ait olduğu fark etmeksizin kaydettikleri kredi veya banka kartlarıyla diledikleri gibi ödemelerini tamamlayabilecek. Aynı zamanda dileyen kullanıcılarımız, Paynet ağındaki iş yerlerinde kartlarıyla ödeme yapabilecekleri gibi kredi ile ödeme seçeneği ile kolayca alışveriş kredisi kullanarak da alışverişlerini tamamlayabilecekler. Juzdan ile Öde’nin yol haritasında önemli bir yere sahip olan fiziki ödemeleri ve farklı yenilikçi ödeme çözümlerini iş birliğimiz kapsamında kullanıcılarımıza sunmak için de çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde konuştu.