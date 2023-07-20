Akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından şehirler arası otobüs biletlerine zam geldi. Önce yüzde 30-40 arasında bir zam yapılacağı söylentisi dolaşsa da Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bilet fiyatlarında mesafeye göre yüzde 20-30 artış olabileceğini açıklamıştı. Ancak gelen son bilgilere göre, otobüs biletlerine yapılan zam oranı yüzde 40 oldu. İşte fırından sıcak sıcak zamlar!

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Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV oranında yapılan 5 TL değerindeki zam, doğal olarak otobüs seferlerini de etkilemiş durumda. Toplu ulaşıma yapılan zamların ardından, en nihayetinde şehirler arası otobüs seferlerinde de zam beklentisi oluşmuştu. Geçtiğimiz gün gelen zam ile %40 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

Bu durum, şehirler arası seyahat edecek olanların bütçelerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

En çok talep gören rotalardaki fiyatlar şu şekilde:

İstanbul – Bursa: 150 TL

İstanbul – Ankara: 500 TL

Ankara – İzmir: 570 TL

Ankara – Gaziantep: 650 TL

İstanbul – Adana: 700 TL

İstanbul – İzmir: 800 TL

İzmir – Van: 1000 TL

Çanakkale – Hakkari: 1200 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşımacılık sektörüne de yansıması bekleniyor. Nakliye fiyatlarında ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinde de artış yaşanması muhtemel görünüyor. Bu da nihayetinde iğneden ipliğe pek çok ürün ve hizmetin fiyatlarını etkileyebilir.

Özellikle ulaşım masraflarının artışı, geniş kesimlerin yaşam maliyetlerini olumsuz etkileyebilir ve enflasyon oranlarını da etkileyebilir. Bu nedenle zam haberleri, vatandaşlar ve işletmeler için ciddi bir ekonomik yük olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Memleketinize dönmekte ya da yurt içi geziler yapmakta zorlanıyor musunuz?

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