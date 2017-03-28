AirTies’ın Türk Mühendisleri İzmir’den Dünyaya Kablosuz Teknoloji Üretecek

Kablosuz ağ teknolojisi sektörünün önde gelen isimlerinden birisi olan AirTies, Ar-Ge merkezini İzmir’deki yeni yatırımıyla güçlendiriyor.

AirTies geleceğin teknolojilerini ve Ar-Ge faaliyetlerini bu merkezde yönetecek. Dünya genelinde 20 milyondan fazla ürüne İstanbul’da ödüllü bir Ar-Ge merkezine sahip olan firma şimdi de İzmir’de bir merkez açıyor. İstanbul ve Erzincan’da merkezleri bulunan firmanın İzmir’de açılacak olan Ar-Ge ofisinde kablosuz ağ ve internet alıcıları konusunda yeni teknolojiler geliştirilecek.

AirTies Kablosuz İletişim A.Ş – Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın, firmanın Ar-Ge odaklı mühendislere yatırım yaparak büyüme hedefiyle yol alan şirketin geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçladığını belirtti. Firmanın Ar-Ge ofisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde kuracak ve buradan yeni mezun olan mühendislere iş imkanı sağlayacak. Firma ayrıca üniversite ile birlikte işbirliği içerisinde olacak.