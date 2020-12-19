Airpods Max düşük güç modu nasıl çalışır?

Airpods Max, piyasaya çıktığı andan itibaren düşük güç modu ile ilgili bazı soru işaretleri oluştu. Kullanıcılar pil ömründen tasarruf etmek için Smart Case aksesuarını kullanmak zorunda olup olmadıkları konusunda ikileme düşmüş durumdalar.

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Airpods Max düşük güç modu için Smart Case gerekli mi?

Apple geçtiğimiz günlerde yeni nesil kablosuz kulaklığı olan Airpods Max’i tanıtmıştı ve bizde sizlere haberini sunmuştuk. Özellikle düşük güç modu konusunda kullanıcıların aklında bazı soru işaretleri vardı. Bugün edindiğimiz bilgilere göre bu modun nasıl çalıştığı biraz daha netleşmiş görünüyor

Tek şarjla 20 saat konuşma süresi ve 5 dakika şarjla 1.5 saate kadar dinleme süresi sunan yeni nesil kablosuz kulaklık düşük güç moduna Smart Case sayesinde geçebiliyor. İlk gelen bilgiler 2 saat hareketsiz kaldıktan sonra bu moda geçeceği yönündeyken bugün gelen bilgilere göre 5 dakika hareketsizlikte sonra düşük güç modu açılacak. Eğer cihazını Smart Case içerisinde 18 saat ya da 72 saat boyunca hiç kullanmadan bırakırsanız daha da agresif bir pil tasarrufu moduna geçecek.

Smart Case elbette kullanım amacı olarak cihazınızı daha uzun sürelerde kullanmanız amacıyla tasarlanmış bir aksesuar. Eğer gerçek bir düşük güç modu seçeneği için tuş ya da seçenek arıyorsanız ne yazık ki bu özellik sizi tatmin etmeye yetmeyecek. Ancak sunduğu uzun kullanım süreleriyle birlikte Airpods Max bu moda duyacağınız ihtiyacı azaltacağa benziyor.