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AirPods 3 kulak içi tasarımla gelecek!
Apple’ın başarılı tam kablosuz kulaklıklarını içeren AirPods serisi ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Aslında ilk olarak ekim ayında ortaya çıkan söylentilerde sade AirPods 3 modelinin kulak içi tasarımla gelebileceği yer almıştı. Bugün The Elec tarafından paylaşılan raporda bu söylentiler doğrulanırken kulaklığın aktif gürültü engelleme barındırmayacağı da belirtildi.
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AirPods 3, 2021’in ilk yarısında geliyor!
Endüstrinin içindekilerden sızdırılan bilgiler doğrultusunda paylaşılan haberlere göre 3. jenerasyon AirPods modelleri şu anki AirPods Pro’ların tasarımına benzer kulak içi bir tasarıma sahip olacak. Bu benzerliğe rağmen Pro’larda bulunan aktif gürültü engelleme özelliğini barındırmaması beklenen kulaklıkların 2021’in ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın H1 işlemcisini de barındırması beklenen kulaklıklar bu işlemi ‘paket içinde sistem’ (System in a Package, SiP) olarak adlandırabileceğimiz bir biçimde yapacak. Bu yeni sistemin kalite testlerinin 2020 bitmeden tamamlanması bekleniyor. Böylece Apple, 2021’in ilk aylarında üretime başlayabilecek.
The Elec tarafından paylaşılan raporda ayrıca fiyat bilgisi de bulunuyor. Şu anda AirPods Pro’ların yurt dışı fiyatı olan 249 dolara göre %20 daha ucuz olması, yaklaşık 200 dolardan sunulması bekleniyor. Ülkemizde de birçok kullanıcısı bulunan AirPods serisinin yeni jenerasyonuyla ilgili sızıntılar ise tanıtım ve satış tarihleri yaklaştıkça artacaktır. Gitgide büyüyen tam kablosuz kulaklık piyasasında önemli bir yeri olan Apple da AirPods 3 kulaklıklarıyla pazar payını korumak isteycektir.
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Apple, iki harika patent daha aldı!
Apple, yeni ortaya çıkan iki patent başvurusuna göre Apple Watch’a Touch ID ve ekran altı kamera eklemenin yollarını araştırıyor.
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İlk patent Touch ID!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan ilk patent, “Kapalı düğmeli biyometrik algılama sistemine sahip elektronik cihaz” olarak adlandırıldı.
Yani kısaca patent, “Touch ID” parmak izi tarayıcısının Apple Watch’un yan düğmesine nasıl entegre edilebileceğini ve hangi pratik amaçlara hizmet edebileceğini açıklıyor.
Aslında şirketin, Apple Watch’a neden Touch ID eklemek istediğini anlamak oldukça kolay. Cihaz şu anda, izinsiz girişleri sadece klasik bir ekran parolasıyla engelliyor ve bilekten çıkarılıncaya kadar parolayı tekrar sormuyor. Biyometrik kimlik doğrulama, Apple Watch kullanıcılarına aygıtı takarken veya bir Apple Pay işlemi gerçekleştirirken çok daha kolay ve üstün bir güvenlik düzeyi sağlayacak.
Uygulama, 4. nesil iPad Air’de tanıtılan Güç Düğmesi tabanlı Touch ID sensörüne son derece benziyor. Bu da teknolojinin zamanla küçüldüğünü ve Apple’ın diğer cihazları için de bu teknolojiyle yakından ilgilenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Ekran altı kamera!
Tespit edilen ikinci patent ise, “İki katmanlı ekranlara sahip elektronik cihazlar” olarak adlandırılıyor. Patentte, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda harici olarak görülebilen bir kamera ve flaş içerecek şekilde ekranın nasıl katmanlandırılabileceği anlatılıyor.
İki katmanlı ekran teknolojisi, iPhone gibi Apple’ın diğer cihazları için de oldukça kullanışlı bir özellik. Bu teknoloji sayesinde şirket, çentik sorununu belki de tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak ilginç bir şekilde, patentte sadece Apple Watch’un adı geçiyor.
Patentler, Apple’ın Apple Watch için gelecek planlarını kesin olarak ortaya koymasa da, şirketin neyi araştırıp geliştirdiği konusunda bir fikir veriyor. Apple Watch’a Touch ID ve bir kamera eklemek şüphesiz ki mevcut modellere göre büyük bir yükseltme sunacaktır.
Yakın zaman içinde Apple Watch’a Touch ID ve kamera eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil, ancak Apple’ın bunları gelecekte bir noktada uygulayacağını hayal etmek hiç de zor gözükmüyor.
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watchOS 7.2 güncellemesi çıktı!
Apple bugün, watchOS 7 işletim sisteminin Eylül ayında yayınlanan ikinci büyük güncellemesi olan watchOS 7.2 güncellemesini yayınladı.
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watchOS 7.2 yenilikleri neler?
watchOS 7.2 güncellemesi iPhone’da bulunan Apple Watch uygulaması aracılığıyla Genel> Yazılım Güncelleme’ye giderek indirilebilir ve yükleyebilirsiniz. Yeni yazılımı yüklemek için Apple Watch’un en az yüzde 50 pilinin olması, bir şarj cihazına yerleştirilmesi ve bağlı iPhone’un yakınında olması gerekiyor.
watchOS 7.2, Apple’ın en yeni hizmetlerinden olan Apple Fitness+ için destek sunuyor. Apple Watch tarafından desteklenen Fitness+, abonelere bisiklete binme, yoga, güç, koşu bandı ve daha fazlasını içeren kategorilerde iPhone, iPad ve Apple TV’de izlenebilecek stüdyo tarzı egzersizler sağlıyor.
Ek özellikler arasında düşük kardiyo fitness bildirimleri ve braille ekranlar için destek bulunuyor. Güncelleme performans iyileştirmelerini de içeriyor.
Apple tarafından yayımlanan watchOS 7.2 tam sürüm güncelleme notları şu şekilde;
Apple Fitness+
- iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
- On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
- Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir
Bu güncelleme şu özellikleri ve iyileştirmeleri de içerir:
- Kardiyo fitness düzeyiniz düşük olduğunda bildirim alma seçeneği
- Yaşınıza ve cinsiyetinize göre kardiyo fitness düzeyinizi iPhone’daki Sağlık uygulamasında gözden geçirebilme
- EKG uygulamasının kullanılabildiği birçok bölgede EKG uygulamasında 100 v/dk. üzerindeki kalp atış hızlarında atriyal fibrilasyon sınıflandırması sunulur
- Tayvan’da Apple Watch Series 4 ve daha yeni için EKG uygulaması desteği
- VoiceOver ile braille ekranları desteği
- Bahreyn’de, Kanada’da, Norveç’te ve İspanya’da Aile Ayarlama desteği (Apple Watch Series 4’ün veya daha yenisinin Cellular modelleri ve Apple Watch SE)
Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriği hakkında daha fazla bilgi için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
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OPPO Watch, yeni güncellemeyle pil performansını artırdı
OPPO Watch, Google tarafından Wear OS platformu için yayınlanan en son güncellemeyi bugünden itibaren almaya başladı. Wear OS H-MR2 kodlu güncellemeyle beraber OPPO, Watch’un pil performansını artırdı ve bunun yanı sıra da birkaç küçük değişiklik getirdi.
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OPPO Watch, yeni güncellemede pil ve sistem performansını artırdı
Google’ın giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Wear OS platformuna yayınladığı sonbahar güncellemesi, Wear OS’lu cihazlara özellikle performans noktasında avantajlar sağlamıştı. Bu haftaysa Google’ın yeni Wear OS güncellemesi, OPPO Watch’un kullanıcıları için dağıtılmaya başlandı. Wear OS H-MR2 kod adıyla yayınlanan güncelleme, beraberinde OPPO Watch’a birtakım ince ayarlar getiriyor.
Bu haftadan itibaren kullanıma sunulan Wear OS H-MR2 güncellemesinin getirdiği en önemli yenilik, pil performansının artışı olmuş gibi görünüyor. Zira Reddit’te güncellemeyi yaptığını söyleyen bir OPPO Watch kullanıcısı, paylaştığı yazıda saatinin iki gün boyunca şarjının dayandığına dikkat çekti ve ek olarak sistem performansının arttığını da söyledi.
Anlaşılan o ki Google’ın Wear OS platformunda yaptığı optimizasyon, OPPO’nun da ek çabalarıyla OPPO Watch kullanıcılarını hayli memnun edeceğe benziyor. Bu arada Wear OS H-MR2 güncellemesinin OPPO Watch’a kazandırdığı şeyler elbette ki bunlarla sınırlı değil. OPPO, yeni Wear OS güncellemesinde yepyeni saat yüzlerini de kullanıcıların beğenisine sundu. Kullanıcılar, güncellemeyi yükler yüklemez yeni saat yüzlerine de erişebilecekler.
Güncellemenin getirdiği bir başka değişikliklerden birisi de, uyku takibi özelliğinin artık günün herhangi bir zamanında çalışabilecek olması. OPPO Watch, piyasaya sürüldüğünden beri otomatik uyku takibi desteğini sunuyordu, ancak bu zamana kadar yalnızca belirli zamanlarda çalışıyordu. Yani uyku takibi yapmak isterseniz, yalnızca saat akşam 8 ve sabah 10 arasında uykunuzu takip edebiliyordunuz.
Birçok kullanıcının şikayet ettiği bu problem, Wear OS H-MR2 güncellemesiyle nihayet düzelmiş oldu. Artık OPPO Watch ile günün herhangi bir saatinde uyku takibi yapabileceksiniz.
OPPO Watch’un teknik özellikleri
Ekran (46 mm): 1.91 inç 402 × 476 piksel
Ekran (41 mm): 1.6 inç 320 × 360 piksel
Panel: AMOLED
Yonga seti: Snapdragon Wear 3100 ve Ambiq Micro Apollo3 Kablosuz SoC
İşletim sistemi: Wear OS
Bluetooth sürümü: 4.2
NFC: Var
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