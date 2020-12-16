Facebook, bir gazete ilanıyla Apple’a saldırdı!

Facebook bugün Apple’a tam sayfa bir gazete reklamıyla saldırdı. Açıklamalarında, iOS 14’ün veri toplama ve hedefli reklamlarla ilgili gizlilik değişikliklerinin küçük işletmeler için kötü olduğunu iddia etti.

New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post’ta yayınlanan reklamlar, “Her yerde küçük işletmeler için Apple’a karşı çıkıyoruz” başlığını taşıyordu.

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Facebook ile Apple arasındaki gerilim devam ediyor

Bu yılın başlarında Apple, Facebook gibi şirketlerin kullanıcılar hakkında veri toplama ve reklamları hedefleme becerilerini kısıtlayan bir gizlilik değişikliği yaptı. Apple iOS 14‌‌’te “Kisişelleştirilmiş Reklamlar” seçeneğini ayarlar menüsüne getirdiğini duyurdu. Özellik, uygulamaların ve başka sitelere ait uygulamalarda ve web sitelerinde aktivitenizi takip etmek için izin istenmesine olanak sağlıyordu. Bu özellik Facebook ve reklam ortakları tarafından reklam hedefleme için kullanılan verilerin, kullanıcıdan alınmasını zorlaştırmıştı.

Ayrıca ‌‌iOS 14‌‌ Ayarlar uygulamasının Gizlilik bölümünde, kullanıcıların uygulamaların izleme seçeneğini tamamen devre dışı bırakabileceği bir “Takip Etme” bölümüne sahip. Bu özellik kapatılsa bile, uygulamaların yine de web sitelerinde kullanıcıları izlemek için izin istemesi gerekiyor. Bu da, kullanıcıları perde arkasında sessizce izlemeye devam eden uygulamalara büyük bir darbe vuruyor.

Facebook daha önce, Apple’ın yaptığı değişikliklerin yalnızca kendi iş modeli için değil, aynı zamanda platformunu reklam vermek için kullanan küçük işletmeler için de zorluklara yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Aynı zamanda Facebook, kişiselleştirilmiş hedefleme olmadan görüntülenen reklamların, tüketicileri hedefleyen reklamlardan yüzde 60 daha az satış sağladığını iddia ediyordu.

Apple, yeni gizlilik önlemlerinin kullanıma sunulmasını erteledikten sonra eleştirilere yanıt verdi. Facebook’u “kullanıcılarının ayrıntılı profillerini geliştirmek ve bunlardan para kazanmak için hem birinci hem de üçüncü taraf ürünlerinde olabildiğince fazla izinsiz veri toplamaya çalışmakla” suçladı.

Apple, geçtiğimiz gün yayınlanan iOS 14.3 ile birlikte kullanıcılara indirmek istedikleri uygulamalar tarafından verilerin nasıl toplandığını açıkça gösteren App Store gizlilik etiketlerini kullanıma sunmuştu. Geçen hafta da Facebook’a ait WhatsApp, bu dayatılan prosedür yüzünden, kullanıcılarının uygulamayı kullanmaktan vazgeçtiklerini söyleyerek App Store gizlilik etiketlerini protesto etmişti.