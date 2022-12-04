Airbus, 2035 yılına kadar sıfır karbonlu uçaklara doğru çıktığı yolculukta, Çarşamba günü (30) yer ve uçuş testlerine başlayacak olan hidrojenle çalışan yeni bir yakıt hücresi motorunu tanıttı. Bu tahrik sistemi, yanma yerine elektrokimyasal reaksiyon yoluyla elektrik üreterek verimli bir çözüm olarak kabul edilmektedir.

Bir basın açıklamasına göre, şirket bu on yılın ortasında ZEROe gösteri uçağında testlere başlayacak. Bu amaçla Airbus’ın geleneksel A380 MSN1 test uçağı, sıvı hidrojen tanklarını ve dağıtım sistemlerini taşıyacak şekilde modifiye ediliyor.

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Airbus’a göre hidrojen, uçakları itmek için yeterli enerji üretmek üzere iki şekilde kullanılabilir. Bunlardan biri, elementi bir gaz türbininde yakmak; diğeri ise hidrojeni bir pervaneli motora güç sağlamak üzere elektriğe dönüştürmek için yakıt hücrelerini kullanmaktır. Son olarak, hibrit-elektrikli bir yapı, yakıt hücreleri ile birleştirilmiş bir hidrojen gaz türbinini birleştirebilir.

Sıfır karbonlu bir uçağa güç sağlamak için en umut verici alternatif olarak hidrojeni belirleyen Airbus, hidrojenin doğrudan elektrik üretmek için bir “yakıt” olarak kullanıldığı bir yakıt hücresi türü olan Proton Değişim Membranını (PEM) tercih etti. Bu teknoloji karbondioksit salınımı yapmadığı gibi yan ürün olarak sadece ısı ve su üretmektedir.

Birkaç milimetre kalınlığında ve bir mektup zarfı büyüklüğünde küçük olmasına rağmen hidrojen yakıt hücreleri, güçlerini artırmak için bir araya getirilerek ölçeklenebilirlik sağlar. Bu hücrelerden oluşan birkaç yığın daha sonra elektrikli bir uçağın ihtiyaç duyduğu megawatt seviyelerine ulaşmak için çeşitli “kanallar” halinde birleştirilir.

Airbus’ın Sıfır Karbon Emisyonlu Uçaklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Glenn Llewellyn’e göre, teknoloji hedeflerine ulaşıldığı takdirde, “yakıt hücreli motorlar yaklaşık 1,85,000 kilometre menzile sahip 100 yolcu kapasiteli bir uçağa güç sağlayabilir.” Yönetici, ZEROe uçağının 2027-2028 zaman diliminde fırlatılacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Airbus