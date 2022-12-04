Audi’nin yenilenmiş Q8 e-tron’unu daha iyi pil teknolojisi ve bazı tasarım güncellemeleri ile tanıtmasının üzerinden sadece bir ay geçti ve şimdi hem Almanya hem de Birleşik Krallık web siteleri konfigüratörleri tam fiyatlandırma ve teknik özelliklerle piyasaya sürdü.

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İngiltere’deki en ucuz model Audi Q8 Sport 50 e- tron. Fiyatı 67.085 GBP’den başlıyor. Bu miktar ile 95 kWh (89 kWh kullanılabilir) pile sahip ile 340 hp (250 kW) AWD modelini alıyoruz. Batarya 11 kW AC’de veya 150 kW DC’ye kadar şarj edilebilir, evde 11 kW’ta %0’dan %100’e şarj etmek yaklaşık 10 saat sürer.

Aynı model, Alman web sitesinde 75.450 Euro olarak fiyatlandırılmış. Audi Q8 50 e-tron, 200 km/sa (124 mph) azami hıza sahip ve 0’dan 100 km/sa hıza 6 saniye içinde çıkabiliyor. Menzil 488 km (283 mile kadar) olarak belirtilmiş.

Almanya’da 87.950 Euro fiyatla bir model daha bulunuyor: Audi Q8 S Line 55 E-Tron. Tuhaf bir şekilde “S line” donanım, araca “S line iç mekan” seçeneği getiriyor. 6.975 Euro daha karşılığında “edition S line” donanımı da alınabiliyor. Bu pakette 21” siyah jantlar, siyah aynalar, kırmızı fren kaliperleri ve markanın logosunu yansıtan Audi huzmeli LED farlar geliyor.

Bu paket Birleşik Krallık’ta 84.435 GBP’den başlayan Black Edition ismiyle piyasaya sürülüyor. Her iki araç da daha büyük, 114 kWH (106 kWh kullanılabilir) pil ile birleştirilmiş 300 kW (408 hp) çift motorlu AWD sistemi tarafından desteklenmekte. Azami hız diğer modellerle aynı ancak 0’dan 100 km/s’e hızlanma 5,6 saniye sürüyor.

Birleşik Krallık’ta, 99.085 GBP’lik göz alıcı bir fiyatla Vorsprung modeli de satışa sunulmuş. 22″ jantlar ve özel Valcona deri iç mekan standart olarak sunuluyor. Araba standart olarak; adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme yardımcısı, tahmine dayalı verimlilik ve dönüş desteğinin yanı sıra yoldan çıkma yardımcısı sunan Tur Paketi ile birlikte geliyor.

City Assist, Park Assist ve kameralı kapı aynaları da standart olarak sunuluyor. Uzatılmış 5 yıllık garanti Birleşik Krallık’ta 1.670 GBP karşılığında sunulmaktadır ve ön ödemeli servis paketleri mevcut. Audi’nin Audi Q8 E-Tron serisini Türkiye’ye getirip getirmeyeceği halen merak konusu. Olası gelişmelerde sizleri bilgilendireceğiz.