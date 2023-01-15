Airbus, kokpitte çok daha fazla otomasyon sağlayan bir sistem olan DragonFly’ın test aşamasının son üç ayına başladı. Airbus, bir yolcu uçağının pilotlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması veya uçağı kontrol edememesi durumunda, Dragonfly sisteminin uçağı bağımsız ve güvenli bir şekilde yere indirebileceğini söyledi

Sistem, hava koşulları ve askeri durumları dikkate alarak en uygun havaalanını seçer ve ardından en uygun yörüngeyi seçer. Bu, diğerlerinin yanı sıra hava trafik kontrolü ile otomatik iletişimi de içeriyor. Bu sayede Dragonfly, havaalanının inişe yardımcı olacak olağan sistemlere sahip olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir havaalanında bir uçağı güvenli bir şekilde yere indirebilir.

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Sistem ayrıca pilotların görüş mesafesinin zayıf olduğu zorlu hava koşullarında iniş yapmalarına da yardımcı olabilir. Bu amaçla uçak, bilgisayar görüş algoritmalarının ve yönlendirme hesaplamalarının da katkıda bulunması gereken pist görünürlüğünü artıran belirtilmemiş sensörlerle donatılmış.

Dragonfly, pilotların yoğun havaalanlarında taksi yapmalarına yardımcı olan bir uygulama da barındırıyor. Hava trafik kontrolü kalkış için onay verdiğinde, sistem havaalanının bir haritasını görüntüleyecek ve ayrıca hava trafik kontrol talimatlarını yorumlayarak taksi yapmayı kolaylaştıracak otomatik sesli uyarılara çevirir. Airbus’a göre bu, pilotların diğer önemli görevlere daha fazla odaklanabileceği anlamına geliyor.

Sistem şu anda bir Airbus A350 üzerinde yerde ve havada test ediliyor. Bu arada, test aşamasının son üç ayına girildi. Buna dayanarak, teknolojinin daha fazla güncellenmesine veya gelecekteki programlara entegre edilmeye hazır olup olmadığına karar verilecektir. Dolayısıyla sistemin gelecekteki A350’lere ya da diğer yolcu uçaklarına gerçekten entegre edilip edilmeyeceği, hangi parçalardan oluşacağı ve bunun ne zaman gerçekleşmesi gerektiği hala belirsiz.